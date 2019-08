El Ciclo Compositoras propone un encuentro de la mano de Adalgis

Un nuevo encuentro en el marco del Ciclo Compositoras 2019 tendrá lugar mañana, a las 21, en el Auditorio Rodolfo Walsh de la Facultad de Ciencias de la Educación (Buenos Aires 389, Paraná). En esta ocasión, es el turno de Adalgis, un proyecto musical integral encabezado por Antonella Squilachi.

Acompañada de su hermana Geor, que también integra el proyecto, Antonella dialogó con Escenario sobre su propuesta artística: “Son temas que he compuesto a lo largo de estos últimos cuatro años. En la presentación iré dando cuenta de mis procesos creativos, mi visión del mundo, estará presente también la disciplina del movimiento, la danza y la expresión corporal, donde también hay una historia que se verá en escena”.

En el equipo que colabora con Adalgis están amigos y músicos que han compartido proyectos anteriores con Antonella, como Emilia Cersofio, Julián Stur, Sebastián Narváez y Bernardo Aguirre. Además, estarán presentes tres cantantes montevideanas: Cecilia De los Santos, Josefina Legarra y Victoria Gastón.

En tanto, Geor Squilachi participa como baterista y bailarina. Consultada al respecto, explicó: “Siempre bailé, sólo que fui encontrando algunas direcciones en la música y empecé a dedicarme a ella. Tuve una banda, después un trío; y pasado ese periodo tuve un llamado muy fuerte por parte de la danza. Así que me corrí un poco de la música y me fui a la danza, tomé clases y ahora estoy terminando la Tecnicatura en Danzas Contemporáneas en la Uader, entre otras periferias del mundo de la danza en las que me muevo. Ahora con Anto, ella ya tenía una idea pulida de lo que quería expresar y yo colaboré ordenando el guión de la danza, añadiendo algunos conocimientos míos”.

Sobre sus procesos creativos, Antonella destacó que todo nació desde el piano, su instrumento: “Fue algo de ir probando, luego investigando, descubriendo y aprendiendo. Este año aparecieron las canciones y me puse a componer letras. Compongo en inglés porque me gusta. Después fueron apareciendo algunas canciones de ambiente, sensaciones sonoras que invitan a escuchar, a levitar con el sonido. Me gustan mucho los efectos, como el delay. También está presente la poesía. La idea es invitar a estimular los cinco sentidos y un sexto si se quiere, a partir de una sincronicidad increíble entre músicos con mucha experiencia” .

Finalmente, sobre el nombre del proyecto, señaló: “Mi segundo nombre es Adalgisa, y en esto de descubrirme y redescubrirme quise usar ese segundo nombre que siempre está tapado por el primero. Y le quité la a final para que tenga otra impronta sonora”.

Sobre el ciclo

Compositoras es un ciclo que tiene como eje a la Mujer y a la Composición, abarca diferentes géneros y estilos, propone en el 2019 un encuentro por mes con una Compositora, quien presentará su búsqueda creativa. Ocho artistas se presentarán durante todo el año para cerrar en un concierto colectivo el 5 de diciembre. Compositoras abarca una amplia diversidad de géneros musicales, edades, trayectorias y formaciones de sus participantes. La actividad es organizada por la Secretaría de Extensión y Cultura de la Fcedu-UNER y el colectivo Compositoras.