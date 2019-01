El Indio Solari cumple 70 años: un recorrido a través de sus discos solistas

Hoy cumple 70 años Carlos Alberto Solari, el Indio para el mundo del rock argentino. Líder durante décadas de Los redondidos de ricota y, para muchos, ícono de la contracultura, el Indio nació el 17 de enero de 1949 en Paraná (Entre Ríos).





Durante décadas le puso voz y letra a Los Redondos y su lírica ganó los corazones de generaciones de pibes y pibas que inmortalizaron frases de sus canciones en remeras, tatuajes y en las paredes. Hasta que llegó el impasse de 2001, cuando se quebró la relación con Skay Beilinson, la otra pata de Los Redondos. Y lo que en principio iba a ser "un año sabático" se convirtió en ruptura definitiva. Ambos siguieron su carrera por sendas separadas. Skay editó desde entonces seis discos solistas y el Indio cinco.

Pero con el paso de los años y los recitales, la convocatoria del Indio Solari fue creciendo de manera exponencial. Primero en estadios y luego en autódromos y predios más amplios, con cientos de miles de personas de distintas edades cantando y bailando con sus canciones. Con las eternas de los Redondos, pero también con la de sus trabajos con su banda, Los fundamentalistas del aire acondicionado.

A continuación, un repaso por esos discos de su nueva etapa. Y de yapa, novedades sobre cómo sigue ahora su carrera.

>> El tesoro de los inocentes (bingo fuel) / 2004: Cuando el Indio rompió el silencio musical la expectativa fue grande. Sobre todo para saber cuánto del espíritu ricotero iba a sobrevivir en la lírica y en el sonido del disco. Presentado en La Plata en dos fechas ante 50 mil personas, el material tiene catorce temas, algunos que rápidamente se convirtieron en hits de los recitales, como "Pabellón séptimo (relato de Horacio)", "To beef or not to beef" y "El tesoro de los inocentes", tema que contiene una frase inmortal: "Si no hay amor que no haya nada entonces, alma mía".

El tesoro de los inocentes

>> Porco Rex / 2007: Si en el primer disco el negro y blanco fue el color que predominó en el librito distribuido junto al CD, en Porco Rex fue el rojo furioso. Y en la tapa, la cara del Indio, o Monsieur Sandoz, tal el nombre que eligió para firmar como autor de las canciones. Con una impronta más roquera que el anterior, "Tatuaje" y "Martinis y Tafiroles". También y el poguero "Flight 956", que en su letra reza: "Disculpa mis actos de hampón, siempre hay quilombito en un sueño de dos / y nunca hay terreno sagrado, amor / es difícil no ser injusto con vos".

Flight 956

>> El perfume de la tempestad / 2010: Unas 80 mil almas fueron a la "misa ricotera" cuando en 2010 el Indio se presentó en Tandil, poco antes del lanzamiento de su tercer disco. Caballo Loco (así firmó sus canciones) compuso para este trabajo doce temas, entre ellos "Todos a los botes!", "Ceremonia durante la tormenta" y "Vino Mariani". La gira de presentación incluyó Junín, ante 120 mil espectadores.

Todos a los botes

>> Pajaritos, bravos muchachitos / 2013: El cuarto CD tuvo la particularidad que para "La pajarita pechiblanca", el tema que cierra el disco, convocó a los músicos de los Redondos Semilla Bucciarelli (bajo y acordeón), Sergio Dawi (saxo) y Walter Sidotti (batería). Solo faltó Skay. Quizás por eso, en la canción el Indio decidió no incluir el sonido de la guitarra.

"Por mí los hubiera invitado en el primer disco. Pero cuando te separás, no querés ejercer ningún tipo de presión ni demagogia. Así fue pasando el tiempo y, después de tres discos exitosos, buenas críticas y recitales multitudinarios, estoy liberado de eso. Y como estamos en buenos términos fue un reencuentro con los amigos", afirmó el Indio en aquel momento.

En el disco se destacan "Beemedobleve", "Amok! Amok!" y "Había una vez...". La presentación del disco fue en el Hipódromo de Gualeguaychú en 2014, ante 180 mil personas cubiertas de barro a causa de la fuerte lluvia de la noche anterior. En marzo de 2016 tocó en el Hipódromo de Tandil para 200 mil personas y un año después en Olavarría ante un mar de "bombas pequeñitas": más de 300 mil personas, en una trágica noche en la que murieron dos personas y que marcó su último show en vivo.

Barbazul en Olavarría

>> El ruiseñor, el amor y la muerte / 2018: Su quinto y último disco. Más intimo y, para muchos, el mejor de su etapa solista. En la tapa, una foto en blanco y negro de sus padres y en las páginas interiores, fotos de figuras del siglo XX que marcaron su vida. Desde Evita a John Lennon y Bob Dylan.

Entre los temas compuestos por "Protoplasman" (el apodo que eligió para presentarse) están "La oscuridad", Ostende hotel" y "El martillo de las brujas", el corte de difusión.

El martillo de las brujas





>> El futuro: A sus 70 años y con parkinson, el Indio Solari tiene novedades para sus fans. Quizás la más esperada sea la de una nueva misa. Si bien su enfermedad le pasa factura, no descartó que, cuando se sienta mejor, haya al menos un show más.

"Primero haré un streaming para ver cómo estoy y si puedo estar tres horas seguidos en el escenario. No me gustaría terminar caminando. Probablemente haya alguna despedida”, prometió el año pasado en una entrevista radial.

Pero además su biógrafo, Marcelo Figueras, adelantó a principios de mes que en breve habrá novedades de la esperada biografía del Indio, que se llamará "Recuerdos que mienten un poco", una frase del tema "Perdiendo el tiempo" de Los Redondos.