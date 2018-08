El Premio Escenario renueva su propuesta para la edición 2018

La 14ª Edición del Premio Escenario de Diario UNO de Entre Ríos, llega con aires renovados. Este 2018, el medio líder de la provincia reconocerá a los artistas entrerrianos en una instancia abierta, donde todos tendrán la posibilidad de participar.

La gran gala de premiación tendrá lugar el 16 de noviembre en el Teatro Municipal 3 de Febrero, de Paraná. En esa oportunidad, además de los ganadores correspondientes a cada rubro, se vivirán las tres máximas emociones de la noche: el Premio Escenario a la Trayectoria; el Premio Proscenio, una distinción especial con la que UNO reconoce la labor de aquellos artistas que no están en el centro de la escena, pero cuya labor es invaluable; y por supuesto el Premio Escenario de Oro, galardón que premia la excelencia.

Al renovar su esencia como precursor del homenaje dirigido a quienes trabajan incesantemente por el arte, Diario UNO de Entre Ríos abre la convocatoria para reivindicar la entrega de un particular reconocimiento a los hacedores de la cultura, el que instauró desde hace 15 años en la provincia.

Este galardón que promueve el federalismo vio la luz en diciembre de 2005, cuando el proyecto de Diario UNO de Entre Ríos era joven, y estaba aún en plena expansión. En ese momento nadie imaginó que ese humilde reconocimiento se convertiría en marca registrada y parte fundamental de este medio.

Este homenaje persigue el objetivo de impulsar la actividad artística autóctona a través de la premiación de espectáculos y producciones realizados en la región, de sus protagonistas y hacedores.





Cómo participar

Este año, la convocatoria será de carácter abierto, es decir que podrán inscribirse y participar todos los artistas entrerrianos o habitantes de la provincia que puedan acreditar un mínimo de dos años de residencia en Entre Ríos y que se desempeñan profesionalmente o no, dentro de los siguientes rubros: Mejor Solista y Mejor Grupo de Música Folclórica o Tango; Mejor Solista y Mejor Grupo de Música Contemporánea (incluye Rock, Pop, Funk, Reggae, Tropical y Ska); Mejor Solista y Mejor Grupo de Música Clásica; Mejor Actor, Mejor Director y Mejor Obra de Teatro; Mejor Espectáculo de Stand Up o Café Concert; Mejor Pareja y Mejor Ballet de Danzas Folclóricas, Mejor Pareja y Mejor Ballet de Danzas Clásicas o Contemporáneas; Letras (Cuentos, Novela o Poesía); Mejor Producción Audiovisual; Fotografía; Humor Gráfico y Artes Plásticas (Pintura y Escultura).

Otra gran novedad de este año será el Premio Escenario al Arte Joven, destinado a jóvenes de entre 13 y 25 años que se dediquen al graffiti, el freestyle, beatbox, rap o canales de YouTube.

Las inscripciones permanecerán abiertas desde este lunes 6 de agosto hasta el miércoles 31 de octubre de 2018 inclusive. Podrán participar, quienes hayan concretado la publicación de una obra, presentación de un espectáculo o recital, realización de una muestra o exposición, lanzamiento de un trabajo discográfico o cualquier tipo de producción ligada a la actividad cultural en la que se desempeña, dentro del período que comprende los meses entre el 1º de enero de 2016 hasta el 15 de octubre de 2018.

Los interesados en participar, podrán inscribirse enviando un sobre cerrado dirigido a la Producción del Premio Escenario, con sus datos completos a Diario UNO de Entre Ríos, sito en esquina Chile y Perú de Paraná o bien por medio de un correo electrónico a la dirección de e-mail escenario@unoentrerios.com.ar explicando su intención de participar en el certamen.

Deberán adjuntar su CV y foto o fotocopia de ambas carillas del DNI. Además, será fundamental anexar material que dé cuenta de su labor: audios, audiovisuales, links de youtube y redes sociales, fotografías, textos, ejemplar de un libro o un disco, críticas y/o notas periodísticas, y demás material que dé cuenta de su quehacer artístico.

La información y el minuto a minuto de la edición 2018 de Premio Escenario, estarán publicados en el sitio digital www.unoentrerios.com.ar.

Para ambas instancias el Comité Ejecutivo estará integrado por periodistas de Diario UNO de Entre Ríos y Diario UNO de Santa Fe, bajo el asesoramiento de los representantes de Cultura a nivel provincial. Cabe aclarar que, de no haber inscripciones o no cumplir las mismas con los requisitos solicitados, el Comité Ejecutivo podrá declarar desierto uno o más rubros. El Premio Escenario a la Trayectoria podrá ser entregado a artistas que no necesariamente se hayan inscripto.

