El canto payadoril vuelve a tener su epicentro en el Teatro 3 de Febrero

El sábado 26, Paraná recibirá nuevamente a los herederos de los primeros cronistas de la Patria, los payadores. La cita será en el Teatro Municipal 3 de Febrero a partir de las 16. Allí se pondrá en marcha el 14º "Encuentro Internacional de Payadores de Esta Vanda del Paraná".

Lo de "Esta Vanda" no es un error, sino que identifica la región que en casi toda la literatura y crónicas de los invasores europeos producidas durante la época de la conquista y posterior colonización, se referían –desde una mirada mediterránea– a "La Otra Vanda", "La Vanda de los Charrúas", "Vanda Oriental". Es así que en un intento de asumir nuestra identidad regional, surge la necesidad de identificarlo como de "Esta Vanda".

En este encuentro participarán los payadores argentinos José Luis Gianotti, Juan Carlos Rivero, Miguel Julián y Tuti García; y los payadores uruguayos Uberfil Concepción, Gabriel Luceno, Gustavo Capote, Juan José Nelcis, Tape Chaná y Richard Coitiño. El marco musical estará a cargo de Marcelo Rivero. Y la conducción, de Toni Casals y Lidia Gutiérrez.

El evento surgió desde el ciclo municipal La Noche de los Nuestros y es organizado por la Comisión Encuentro de Payadores, sin fines de lucro, conformada por actores sociales de la cultura de la ciudad de Paraná y el interior de Entre Ríos, que desde hace algunos años viene desarrollando en la ciudad el Encuentro Internacional Anual de Payadores.

Por sus características se ha constituido en el más trascendente de la región, recibiendo, en cada edición, a un público mayoritariamente rural. Los Encuentros, desde sus inicios, han contado con la participación de Payadores de la hermana República Oriental del Uruguay y de nuestro país.

"El Encuentro es la cara saliente y más conocido de un proyecto más amplio, el cual tomó forma el año pasado con motivo de la firma del Convenio de Intercambio Cultural por parte de la Municipalidad de Paraná con el Municipio A de Montevideo. Por nuestra Municipalidad firmaron el intendente Sergio Varisco, la secretaria de Cultura Magda Mastaglia de Varisco y la secretaria de Relaciones Institucionales, Estela Boeykens. Por el Municipio A de Montevideo, el alcalde Gabriel Otero y el concejal Nelson Moreira. Esto permitirá ampliar institucionalmente los lazos culturales en diversas manifestaciones de la rica cultura uruguaya y de nuestra ciudad", dijo a Escenario Toni Casals, integrante de la Comisión Encuentro de Payadores.





Historia y raíces

El sentido ideológico del proyecto se manifiesta al proponer un hecho pequeño y posible, de excelente nivel interpretativo e innegable valor cultural como es el "canto payadoril", en una época caracterizada por la llamada globalización, a la que no escapa la cultura: "Como no se puede querer lo que no se conoce, la idea es que vayan las familias enteras, y sobre todo los chicos. Nos congratula mucho que así sea", acotó Casals.

El canto del payador generalmente es festivo pero, cuando se lo propone, se enmarca en reflexiones relacionadas a la inmensa deuda que aún tenemos con aquellos que nos legaron la Patria que habitamos. Surge de esta manera el compromiso con el pasado histórico que emparienta a Entre Ríos con la antigua Banda Oriental y las luchas en pos de una república federal que tiene como máximo referente a José Gervasio Artigas.

Es sabido que el arte payadoril tiene su mayor inserción en zonas rurales a través de eventos camperos y fiestas de jineteadas en donde el poblador de la campaña está más emparentado con valores relacionados a las tradiciones y cultura criolla. Pero eso no exime a un público urbano que aprecia y se maravilla frente a cada décima improvisada

El mensaje es de extrema sencillez aún tratando los temas más complejos

"La idea de crear para el público urbano una instancia del llamado Canto Primero, tiene, sin dudas, una matriz ideológica frente a una época denominada de globalización por la cual desembarcan en la región estilos, modos y usos que, sin dudas, pueden ser legítimos en sus países de origen, pero que no se corresponden con el proyecto de país que pretendemos construir", señaló Casals.

El desafío se plantea desde el rescate de esencias y valores propios. Los Encuentros tienen esa finalidad y están en clara consonancia con el pensamiento del escritor e investigador entrerriano, Marcelino Román, cuando asevera que "lo criollo no es un límite sino un punto de partida hacia lo universal", señalando que, sólo asumiendo una identidad cultural propia, el pueblo estará en condiciones de discernir acertadamente sobre un proyecto de país que contenga y contemple a todos.

La entrada general tiene un valor de 300 pesos y puede adquirirse en la boletería del teatro.









Payadores, los primeros cronistas de la patria grande