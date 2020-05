El Himno Nacional tiene su primera versión rapera

El popular rapero XXL Irione estrenó ayer la primera versión en formato rap del Himno Nacional Argentino en una aventura que, confiesa, fue inspirada por lo hecho por Charly García hace 30 años. “Yo era chiquito pero me acuerdo que al principio Charly fue muy criticado por su versión del himno, pero con los años marcó una generación y su nombre aparece ligado a nuestra canción patria”, dice XXL Irione durante una entrevista con Télam.

Y en busca de replicar esa apuesta, arriesga que “el hecho de que los chicos escuchen una versión de rap del Himno puede hacer que digan ‘qué bueno, me siento re-identificado’”.

“Quiero que los chicos se acerquen más a sus colores, a su patria, a su nación. Me parece una linda forma de colaborar para que, en un momento tan difícil como el actual, los chicos se introduzcan más en lo que es el amor por su país porque no me gusta usar la palabra patriotismo”.

Nacido en 1986 en la ciudad del sur de conurbano bonaerense de Wilde bajo el nombre de Juan Manuel Fernández Maciuk, XXL Irione es uno de los nombres históricos y salientes del rap en la Argentina.

Su canal de YouTube cuenta con más de 80 videos que acumulan más de 140 millones de reproducciones, grabó con El Pepo, Pilsen, Dread Mar I y Néstor en Bloque y fue elegido por sus colegas californianos de Cypress Hill para abrir sus presentaciones en la Argentina.

El autor y vocalista asume que la idea de encarar la visita en clave de rap a la canción patria surgió de una convocatoria de la Usina del Arte para una campaña que reunirá a distintos artistas de diversos géneros (entre ellos Hugo Rivas, Esteban Falabella, Walter Ríos, Ache Rey, Sandra Luna, Néstor Fabián, Barbie Martínez, Mariano Loiácono, Déborah Dixon, Pato Sardelli, Fede Berdullas de Ser) interpretando cada quien una estrofa del Himno.

“Y a mí se me ocurrió ir más allá y me dije ‘por qué no arrimar a la cultura urbana allí hasta donde llegó el rock gracias a ese ícono que es Charly García’”, especifica.

—¿Cómo y cuándo grabaste tu versión del himno?

—El himno lo grabé mientras mi mujer hacía la tarea con los nenes, lloraban en silencio en la mesa familiar de la cena que se convierte en un aula. Fue en plena pandemia, en cuarentena y frente al cambio que estamos viviendo. ¡Qué locura grabar así!

—¿Cómo esperás que lo reciba la gente?

— Al momento de lanzarla voy a tener “haters” (en referencia a los que hacen críticas destructivas en redes sociales), tiene que haberlos. Pero es algo que tengo necesidad y deseo de hacer.

—¿Por dónde va tu camino artístico?

—Soy un artista desarrollado que me encontré a mí mismo, dejé de experimentar y volví a hacer rap pesado y duro, que es de donde vengo yo.

—Para vos dar un testimonio social es central en tu obra ¿A qué se debe?

—El rap da la posibilidad de eso y yo me enamoré del rap por eso, con una sola canción expresa lo que el rock en cuatro o en cinco canciones. El rap lo elijo porque puedo contar con lujo de detalles y con forma poética lo que está pasando.

—Grabaste en el último disco de Pilsen y la gente que te escucha excede al ámbito de las músicas urbanas ¿Qué te interesa del rock y por qué creés que conectás con ese ambiente?

—Es un hito para mi carrera haber grabado en el último disco de Pilsen y en el rock también siento que están las bases mías porque yo me crié allí. Siempre recuerdo que la primera canción que yo bailo descontrolado arriba de la mesa en una fiesta familiar es Ropa sucia de Los Redondos. Y eso marcó mucho mi vida y siempre le tuve mucho respeto. Charly también es en el fondo una inspiración aunque no sea de la generación del rap.

—¿Con que otros géneros puede dialogar la música urbana en la Argentina?

—Creo que con todos, pero principalmente con los que tocan temas sociales como la cumbia y el rock. Prefiero el rap con la cumbia que el rap con el reggaetón.

—¿Cómo estás atravesando la pandemia?

—La estoy atravesando en familia con mis hijos y teniendo la posibilidad de poder salir ya que trabajo en una usina termoeléctrica de la costanera y eso me dio la posibilidad de ver las calles vacías, de poder salir en el que creo que fue el peor momento. Duele ver las calles sin gente y siento que el confinamiento frustró planes del corazón a los argentinos porque somos de juntarnos y eso me empujó más a cantar el himno con ganas y con “flow” (N. de R.: tocar y cantar con sentimiento).

—¿Qué planes tenés para el futuro cercano?

— Los planes que tengo es sacar el disco, seguir soñando con el Luna Park, vivir del rap, de la música, con la misma fuerza de cuando empecé hace ya más de 15 años.