El Festival de Tribeca emitirá su programación por Internet

El Festival de Cine de Tribeca de Nueva York, muestra fundada en 2002 por Robert De Niro y que debió suspender su edición 2020 por la pandemia de coronavirus, emitirá parte de su programación por Internet. Toda una propuesta para sus seguidores.

“Mientras esta ciudad está sufriendo una vez más y no sabemos aún cuándo podremos compartir la experiencia indescriptible y mágica de estar en el cine de nuevo, vamos a llevar el Festival hasta la puerta de tu casa”, anunció la organización del festival en un comunicado de prensa. La ciudad de Nueva York, con más de 4.100 muertes de acuerdo con el último registro, es la urbe más golpeada por el Covid-19 en Estados Unidos.

En el calendario del Tribeca que este año iba a celebrarse entre el 15 y el 26 se encuentra la sección Tribeca Immersive: Cinema360, que presenta 15 películas de realidad virtual reunidas en cuatro programas de unos 30 o 40 minutos cada uno.

Esos filmes estarán disponibles desde el 17, siempre que se cuente con el dispositivo Oculus de Facebook, que permite aprovechar la experiencia virtual tal como fue ideada.

Además, los organizadores comunicaron que seguirá adelante la competencia oficial con los premios del jurado para las categorías de cortos, largometraje de ficción y documental, aunque los galardones, en lugar de una gala, se darán a conocer por la página web del festival.

“Aunque no podamos reunirnos en persona y abrazarnos, reír y llorar, es importante que nos mantengamos conectados social y espiritualmente. Tribeca habla de resiliencia, y creemos ferozmente en el poder que tienen los artistas para unirnos”, dijo la productora Jane Rosenthal, directora del certamen, quien así recordó que fundó la muestra junto con De Niro tras el atentado del 11-S para dar ánimos a la comunidad afectada por el ataque terrorista.

Rosenthal también anunció que mantienen la idea de realizar más adelante este año el festival, aunque en una versión reducida.

Tribeca no es el único festival de cine suspendido cuyos organizadores optaron por ofrecer on line parte de la muestra. El South by Southwest, evento que congrega conferencias de películas, medios interactivos y música que se realiza anualmente en Austin (Texas), anunció esta semana que dará acceso, aunque pago, al público general a sus películas.