En marzo, Netflix estrena un arsenal de series, películas y documentales

En lo que a series respecta, uno de los estrenos será The One. La tira contará con 10 episodios y nos mostrará un futuro distópico donde las personas pueden encontrar a su pareja perfecta a través del ADN, su destinado en ese mundo y todo a través de una simple prueba. El creador, productor ejecutivo y guionista es Howard Overman (Misfits), ganador del premio BAFTA y será producida por Johnny Capps, Julian Murphy y Urban Myth Films, la compañía creada por Overman. La novela es considerada un éxito de ventas como de críticas con gente diciendo que sinceramente no podían dejar de leerla. Estreno: 12 de marzo.

Otra serie que se estrena este mes es El Reino Perdido de los Piratas, una docuserie que sigue la historia de varios piratas reales del Caribe que saquearon violentamente las riquezas de todo el mundo, formando a su vez una república sorprendentemente igualitaria. Estreno: 15 de marzo.

Protagonizada por la cantante argentina Lali Espósito, también llega Sky Rojo. De los creadores de La Casa de Papel, cuenta la historia de tres mujeres que huyen de un proxeneta y viven distintas aventuras en busca de su libertad. Además, se enfrentan al problema de no poder acudir a la Policía, ya que tienen miedo de acabar en la cárcel si descubren los delitos que han cometido a raíz de haberse visto obligadas a prostituirse. Estreno: 19 de marzo.

Otra opción para los fanáticos de las series es ¿Quién mató a Sara? Después de 18 años en prisión, Alex quiere venganza en contra de la familia Lazcano, que lo culpó de la muerte de su hermana Sara. Estreno: 24 de marzo.

Asimismo, llega la tercera temporada Fórmula 1: Drive to Survive. La historia de Lewis Hamilton, Max Verstappen y otros pilotos durante la temporada de 2020, que se vio afectada por la pandemia. Estreno: 19 de marzo.

Los Irregulares. Relata la historia de un grupo de personas que intentan resolver crímenes sobrenaturales al estilo del Dr. Watson y Sherlock Holmes. Estreno: 26 de marzo.

Películas

Moxie está basada en la novela homónima de Jennifer Mathieu y es una película adolescente muy diferente a lo que habíamos visto hasta ahora en la plataforma.Dirigida por Amy Phoeler, es la historia de una joven que publica un fanzine anónimo en donde denuncia el machismo de su escuela y se inspira en el pasado de su madre y la autoconfianza. Su estreno es el 3 de marzo.

¡Hoy sí! Una familia en donde los padres nunca ceden el control y siempre dicen que no a todo. Pero un día, para cumplir un desafío, prometen a sus hijos que dirán que sí a todo durante 24 horas, con algunas condiciones. Jennifer Garner y Edgar Ramírez son los protagonistas.

Akelarre. Con un guión coescrito junto a Katell Guillou, cuenta la historia de una caza de brujas en el País Vasco Francés del año 1609. Los lugareños se han hecho a la mar. Ana, de 17 años, participa por primera vez en una fiesta nocturna en el bosque con otras chicas del pueblo. Al amanecer, son detenidas. El juez Rosteguy De Lancre, encargado del rey para depurar la región, las acusa de brujería. Seguro de haber encontrado aquí su mejor presa, decide hacer todo lo posible para que confiesen lo que saben sobre el aquelarre, la ceremonia mágica durante la cual se supone que el diablo hace acto de aparición para aparearse con ellas. Su estreno es el 11 de marzo.

Para quienes gusten de las comedias, Un Viaje Pesado es una historia con cámaras ocultas donde dos amigos inician un viaje lleno de bromas. Estreno: 26 de marzo. Sin Hijos. Una película mexicana donde la hija del protagonista se hace pasar por su hermana para estar con el amor de su vida, ya que a ella no le gustan los niños. Su estreno es el 19 de marzo.

Documentales y especiales

Last Chance U: Basketball. Un entrenador con importantes convicciones, lidera a un equipo de jóvenes que practican básquetbol para explotar todo su potencial en la Universidad.

Mark Hoffman: este documental de tres episodios dirigido por Jared Hess y Tyler Measom abordan el infame caso de Mark Hofmann, un falsificador que además realizó un atentado que cobró la vida de dos personas y conmocionó a la sociedad de Salt Lake City en 1985. Su estreno es el 3 de marzo.

Operación Varsity Blues: Fraude Universitario en EE.UU. El documental investiga el fraude que permitió que hijos de ricos y famosos ingresaran a importantes universidades en Estados Unidos. Su estreno es el 17 de marzo.