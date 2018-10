"El Potro", un sentimiento de Córdoba al país

"Para mí el ejemplo más maravilloso de que él es un ídolo popular es que todo un país cantó Soy cordobés". Así lo afirmó la directora Lorena Muñoz al referirse a Rodrigo sobre su película El Potro, lo mejor del amor que se estrena el jueves. La realizadora fue también responsable de Gilda, no me arrepiento de este amor y de Soy del pueblo, una serie de 27 documentales dedicados a artistas de las décadas del 30 y 40 como Carlos Gardel, Osvaldo Pugliese, Tita Merello y Niní Marshall y Alberto Olmedo, entre muchos otros.

En diálogo con La Capital contó como fue el proceso de rodar este filme protagonizado por el debutante Rodrigo Romero. La película, en la que también trabajan Florencia Peña, Fernán Mirás, Jimena Barón y Daniel Aráoz, recorre la vida del músico y cantante cordobés que, según Muñoz, "aportó a la cultura y la tradición cordobesa, e hizo que trascendiera las fronteras de la provincia".

"Es un proyecto para el que me convocó el productor y me propuso que me encargara del guión y la dirección. De todas formas a Rodrigo lo amo y ya había hecho hace unos seis años un pequeño documental para el programa Soy del pueblo para canal Encuentro. Fueron 27 biografías documentales entre los que está Gilda también. Ya había investigado bastante, entrevisté a mucha gente, viajé a Córdoba, me entrevisté con los tíos, con amigos, con Ramiro, el hijo, con Patricia Pacheco", contó sobre la génesis de este ambicioso proyecto.

La película que contará la vida de Rodrigo Bueno, el cantante de cuarteto que perdió la vida en un accidente automovilístico el 24 de junio de 2000, presentó en agosto un picante adelanto, con vistas al estreno del largometraje que tendrá lugar este jueves.

Su entorno más cercano, que incluye a su madre, sus hermanos Ulises y Flavio Bueno, aducen que ellos no fueron consultados por Ramiro, el hijo del Potro, antes de ceder los derechos de la historia. De hecho, Ramiro actúa en la película.

El filme abarca en orden cronológico la vida del cantante entre los 17 y los 27 años. "Es un relato que se basa en aspectos íntimos, en el detrás de escena, cómo vivía él lo que le estaba pasando. Te diría que lo que menos me interesa es mostrarlo en el escenario. Obviamente que pasamos por esa situación porque me parece que es lo que todo el mundo conoce. Es una historia cronológica, menos el inicio de la salida del camarín al recital de los 13 Luna Park, como boxeador. Yo amo profundamente Toro Salvaje, así que quise citar eso que es maravilloso, como también Leonardo Favio con Gatica. Y Rodrigo tuvo esos trece Luna Park, que fue una enormidad", mencionó Muñoz.

"Me parece que lo que la gente más admira, ese ser único, ser distinto. Por eso cuando buscábamos a nuestro actor le decía que no buscamos copiarlo a Rodrigo. Rodrigo es único. Lo que vamos a hacer es una interpretación de lo que consideramos que es nuestro Rodrigo", destacó.