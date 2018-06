El Viaje de la Kundalini modificó la fría noche del viernes en Paraná

Este viernes se presentó en Paraná "El Viaje de la Kundalini" una experiencia sensoperceptiva que integra varias artes holísticas: sonoterapia, meditación, yoga, música, aromaterapia, reiki, vortex healing, EMF balancing, magnified healing y otras.

La obra, creada por Pablo Robles, se presenta por primera vez en la capital entrerriana, luego de una exitosa gira por España. UNO dialogó con Robles, quien adelantó de qué se trata este innovador espectáculo: "Lo llamamos un viaje autoperceptivo porque es una obra inmersiva. Primero preparamos la mente; las personas vienen se ponen un antifaz en determinado momento y comenzamos un viaje interno, donde guiados por el poder del sonido, las vibraciones, los aromas, la energía canalizada hacemos un viaje interior de armonización, sanación, de exploración del espacio interno. De alguna manera se busca conectar con un estado de meditación".

Hay músicos en vivo –esta vez serán ocho– junto con algunos otros terapeutas de sonidos que trabajan con frecuencias solfeggio, cuencos de cuarzo, cuencos tibetanos, didjeridoos, tambores, zakuhachis, flautas nativas, cantos armónicos, sonidos y esencias naturales, mantras, canciones, reiki, canalización de energía y mucho más. Se aconseja vestir de blanco, siguiendo la recomendación de Yogi Bhajan porque el blanco es la proyección de todos los colores juntos y tendría un efecto en el campo magnético de las personas: lo fortalece y expande. Además, vestir de blanco también es un ejercicio de consciencia: hace falta estar más alerta y poner más cuidado en mantener la ropa limpia.

Una meditación encubierta

Meditar es relajarse. No se trata sobre concentrarse, se trata sobre soltar y dejar ir. No se trata sobre enfocarse en los pensamientos o en algún objeto, sino en traer quietud a la mente. "Me gusta decir que es como una gran meditación encubierta, en realidad tiene la forma de espectáculo pero no hay nadie espectando nada, porque lo que sucede, sucede adentro. De alguna manera es una invitación a una exploración interna. Si bien hay mucho de espectáculo porque hay mucha puesta en escena, música , sonido, instrumentos e instalaciones artísticas. Pero invita a mirarse a uno adentro", explicó Robles, quien es terapeuta holístico, profesor de yoga y músico.