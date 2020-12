"El Padrino III" versión 2020 redimirá a Michael Corleone

El Padrino III 2.jpg El Padrino III cambiará totalmente su final.

El Padrino III, que en su nueva versión lleva el título de The Godfather’s Coda y que se estrena esta semana en algunos cines de los EE.UU. y en blu ray, y sólo el año próximo en streaming a través de Paramount, comienza ahora -según lo que ha trascendido- con la escena en la que Michael Corleone negocia un préstamo millonario con el Banco Vaticano. En el final, aún vivo, se lee antes de los créditos la leyenda “Cuando los sicilianos te auguran ‘cien años’ significa ‘larga vida’, y un siciliano no olvida nunca”. Los integrantes del elenco original, desde Pacino a Diane Keaton y Andy García, se han mostrado conformes con todos estos cambios, aunque nadie podría afirmar si se trata de una reacción sincera o publicitaria.

La estrategia de Francis Ford Coppola en El Padrino III

Uno de los puntos más conflictivos en la confección del elenco original fue la inclusión que decidió hacer Francis Ford Coppola de su propia hija. Sofia Coppola (hoy famosa directora) en el papel de Mary Corleone, hija de Michael y de Kay (Diane Keaton). Ese papel, destinado a Winona Ryder (que renunció sobre la hora), también había sido audicionado por Julia Roberts y Madonna. Y Coppola, en un gesto juzgado como nepotista (su propia hermana, Talia Shire, también actúa), contrató a su inexperta hija Sofia, cuya actuación estuvo lejos de merecer un Oscar. “Ya nadie podrá seguir criticando a Sofia”, declaró Diane Keaton, una de las más entusiastas con esta nueva versión.

Francis Ford Coppola es propenso al refrito: En los años 90, poco después de estrenar esta película, lanzó The Godfather Epic, una versión de siete horas de las dos primeras partes, reordenadas cronológicamente y con algunas escenas adicionales. Diez años más tarde reestrenó Apocalypse Now como Redux, con escenas agregadas. Pero lo de ahora no tiene antecedentes: no son agregados, sino –a través del montaje– una nueva película en busca de redención.