La participación en el presente premio implica la aceptación total de las bases y condiciones.





Pioneros en el reconocimiento a los artistas

El Premio Escenario de Diario UNO de Entre Ríos se remonta a diciembre de 2005, oportunidad en que 12 artistas entrerrianos de amplia trayectoria fueron galardonados por su labor. Fue el comienzo de un capítulo nuevo, que se empezó a inscribir como un modesto gesto de reconocimiento a las actividades de la cultura en la provincia. La ceremonia se realizó en el salón de conferencias del Gran Hotel Paraná.

Para el año siguiente, el galardón ya había crecido: luego de un año de maduración, de trabajo junto a un jurado calificado, la gala se llevó a cabo en el Teatro 3 de Febrero de Paraná. Además la estatuilla que representa el vuelo del cóndor llegó para quedarse como símbolo del Premio Escenario. El histórico coliseo fue el marco ideal para la entrega de 22 distinciones plateadas, el Oro fue para el poeta de Concepción del Uruguay, Jorge Enrique Martí, y el Premio Proscenio al guitarrista Luis Chávez Chávez.

Para 2007, el galardón ya estaba consolidado y era un acontecimiento esperado en el ámbito del arte y la cultura vernácula. El máximo galardón, el Oro, fue para el artista plástico Nicolás Passarella; y el Premio Proscenio para el centro cultural La Hendija de Paraná. Para esa época, el sistema consistía en la autonominación de los artistas en diferentes rubros, quienes enviaban material con muestras de su obra y currículums que el jurado calificado evaluó en detalle.

En las ediciones siguientes se renovó la convocatoria para premiar a lo más destacado del teatro, la música, la danza, la plástica, la literatura, la artesanía, el cine, la fotografía y el humor. En 2008, la estatuilla dorada fue para el eximio guitarrista, Eduardo Isaac. Al Premio Proscenio lo recibió la escritora y narradora Irma Cabrol de Avellaneda. En 2009, el realizador visual Rodrigo Tomasso –responsable de los efectos especiales de la película El secreto de sus ojos– ganó el Escenario de Oro; y el programa radial Nuestra identidad se llevó el Premio Proscenio. En la sexta edición, en 2010, el Oro fue para el artesano colonense, Osvaldo Etchevarne, y el Proscenio fue para la asociación civil Barriletes; al año siguiente, en 2011, la Primera Cátedra Abierta del Chamamé obtuvo el Escenario de Oro y la Banda Infanto Juvenil el Premio Proscenio.

Al promediar 2012 hubo un cambio en la modalidad de las nominaciones: para garantizar que la impronta del premio sea aún más federal, se decidió otorgar una estatuilla por Departamento. En esa edición, fueron los máximos ganadores el joven cantante Franco Peletti, que se alzó con el Premio Escenario de Oro, y el destacado grupo Los Leñeros, que obtuvo el Premio Proscenio.

En 2013, hubo otra innovación, Diario UNO encaró desde setiembre la premiación con distintas ceremonias previas realizadas en cinco localidades de la provincia, para concluir con la gran gala en el Teatro 3 de Febrero, donde el escritor Néstor Franz, de Lucas González, obtuvo el Oro; mientras que la artesana elisense Teresita Rougier se llevó el Proscenio.

Al año siguiente, el Padre Esteban Rougier, de Villa Elisa obtuvo el Premio Escenario de Oro por sus libros sobre los inmigrantes valesanos y el Ballet Así Somos, de Chajarí, fue reconocido con el Premio Proscenio.

En 2015, los máximos galardones fueron para la Escuela de Artes Escénicas de Larroque, institución que fue galardonada con el Premio Escenario de Oro, y Mariana Casas –también conocida como la Payasa Eureka– quien obtuvo el Premio Proscenio.

En tanto, en 2016 el Premio Escenario volvió a acercarse a sus raíces, inaugurando una instancia abierta para que todos los artistas entrerrianos que así lo desearan pudieran participar. En esa edición, el ganador del Escenario de Oro fue el internacionalmente reconocido charanguista de Paraná, Nicolás Faes, y el Proscenio fue para el Centro Cultural y Educativo La Fragua, de Villa Elisa.

Finalmente, en 2017 la experiencia se repitió con éxito, y el Oro fue otorgado por primera vez a una producción teatral, M'hijo el dotor, dirigida por Mario Martínez. En tanto, el Proscenio fue para la Banda de Manos Amigas, de Santa Elena.

La edición 2018, ya rumbo a los 15 años del premio, seguramente será uno de los acontecimientos culturales más importantes de la provincia.