Entrerrianos rinden homenaje a artistas correntinos y chaqueños

El triste accidente que acabó con la vida de un grupo de queridos artistas jóvenes cuando el colectivo que los transportaba se quedó sin frenos y se hundió en el río Paraná en Bella Vista, será recordado por entrerrianos en Colonia Avigdor, cerca de Sauce de Luna.

Vecinos del Departamento La Paz, junto a centros de estudio de Paraná, se convocaron para realizar una vigilia el sábado 7 de septiembre, desde las 17, con charlas, danzas, canciones y comidas típicas, en el predio llamado El Orejano, de Avigdor. Se trata del Fogón criollo El Ñandubay, en recuerdo de los chamameceros accidentados el 8 de setiembre de 1989.

También se recordarán fechas cercanas memorables, vinculadas al trabajo, la biodiversidad y los saberes antiguos y vigentes de la región.

En el encuentro con entrada gratuita los vecinos proyectarán documentales sobre los músicos que perdieron la vida en el Paraná el 8 de setiembre de 1989, y harán una vigilia artística el 7 durante la tarde para rendir un homenaje al recitador Daniel Yacaré Aguirre, el bandoneonista Joaquín Gringo Sheridan, los guitarristas y cantores Miguel Ángel Michel Sheridan y Chango Paniagua, el compositor y cantor de la nueva trova chaqueña Zitto Segovia, el percusionista Johnny Behr y los choferes José Toledo y Walter Blas Gómez.

En la peña de Avigdor actuarán Alcides Müller con su acordeón, Guille Lugrín, Quequecha Brasseur, El Tape Viriña, Elvira Pérez, Lautaro Tosi (el gurí recitador), y Marcos Garin con su Chirú Tagüé. Se espera la presencia de tres cuerpos de danzas: Aires Tradicionales, de Avigdor; Llankiray, de Sauce de Luna; El Ñandubay, de Bovril, con coreografías especialmente creadas para la fecha. Los organizadores realizarán un reconocimiento a los artesanos del cuero Apolinario Piedrabuena (83 años) y Alfredo Duarte (85 años), de Avigdor, por sus años de trayectoria en el cultivo de las artes nativas.

El artista y estudioso Guille Lugrín, de Concepción del Uruguay, miembro del Movimiento de música entrerriana De Costa a Costa, y otros cultores de la región se referirán a la vida y la obra de los notables artistas del litoral que perdieron la vida en Bella Vista y a los sobrevivientes del accidente ocurrido hace tres décadas.

La tragedia constituye uno de los momentos más tristes de la historia del arte en la Argentina, y no son pocas las referencias escritas, audiovisuales, artísticas, entre ellas el chamamé Flores del alma, de Mario Bofill y Julián Zini, que suele interpretar con alta emoción Santiago Bocha Sheridan, hermano de dos de las víctimas de aquella noche aciaga, con su voz privilegiada. “Compadre, quiero arrancarme/ de adentro de mis entrañas/ el chamamé que te debo,/ mezcla de grito y plegaria./ No sé por qué, pero el viento/ que en tus rodillas hablaba/ me juega de vez en cuando/ como una mala pasada”…

Los recuerdos se agolpan, en torno de todos los artistas que se llevó el río. Algunos cuerpos no fueron encontrados jamás.

Ramón Andrés Zitto Segovia era uno de los cantores predilectos de la Argentina entonces, encabezando todo un movimiento nuevo con raigambre chaqueña. Hoy podemos disfrutar de muchas de sus perlitas musicales, como Lucía de Arena, El Cristo de los Villeros, Cacique Catán, o su inigualable versión de El carau, por ejemplo.

Presencia de Artigas

El historiador entrerriano Juan Antonio Vilar, de la UNER, comprometió su asistencia para comentar el aniversario de la reforma agraria dispuesta por José Artigas, que permitió la devolución de tierras a pueblos originarios, afroamericanos, criollos pobres y viudas con hijos, a través de un Reglamento firmado el 10 de setiembre de 2015.

También habrá referencias y canciones sobre el chasqui milagrero Lázaro Blanco, en el día de su memoria, y se recordará el testimonio de Fabián Tomasi, un bastión en la lucha por la biodiversidad y los alimentos sanos.

Los organizadores se proponen mostrar temas vinculados al arte, la historia, la naturaleza, la salud y los saberes tradicionales en un mismo encuentro, sin compartimentos estancos.

Participarán escritores, periodistas, docentes, investigadores, cooperativistas locales y de distintos puntos de la provincia, y otros artistas representativos de la identidad regional.

El Fogón criollo El Ñandubay, organizado por vecinos de Avigdor y Sauce de Luna, el centro de estudios Junta Abya yala por los Pueblos Libres y el Colectivo Trabajadores por la Ventana, comenzará el sábado 7 con ruedas culturales desde las 17. Seguirá con la peña desde las 19.30, para finalizar con el homenaje a los músicos, al río, al monte y a los pueblos que preservan su memoria.

Diversas instituciones locales participarán con comidas criollas artesanales, y otros servicios.

Colonia Avigdor está situada 160 kilómetros al norte de Paraná, en el Departamento La Paz.