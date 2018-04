Esta es la cartera del fin de semana

CINE

Nuevo cine Rex Paraná





Sala 1: "Un lugar en silencio", todos los días a las 18.15 (cast), 20.15 y 22.15 (subt). Sala 2: "Ready: Player One" (3D/subt) todos los días a las 22; "Mazinger Z" (3D) todos los días a las 18 (cast) y 20.10 (subt). Sala 3: "Titanes del Pacífico 2" todos los días a las 22.30 (subt). "Las travesuras de Peter Rabbit" (cast) todos los días a las 18.30 y 20.30.





En Monte Caseros 266 de la capital entrerriana.





Complejo cine Círculo





Sala 1: "Coco" (3D/cast) todos los días a las 18; "Un viaje en el tiempo" (3D/cast) todos los días a las 20; "La reina del miedo" (cast) todos los días a las 22.30. Sala 3: "Sherlock Gnomes" todos los días a las 17.30 (cast); "El hilo fantasma" (subt) todos los días a las 19.30 y 22..

En Andrés Pazos 339.





Cinemark Santa Fe





Salas 2D: "Un lugar en silencio"; "Mazinger Z"; "Perdida"; "Ready Player One"; "Sherlock Gnomes" ;"Titanes del Pacífico 2"; "Las travesuras de Peter Rabbit". Salas 3D: "Ready Player One"; "Coco"; "Titanes del Pacífico 2"; "Un viaje en el tiempo".

En Shopping La Ribera, de la ciudad de Santa Fe.





TEATRO





Tarico on the rotemberg

Ariel Tarico y David Rotemberg intentan ver el vaso medio lleno a pesar de la falta de liquidez, un cóctel explosivo con los mejores personajes. Un show extra brut para pasar el mal trago que agrieta a los argentinos. Se presentan en Paraná el viernes 6 de abril a las 21, en el Teatro 3 de Febrero.

Teatro 3 de Febrero, 25 de Junio 60, de Paraná.





Pánfilos

El grupo Teatro del Bardo estrenará mañana jueves su más reciente producción: "Pánfilos", un cuadro filodramático con dramaturgia colectiva que retoma los sangrientos hechos ocurridos el 1° de mayo de 1921 en Gualeguaychú.

La función será a las 21, en el Teatro Municipal 3 de Febrero, 25 de Junio 60, de Paraná.





Música Maestro

El grupo Kukla presentará en Paraná una propuesta de alto impacto visual, "Música maestro" mixtura teatro negro, títeres, efectos especiales y más de 50 personajes en escena. Un espectáculo para toda la familia. Se presentará el jueves 12 de abril, a las 20.30, en el Teatro 3 de Febrero. Organiza: Alternativa Musical Argentina. Entradas en venta en la boletería del teatro.

Si sos suscriptor pasá por Diario UNO y retirá una entrada totalmente gratis. Stock disponible: 20 entradas.





Como el culo

"Como el culo" (The play that goes wrong), escrita por Henry Lewis, Jonathan Sayer y Henry Shields, es un éxito sorprendente y delirante de Londres y el mundo. Una comedia en la que todo sale mal. Protagonizada por Marcelo De Bellis, Walter Quiroz, Diego Reinhold, Nicolás Scarpino, Gonzalo Suárez, Fernanda Metilli, Ariel Basaldúa, Ingrid Grudke, Dirección: Manuel González Gil. Llega a Paraná el viernes 13 de abril, a las 21, en el Teatro 3 de Febrero.

Suscriptores de Diario UNO pueden retirar una entrada gratis.





Volver a Madryn

El miércoles 11, a las 21, Llega a Paraná "Volver a Madryn"; el thriller - comedia negra de Rodrigo Cuesta. "En el invierno de 2002, un pequeña ciudad de la costa donde nunca pasa nada es escenario de un hecho extraordinario: un golpe de suerte, tal vez el único destinado a ese lugar".

En el Teatro 3 de Febrero.





Pablo Millán

El cómico vuelve a ofrecer un show exclusivo para mujeres. Será el viernes 13, a la 21.30, en Stro (Av. Ramírez 3063)

Suscriptores de Diario UNO pueden retirar una entrada gratis.









MÚSICA

La voz humana

El viernes 6 de abril, a las 20.30, en el Auditorio de la Escuela de Música Danza y Teatro "Constancio Carminio" tendrá lugar un espectáculo de música vocal de cámara y arias de Ópera del repertorio tradicional, en concierto. A cargo de Jorge Lepez (piano), Paula Barrio (Soprano), Valeria Mangano (mezzosoprano). En tanto, el sábado 7 a las 21.30 y el domingo 8 a las 20, en la Asociación Verdiana habrá funciones de la ópera "La voz humana", de Francis Poulenc.

En el Auditorio de Escuela de Música (Italia 61 - Paraná) y en Asociación Verdiana (Perú 235).





Hilda lizarazu

La cantante y compositora emblema del rock nacional, Hilda Lizarazu, se presentará el 14 de abril, a las 21, en La Vieja Usina de Paraná.

Gregoria Matorras 861, de Paraná.