El cine ahora cuenta historias nacidas de la entraña de la provincia

La realizadora paranaense Celina Murga es la directora artística del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer), que este año se llevará a cabo del 15 al 19 de octubre en el Centro Provincial de Convenciones, el Centro Cultural La Vieja Usina y el Instituto Audiovisual de Entre Ríos (IAER).

Radicada en Buenos Aires desde los años 90, en 2002 volvió a su ciudad natal para filmar su primer largometraje, Ana y los otros. Le siguieron Una semana solos, Escuela Normal y La tercera orilla, que contó con la producción ejecutiva de Martin Scorsese.

En diálogo con Escenario, habló sobre el Ficer y el desarrollo de la actividad audiovisual en la provincia: “El crecimiento del Ficer es grande. Ya fue espectacular como se desarrolló el año pasado, me parece que a todos nos sorprendió, si bien yo a la edición pasada la viví sólo presentando mi película, no desde adentro como ahora. Pero fue la prueba de que cuando algo se ofrece de cierta manera, el público está ahí, ávido por descubrir cosas nuevas. Todas las salas estaban llenas. El gran desafío de este año es sostener eso e ir por más”.

En este sentido, destacó que las novedades de la edición 2019 son principalmente las competencias, que tiene el objetivo de abrir el festival al país y al mundo. “Se desarrolló esta competencia de largometrajes nacionales que tiene un premio en dinero y así podemos traer nueve películas de todo el país que dan muestra de todo lo que se viene haciendo en materia de cine. Elegimos esas nueve de entre 120 que se inscribieron, tuve que ver un montón de películas en poco tiempo. Y también tenemos una competencia de cortometrajes entrerrianos, que es muy importante porque significa pasar la posta a las nuevas generaciones de realizadores que se están formando y que han podido seguir desarrollándose gracias a este festival, porque se han realizando muchas capacitaciones en el marco del Ficer. Es decir, no es sólo un evento para el público, sino que hay toda una política cultural que lo engloba en cuanto a fortalecer la calidad de nuestro cine. Hay algo más profundo, que es apoyar la ley de Desarrollo Audiovisual en la provincia, que es algo en que están trabajando conjuntamente todos los realizadores de la provincia. Así que es un proyecto muy ambicioso”.

Cabe destacar que para esta edición también se suma un día de programación, nuevas salas y más contenido, con una programación que ronda las 50 películas.

Durante el 2018 y en el marco del Ficer, Murga fue invitada a participar en la sección de Cine Entrerriano con la proyección de su película Ana y los otros. Ese primer acercamiento permitió a la realizadora volver a vincularse con la organización de la iniciativa, esta vez como Dirección Artística.

Pero desde que filmó Ana y los otros, el panorama del campo audiovisual entrerriano ha cambiado exponencialmente, y para bien. Consultada sobre los posibles motivos de ese salto cualitativo, opinó: “Es muy difícil hablar de todos esos años porque como característica, nuestro país tuvo miles de vaivenes, no hubo una constante. Pero en ese momento (por 2002), el cine era algo muy excluyente de la Capital Federal, era algo concebido y llevado adelante por gente de Capital Federal para un público también de Capital Federal. Incluso, las filmaciones fuera de Capital eran pocas, y si se daban rodajes en las provincias era una mirada del capitalino que observa al interior, una mirada de distancia, de desconocimiento. Y lo que ha sucedido es que empezaron a surgir realizadores provinciales que se hicieron cargo de contar las historias surgidas desde la entraña de la provincia, no de alguien que la mira desde afuera. Eso empezó a darse en 2002, 2003 en Salta y Córdoba por ejemplo, pero eran hechos aislados, eran voluntades individuales como en mi caso, que tuve que pedir ‘che, ¿me apoyan para hacer esta película?’. Era algo muy a pulmón y dependía de la voluntad del gobierno de turno de apoyarte o no; no había una política cultural que abordara el cine”.

“Lo que yo sí veo en estos 17 años es que, gobiernos más, gobiernos menos, ha habido una concepción de federalizar el cine. En Córdoba hicieron una ley audiovisual, en San Luis, Río Negro, en Misiones hay una ley excelente; Santa Fe no tiene una ley pero hay un fomento audiovisual. Cada provincia empezó a tomar la posta y eso hizo que empezaran a surgir más realizadores, más técnicos y dieron el puntapié inicial para que surja una industria cinematográfica regional. Creo que el Ficer es un paso enorme y un punto de partida para una nueva etapa en Entre Ríos”, concluyó.

Por otra parte, también se refirió a la sección Videos, destinado a nóveles realizadores de entre 14 y 17 años, con la premisa de que sean filmados con celulares: “Esa sección fue idea de Leonor Benedetto, que es la madrina del festival. Me parece que es una forma de democratizar el cine y de poner en valor una herramienta que para los chicos es totalmente familiar. Está bueno darles ese espacio porque los adolescentes son el futuro del futuro”.