El cine llora a Ennio Morricone

A los 91 años el compositor italiano, creador de melodías como las de las películas 'El bueno, el feo y el malo', 'La Misión' o 'Cinema Paradiso', está considerado como uno de los mejores músicos de la historia del cine

Ennio Morricone falleció este lunes a los 91 años en un hospital de Roma a consecuencia de las secuelas de una caída.

Compositor y director de orquesta italiano conocido por haber compuesto la banda sonora de más de 500 películas y series de televisión.

Sus composiciones han formado parte de más de 20 películas galardonadas, como también piezas sinfónicas y corales. Destacan, entre otros, sus trabajos en películas del spaghetti western, de la mano de su amigo Sergio Leone, como 'Por un puñado de dólares' (1964), 'La muerte tenía un precio' (1965), 'El bueno, el feo y el malo' (1966) o 'Hasta que llegó su hora' (1968).

'La Misión', 'Novecento', ‘Cinema Paradiso’ fueron cintas con su emblemática e inolvidable participación musical.

Su relación con EE UU siempre se consumó a distancia. Algunos creen que la Academia que otorga los Oscar no le perdonó jamás que decidiese no cambiar nunca su amada Roma por los bulevares y autopistas de Los Ángeles, como hicieron tantos colegas de profesión que abrazaron casi anualmente las estatuillas doradas. No lo logró por la imponente música de La Misión (1986), ni siquiera tampoco por Érase una vez América (1984), aunque muchos dijesen que fue porque se entregó fuera de plazo. Morricone ganó su primer Oscar hace cuatro años, por la música de Los odiosos ocho, de Quentin Tarantino.

En 2007, había recibido el galardón honorífico de la Academia de Cine. A sus 87 años, subió al escenario ovacionado, recogió la estatuilla y dio las gracias a su mujer, María, por soportar su “ausencia”. Hoy la sensación es más aguda y se extenderá por todo el mundo a medida que pasen las horas. Su música, otra vez, seguirá sonando cuando desaparezcan los títulos de crédito.

La música del Mundial

En Argentina Morricone es recordado por “El Mundial”, la música del Mundial 78.

La canción instrumental, salvo en el comienzo, donde un coro de cancha mezclado con aplausos grita: “Argentina, aquí el Mundial...” aún es tarareada por los memoriosos.