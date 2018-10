El grupo Pinta Vibra estrenará "Rabia Hnos.", un drama rural de Raúl Eusebi

El viernes se estrenará Rabia Hnos. Drama rural, obra escrita y dirigida por Raúl Eusebi que muestra una historia de desencuentros amorosos y contradicciones en un baile a las afueras de Cerrito. Las funciones serán los viernes 2 y 9; y los sábados 3 y 10 de noviembre, a las 21.30, en Sala Metamorfosis/Callejón de los Sueños (Alameda de la Federación 453).

Buscanidos es un canillita que recibió este nombre por mirar el cielo de su pueblo pensando que arriba encontraría lo que su existencia no le dio, trae de su memoria una historia como tantas que lo habitan, mientras reparte un diario local. En esta historia, el fin de un baile va dando lugar al amanecer, dejando desnudos, atravesados por el dolor y los recuerdos a Tacuara, Balina y Santo. Ellos harán salir a la pista de baile, el amor y sus desencuentros. A veces con una sonrisa y otras con la rabia que provoca la incertidumbre de no poder alcanzar los sueños propios.

"Es un drama rural. En el 2008 hice una beca a través del INT para estudiar dramaturgia en Buenos Aires con Mauricio Kartun. El objetivo al finalizar el año era escribir una obra y esta fue mi obra, pero nunca la terminé, siempre me faltó el final. Y pude encontrarlo recién ahora a través de los actores", contó Eusebi a Escenario, para luego agregar: "En el taller se dio la posibilidad de trabajar fragmentos de escenas de este texto, pero sin objetivo de realización. Verlos a ellos actuar me generó querer continuar porque el texto se volvió algo vivo; es interesante la operación de escribir y reescribir a partir de ver lo que se produce en escena, con miradas nuevas, la situación se va abriendo en distintas ramificaciones y esa complejidad hace que leude lo teatral. Y esto se completa mucho con los intérpretes".

El elenco es parte de un taller de entrenamiento actoral que dicta junto a Norma Beby Pereira, asistente de dirección. Ellos son Javier Farías Ruhl (Buscanidos), Santiago Acosta Cis (Tacuara), Alicia Martino (Balina) y Sergio Noro (Santo).

Rabia Hnos. Drama rural está dividida en dos y es una historia que narra un personaje del pueblo, Buscanido. Y una de las historias se traslada a la escena, protagonizada por los demás personajes. Es una obra sencilla, con un conflicto que siempre mueve la acción y, según explicó Eusebi, no tiene grandes ambiciones.

"Es un desencuentro y un triángulo amoroso, donde el narrador se interpela sobre cuánto hay de azaroso y cuánto tiene que ver con decisiones de los personajes, cómo conviven las contradicciones, lo bueno y lo malo, en cada persona. La obra está situada en un pueblo del interior de la provincia, que vendría a ser el interior del interior, y voy plasmando marcas, registros que me quedaron de cuando me vine a vivir a Paraná a los 12 años. Mi hermana iba a bailes en un lugar cercano a Cerrito y la pista de bailes tenía ese nombre, Rabia Hnos.", comentó el autor y director de la obra.

En este sentido, destacó que es una historia que tenía ganas de poder contar desde hace diez años. "En el taller que hicimos con Kartun éramos 40 personas de todo el país, la mayoría del interior. Y se veían cuestiones autobiográficas que daban cuenta de la idiosincrasia de cada lugar de origen. Aparecían operaciones muy interesantes, distintos lenguajes que tenían que ver con diversas vivencias y miradas. El nombre se completa con la frase drama rural desde un lugar irónico, porque siempre me pregunto si esos dramas que nos pasan no tienen que ver con lo que cada uno de nosotros buscamos en la vida. Por eso me gusta poner un personaje que lo narre desde afuera".

Por último, destacó: "Es mucho más que sentimiento lo que los actores ponen, es trabajo actoral. A veces es difícil tomar la decisión de apropiarse de un texto y generar sentido, y creo que esa es una de las funciones más importantes del actor".

La capacidad de la sala es limitada, por lo que se recomienda realizar la reserva de entradas a los teléfonos (0343) 154483964 o 154683178.