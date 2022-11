El Julio Chivel participará en el 1° Festival Internacional Da Gaita en Brasil

A propósito de la Fábrica de Gaiteros es preciso mencionar que se trata de un proyecto que emergió en 2010 y que se dedica a fomentar la inclusión de jóvenes talentos en la perpetuación de la auténtica cultura gaucha, a través de la gaita de ocho contrabajos.

“El acordeonista Renato Borghetti es quien creó la Fábrica de Gaiteros punto que es la acordeón a piano o a botones, que tiene como objetivo dotar de instrumentos para la enseñanza y uso profesional a niños de ciudades como Porto Alegre, Guaíba, Tapes, Barra do Ribeiro, São Gabriel y Bagé”, destacó el músico que representará a Entre Río .

Tras ser consultado sobre cómo surgió la posibilidad de ir a Brasil a tocar, Chivel referenció: “Surgió porque hace algunos años que conozco a Renato Borghetti, el impulsor de esta fábrica. A este lugar ya he ido a presentarme pero en el marco de este Festival será la primera vez”.

Chivel actuará junto a su bandoneón como parte de la familia de la Gaita (acordeón).

“Allí me acompañarán los músicos de Renato Borghetti y tocaré mi repertorio de música del litoral”, afirmó y agreGó: “Sé que estarán presentes otros músicos de Buenos Aires y de Chaco, pero de Entre Ríos solo voy yo”.

Esta oportunidad de compartir y socializar con otros en el marco de esta experiencia, es de gran relevancia para Chivel, quien se mantiene abocado a la música de lleno desde los 14 años de edad. Al respecto manifestó: “Para mí es muy importante poder estar porque es un encuentro con otros colegas de distintos países y estar ahí, intercambiar sabidurías y consejos está buenísimo para seguir creciendo”.

El bandoneonista además confesó: “Estoy muy contento, expectantes y agradecido a Borgetti; organizador y director de la Fábrica de Gaiteros por la invitación especial. Porque como todos saben, Brasil es la cuna de muchas tradiciones y aquellos que podemos representar a nuestra región Litoral nos involucra la ansiedad desde el primer momento”.

A raíz de esta propuesta de otro país, la Secretaría de Cultura de Entre Ríos se puso a disposición de Chivel, quien agradeció el apoyo en esta ocasión.

Balance del 2022

En virtud de realizar un análisis de lo que ha transitado y recorrido en este año, Chivel en principio, reconoció que ha sido muy positivo.

“Sigo estudiando el instrumento con maestros de renombres así que el balance ha sido excelente y he tocado con artistas que no son del género lo que me permite llegar a más gente”, señaló.

Chivel viene siendo un expositor de un estilo propio y ha compartido escenario a lo largo de este año en diferentes festividades y propuestas con grandes artistas tales como Antonio Tarragó, Javier Calamaro Lito Vitale, Chango Spasiuk, Ivan Noble, Los Rancheros entre otros renombrados artistas.

Sobre Chivel

El músico nacio en 1984 en la ciudad de Federal comenzó sus pasos en la música a través de la danza, en principio, a los 5 años de edad. Allí integró el ballet municipal de la ciudad y durante 15 años recorrió varios escenarios de la Argentina.

Incursionó en la música a los 14 años de edad cuando estudió en la Escuela de Música de la Municipalidad de Federal a cargo del maestro Luis Salvador Silvestri.

Luego comenzó a tocar con el grupo denominado Renuevo junto a músicos de Federal.

Tras finalizar sus estudios del Nivel Secundario se radicó en Concordia para estudiar el Profesorado de Artes en Música.

Chivel se recibió como profesor y comenzó a ejercer la docencia hasta la actualidad. En la Capital del Citrus profundizó sus estudios del bandoneón con el maestro Santos Maggi, y allí conformó Urupa con otros músicos que durante 15 años llevaron la música del litoral por diferentes partes de Argentina, y también Uruguay y Brasil.

En Brasil integró una agrupación como músico sesionista actuando en Passo Fundo junto a Renato Borghetti.

También incursionó en el tango junto a Gabriel Castro y Martín Mesina y Quito Castro participando de congresos educativos como disertante.

Ha grabado como músico sesionista para el material discográfico Lleno de vida de Adrián Martín donde participaron músicos de renombre como: José Luis Perales, Coti Sorokin , Franco de Vita entre otros. Este trabajo fue nominado al Grammy Latino 2016.

Además, ha participado junto al coro de la ciudad de Federal llevando la cantata navideña.

Por otro lado Chivel ha efectuado distintos aportes en los discos del maestro Hugo Mena.

A su vez, dentro de sus actividades en el marco de su carrera Chivel ha desarrollado actuaciones junto a Iván Noble.

Cabe mencionar además que actualmente el bandoneaonista reside en la ciudad de Federación.