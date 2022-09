El canto hondo de Rafael Amor y la calidez del Dúo Enarmonía

“Vivito y cantando” es un verso del tema “Vivito y coleando”, de Rafael Amor, incluido por supuesto en el nuevo disco. “Ellos entre aplausos se cuelgan medallas, siempre la más grande para el que más calla... y cuando me toque al fin descarnarme serán mis canciones las que han de nombrarme, los ninguneadores serán ninguneados, con su mismo olvido serán olvidados”. Cada estrofa de Amor dispara una reflexión profunda, sea para el amor, la nostalgia, las luchas. No cabe duda que el carácter de su obra tomará por fin su lugar en el cancionero argentino cuando pase el barullo.

Temas póstumos

La obra se pasea por candombes, canciones, zambas, joropos, tangos, en las voces de Haydeé Chaparro y Guido Tonina, el Dúo Enarmonía, y la compañía en algunos temas del cantante Salvador Amor radicado en Madrid, con ese timbre tan singular que nos recuerda al de su padre, Rafael.

Con los clásicos de Rafael Amor, aplaudidos en el mundo entero, “Corazón libre”, “No me llames extranjero”, “El mate lavao”, “Yo seré tu compañero”, por ejemplo, vienen primicias con poemas de Amor y melodías del entrerriano Guido Tonina, y también temas que Amor tenía grabados en forma casera, sin difusión, y saldrán a la luz en Paraná.

“Como de azúcar quemada se queda el alma si la bracita empieza a dar vueltas dentro, como si el ángel turbio de la melaza fuera quemando sus alas en el infierno… mate dulce, mate dulce, eso es el amor, un mate dulce, para ir tomándolo a sorbidos, para ir sintiendo en el camino su regusto a besos chiquititos, chiquititos”, se oye en las voces de Tonina, Chaparro y Amor hijo. Bellísima composición de Amor y Tonina, un aire de joropo que titularon “Mate dulce” y se suma a la saga de Rafael Amor con “Mate lavado”, “Mate cocido”, “Tomar mate solo”.

“Tomar mate solo pensando estas pavadas, ya me quedé colgado, la bombilla amargada. Y este rocío zonzo mojándome la cara, que no me he dado cuenta que ya se acabó el agua”, dice Amor en “Tomar mate solo”. Sus poemas tienen algo de nostalgia y mucho del clásico canto con fundamento; ácidos con el sistema, y estos amigos entrerrianos reconocen esa condición artística superior en letras, en melodías, además de extrañar su personalidad, y su voz gastada que nunca se gasta. “Rafa además era muy generoso y muy gracioso, había logrado una relación muy particular con nuestros hijos”, dice Haydeé Chaparro, que continúa una relación de amistad con “Pili”, la esposa de Amor. “Compartía sus amistades con nosotros, nos hicimos amigos de muchísimos artistas, si no fuera por él no hubiéramos llegado a un trato tan cercano. Compartimos un momento muy íntimo con Mercedes Sosa en su camarín, yo me lloré todo. Estar con Jairo, bueno: de hecho hay un tema, ‘La silenciosa’, que él compuso con Jairo, en el que Guido toca la guitarra… Ángela Irene, Melania Pérez, muchos artistas con quienes hemos compartido tanto”.

“Tenía una visión muy aguda de la realidad -agrega Tonina-, era muy certero en sus análisis y sus predicciones. Una persona muy despierta, siempre parado en la vereda de enfrente de las injusticias. No se casaba con nadie, no daba concesiones… Fue un hermano de la vida, un ser íntegro. De esos que defienden con el cuero lo que dicen, lo que cantan”.

Porteño de ley

Rafael Amor nació en Buenos Aires el 5 de noviembre de 1948. Hijo de Francisco Amor, cantante destacado de la orquesta de Francisco Canaro, además de actor, autor y compositor. En la década de los 70 y a causa de su canto comprometido con las luchas de los desprotegidos y sin voz se vio obligado a exiliarse en España, donde consiguió el reconocimiento artístico.

