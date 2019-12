Esta noche, Leo Bartolomé despide el 2019 "Enhumoradísimo"

Leo Bartolomé despide el año apostando al humor y presenta una versión renovada de Enhumoradísimo, un espectáculo cómico musical que tendrá lugar mañana, a las 21, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz (Racedo 250).

Se trata de una reformulación casi total del espectáculo que estrenó en 2017: sketches de humor mezclados con variedad de coreografías y ritmos, música para que los espectadores pasen un momento divertido.

“Es un show cómico musical para toda la familia que estrené en 2017 en el Teatro 3 de Febrero y en junio de este año lo volví a hacer en el Teatro, pero totalmente renovado, tanto los monólogos como el vestuario, los cuadros de humor y el elenco también. Y ahora decidí hacerlo en el Juan L. Ortiz para despedir el año a puro humor”, destacó el artista a Escenario.

Bartolomé destaca que le gusta poner lo mejor a la hora de llevar a cabo un espectáculo, ya sea en una sala, un show privado, o un café concert. Pero Enhumoradísimo, para él, es un auténtico hijo teatral: “Es un espectáculo que me encantó hacer; y esta nueva versión también viene renovada. Me van a acompañar, como siempre, Juan Carlos Viviani, humorista y transformista de Santa Fe y el saxofonista Mariano Tardivo; pero también se suman Bruno Figueroa, de Paraná, con quien ya tuve el placer de hacer tres café concert y hemos pegado mucha química escénica, así que lo elegí para volver a hacer este espectáculo. Las coreografías están a cargo de Noelia Morato, y un elenco renovado de bailarines: Sol Luna, Sol Goró, Fernanda Saín, Victoria Sosa, Horacio Kreitzer y Emanuel Cancio”, además destacó que el glamoroso vestuario fue confeccionado por Sandra González y Fernanda Saín.

Bartolomé empezó su carrera artística hace poco más de una década y ha crecido mucho. Durante sus primeros pasos en el ambiente del espectáculo cómico musical, estuvo acompañado por un gran referente, Pablo Millán.Luego comenzó a abrirse paso en solitario.

bartolome.jpg

Ahora, su profesionalismo y esfuerzo están comenzando a rendir frutos, y las propuestas llegan de los lugares menos esperados. Sobre el año que termina, destacó: “Profesionalmente, el 2019 fue un año genial, desde que volví de la temporada en marzo no paré de trabajar. Volví el 6 y el 8 ya estaba haciendo un espectáculo en el Club Social por el Día de la Mujer. Desde entonces no paré de trabajar, así que fue maravilloso: cenas show, café concert, gente que me llama para sus eventos privados, así que tuve mucho trabajo este año. Agradezco al público que es el que me elige a pesar de la difícil situación económica que estamos atravesando, saca dinero de su bolsillo para pagar una entrada, que inviertan y confíen en mis espectáculos”.

Como showman y artista del transformismo, Bartolomé es reconocido en Paraná, Santa Fe, Mar del Plata y otras ciudades de la Costa Atlántica. De hecho, después del show, se trasladará a Campana, provincia de Buenos Aires, para incorporarse a los ensayos junto a Hernán Casanovas para hacer temporada en el Teatro Luz y Fuerza de San Bernardo, Partido de la Costa. “Es la quinta temporada consecutiva que hacemos allá junto a Hernán, actor transformista y cabeza de compañía, que me convoca siempre y con quién hacemos una dupla increíble. Vamos a hacer dos espectáculos: Único y Genios del Humor, que van de lunes a lunes, así que feliz por poder trabajar, vivir de esto y seguir eligiéndolo”.

Conceptos

“Para mí el transformismo es magia porque permite convertirse en un personaje que es todo lo opuesto. Cada vez que voy a hacer un show me tengo que afeitar horas antes, muy bien y al ras; después ir dibujando la cara con maquillaje, pasar de la anatomía de un rostro masculino a uno femenino. Y después elegir bien el vestuario y las pelucas, la bijouterie haciendo juego. Pasar de ser un hombre actor a una mujer, una diva, cuya personalidad no tiene nada que ver con la mía en la vida real. Y no sólo hago cuadros de humor y playback de canciones, algo muy típico del transformismo. También trabajo mucho con la improvisación, el ida y vuelta del público, donde tengo que estar atento a la reacción de la gente para, a la vez, reaccionar yo”, sostiene Bartolomé.

Por otra parte, destacó que lo que más le gusta de su profesión, es “que después de los shows la gente se acerca o me manda mensajes por las redes sociales, agradeciéndome por esa hora en que les ayudé a olvidarse de sus problemas familiares, económicos, de sus enfermedades. Y uno, como artista, a veces no imagina hasta dónde toca una fibra de la persona que está viendo su show; y a mi me emociona y me eriza la piel enterarme que la gente aprecie así el trabajo de uno. Por eso yo elegí el humor, porque puede ayudar a una persona, en cierto punto es un servicio”.