Elizabeth Palacios, buscadora de imágenes y coleccionista de instantes

Un grupo de fotógrafos de todo el país decidió llevar a cabo una muestra virtual, titulada Quedate En Casa, donde se pueden apreciar imágenes increíbles, las miradas de diversos autores sobre distintos conceptos que invitan al público a contemplarlas.

La paranaense Elizabeth Palacios fue invitada a participar de esta muestra colectiva, que puede visitarse en www.vallepunilla.com.ar/fotografos/index.html. En el sitio, así presentan el trabajo de la entrerriana: “Sus retratos artísticos, tienen la capacidad de captar la magia del movimiento y la canción. Enfocada a retratar almas, Elizabeth, se desempeña en diversos territorios del país entre el litoral y el norte. Su trabajo resalta la emotividad que los artistas transmiten en escena. Bailarines, cantores y actores, son sus territorios más explorados. La humanidad puesta en escena, es lo que define su trabajo creativo”.

Actualmente instalada en Salta, sus trabajos se han expuesto en muestras artísticas y multimedia, fue portada elegida para abrir la web “Bailarines Argentinos por el mundo”. Así como muchos catálogos de artistas de distintitas disciplinas ligadas a la emoción cuentan con el producto de su mirada.

De hecho, ha fotografiado a artistas nacionales, como Peteco Carabajal y Susy Shock, y otro de la capital entrerriana, como la Tribu Nuralain y el bailarín clásico Ciro Mansilla. Pero también le interesan los paisajes –urbanos o naturales– y la gente interactuando de manera cotidiana.

Escenario dialogó con ella sobre su trabajo y lo que la impulsa a buscar imágenes cada día.

–¿Cómo estás viviendo esta cuarentena? ¿La podés aprovechar artísticamente?

–Es algo necesario y debemos hacerla. Se puede aprovechar artísticamente en este momento, cada artista tiene su manera. En mi caso, tanto tiempo en soledad, o mejor dicho, en solitariedad, ha provocado en mí una concentración de imágenes que quieren salir. Así que me pongo a planear, a sentir, a mirar, a pensar y vivir en fotos. Digamos que este tiempo de cuarentena ha sido productivo para mi. Por otra parte creo que el sólo hecho de salir al balcón o subir a la terraza, el ver las nubes ya me dan ganas de disparar la cámara.

–¿Cómo y cuándo te acercaste a la fotografía?

–Fue en casa de mi madrina, visitándola cuando era chiquita. Ella siempre tuvo cámaras hermosas, yo las miraba, las tocaba. No me las dejaban usar porque era muy ciquita, pero creo que eso fue amor a primera vista. Después, a los 9 o 10 años, mi papá me regaló una cámara. Primero una guitarra y luego una cámara. Desde ahí no paré más, he sido la fotógrafa de la familia desde pequeña. Es muy hermoso ir a la casa de mis padres y ver el archivo; mis primeros modelos fueron mis hermanos menores. Desde entonces, dicen que soy fotógrafa.

–¿Qué es lo que te atrapa de la fotografía?

–Lo que más me atrae es el poder que tiene la fotografía de detener el tiempo y que el instante perdure; una mirada, una sonrisa, un llanto, un abrazo, son momentos únicos e irrepetibles. Eso me atrae mucho de la fotografía, vivo para coleccionar esos instantes.

–¿Quiénes son tus maestros y referentes?

–En mi vida he sido autodidacta la mayor parte del tiempo, desde que tuve mi primer cámara y hasta hoy he investigado sola. Recién ahora, de adulta, empecé a estudiar con Soledad Tessore y después en la Asociación de Fotógrafos. Pero si hablamos de referentes de la fotografía, encuentro inspiración y admiro mucho a Eduardo Fisicaro, la persona que hoy nos convoca en la muestra virtual Quedate En casa. Es un referente muy importante para mí, y quizás ni sabe la importancia que ha tenido para mi. También me gusta mucho la obra de Sara Facio, es otra fotógrafa que me ha llegado mucho.

–El ojo fotográfico, ¿se hace o se nace con él?

–Creo que un poco de ambas. Creo que uno nace con un don o una manera de mirar, pero también, con el tiempo y con las historias, esa mirada puede ir deconstruyéndose y construyéndose nuevamente. Hay diferentes miradas todo el tiempo, no somos nunca una sola mirada.

–¿Salís a cazar imágenes o ellas te encuentran?

–Mucho tiempo yo pensé que cazaba las fotos, hasta que después me di cuenta de que las encontraba, o ellas me encuentran a mí. Es hermoso el venir pensando mucho en una foto, teniéndola en mente y, de repente, la encontrás. Aunque parezca cazadora, yo encuentro las fotos.

–¿Qué te interesa captar y transmitir con tus imágenes?

–Siempre me pregunto todos los días qué es lo que quiero captar en una imagen, no lo sé. Y el hecho de no saber es lo que me da fuerza, inspiración y empuje para seguir tomando fotos. Eso lo sabe el otro, el que recibe la imagen y le llega. Cuando el otro me dice lo que la imagen le transmite, ahí puedo decir, logré esto. Pero no me lo propongo, no tengo un interés en lograr algo determinado.