Su regreso al país no fue fácil y lo pudo lograr después de muchos años de sufrir el desarraigo. Recorrió Argentina solo con su guitarra “y siempre disfrutó de la cercanía con su pueblo, al que le cantó con su voz y la de aquellos amigos que tomaron su obra y atesoraron su mensaje, como Alberto Cortez, Jairo, Larralde, Julio Lacarra, Leonardo Favio, etc”, dice Tonina.

Vale apuntar que “Corazón Libre” da nombre a uno de los últimos discos de Mercedes Sosa, con el que obtuvo un Grammy. “Su figura debe ser reivindicada, la muerte lo encontró sin haber recibido en su país el reconocimiento que merece. Fue una figura inmensa de nuestra cultura, a la altura de poetas como (su gran amigo) Armando Tejada Gómez, Jaime Dávalos o cualquiera de las notables plumas que nos han enriquecido culturalmente”, sostiene Guido Tonina.

Dieciocho temas

Además de las obras mencionadas, el disco contiene estos temas: “Violeta”, “Con la libertad”, “Toda la noche he cantado”, “Canción para una lágrima”, “Enamorado”, “La razón humana”, “Asomado a tus ojos”, “La más bonita del barrio”, “Y no teníamos más que el amor”, y “Sepia”.

“Sepia” es un tango, con letra de Amor y música de Tonina. Acompañan Luciano Pasquetto en violín y Cecilia Tonina en bandoneón. “Rafa se inspiró en un encuentro con Troilo en Mar del Plata, trae un poco el impacto que nos produce la mano zurda en el bandoneón”, dice el entrerriano.

“Ño Roque Don” es una variedad de candombe que compuso Amor, una pintura histórica memorable de la vida, los oficios y las expectativas de los hombres humildes del tiempo colonial. Cada uno de estos temas será presentado en el teatro mayor de Paraná a pura emoción por el Dúo Enarmonía y su grupo junto a otros músicos invitados: Grupo Vocal de 2 a 4 (Santa Fe), Javier Schmidt en acordeón, Nacho Sánchez en violín, Martín Aquilini en percusión, y con visuales de Ariel Dutria.

“Llegamos a conocer profundamente a Rafa, y realmente su pensamiento era la defensa del otro, como en el caso de ‘No me llames extranjero’, donde él ha transformado en poesía una larga espera en la cola de extranjería en España; mientras veía el destrato a los inmigrantes, se fue a un bar y sobre la misma planilla que tenía que llenar, al dorso, escribió ese maravilloso poema que es un himno mundial de lucha, para la aceptación del otro. Hay bibliotecas, hay escuelas que llevan el nombre de su canción. La hizo muy conocida Alberto Cortés, y la ha cantado mucha gente. La otra vez veíamos un coro en Nueva York cantando la canción de Rafael. Ha sido grabada por jóvenes en todo el mundo, japoneses, alemanes ingleses, italianos, franceses, cada cual en su idioma”, apunta Tonina.

El Dúo Enarmonía

Haydeé Chaparro, con cuna en la ciudad de Ramírez, en el departamento Diamante, y Tonina, nacido en Federación, llevan 38 años en los escenarios del país con el estilo inconfundible del Dúo Enarmonía y decenas de composiciones propias. En este disco están acompañados por Martín Aquilini en percusión, Javier Schmidt en acordeón, Cecilia Tonina en bandoneón, Luciano Pasquetto en violín, Salvador Amor en la voz, y se agrega un recitado de Rafael Amor gracias a la colaboración de su esposa Pilar Campos Ruiz. El disco contiene un librillo con las canciones y retratos del artista Jaimo, que además estará en el escenario dibujando en vivo.

Las entradas para esa velada costarán 1.600 pesos, y se consiguen con descuento en el teléfono 343 5190660.

Tras la presentación de la obra en Paraná, los músicos viajarán a España donde mostrarán la obra junto a Salvador Amor, y emprenderán después una gira por escenarios de la Argentina.