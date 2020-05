Si nos dejan, el envío radial ideado, producido y conducido por Fernanda Dambrine cumple cuatro años en el aire de LT 14 y lo celebrará con un programa especial. Actualmente, a causa de los cambios en la transmisión radial, se emite de lunes a viernes de 13.30 a 14. Pero la emisión aniversario será el sábado 6 de junio, de 16.30 a 18, con canciones, sorpresas e invitados especiales.

Si nos dejan es un espacio romántico donde las historias de amor se tejen durante media hora. Canciones, poemas, relatos, historias de amor y desamor que viajan por el éter de la mano de Fernanda Dambrine. El equipo se completa con Jesús Palleiro y Andrés Leguizamón en la operación técnica; la voz de presentación de Claudio Bellotti y la edición de Sebastián Céspedes.

El envío comenzó el 6 de junio de 2016 como una propuesta de LT14 Radio General Urquiza - Nacional Paraná, en un afán por volver a esa impronta íntima y compañera de la radio. “En ese entonces, Daniel Blasón me invitó a compartir las historias que yo escribo y de otros autores; obviamente, con su segmento de música. No sabíamos qué título ponerle, y como eran historias de amor, pensé en algo que dé esperanzas en la posibilidad de encontrar un nuevo amor, porque la vida nos va poniendo obstáculos, sin embargo uno lucha y encuentra otros caminos. Por eso me gustó Si nos dejan”, contó Dambrine a Escenario.

La conductora señaló que hablar de amor y desamor es más difícil de lo que se cree “porque tiene que haber un respeto muy grande, ya que hablamos de sentimientos, vivencias, historias, ausencias y compañías. Lo hacemos con el respeto que tenemos por nuestras propias vidas e historias, las de los entrevistados, y sobre todo, los oyentes que pueden recordar a algún ser amado o, por qué no, volverse a ilusionar. Es una caricia para el alma”.

Oyentes, invitados y entrevistados recorren un romántico momento único en su vida, que los retrotrae a una de las emociones más agradables de cada uno.

En este sentido, manifestó: “La magia de la radio nos ayuda en esta comunicación, tal vez no conozca nunca a los oyentes, pero los siento cerca, siento que están ahí, que esperan. Y la devolución de los oyentes ha sido muy grande e importante para nosotros; hay quienes se han contactado para contar sus historias en el programa”.

Por Si nos dejan pasaron grandes artistas de la talla de Sergio Denis, Betiana Blum, Jairo, Mauricio Dayub, Martín Seefeld, Sandra Mihanovich, Gerardo Casas, Claudia Lapacó, Carolina Peleritti, Los Príncipes, Los Nocheros, 12 Monos, Los Mariachis Bandoleros, Rubén Cuestas, por mencionar sólo algunos.

“Este año tuvimos una nota de oro, con la que es considerada la voz más romántica del mundo, Dyango. Él está haciendo la cuarentena en su país, España. Comenzamos a charlar a través de las redes sociales, y con toda amabilidad accedió a hacer una videollamada por WhatsApp desde su casa. Fue muy cálido y muy natural, íntimo, fue una nota que refleja lo que es él, no sólo su voz transmite sentimiento a través de canciones, sino que es un tipo que respeta a su familia”, destacó.

Además, en febrero Si nos dejan fue uno de los corresponsales en el Festival de Peñas de Villa María (Córdoba), donde José Luis Perales se despidió de los escenarios. “Fue una experiencia maravillosa para mí, un regalo de la vida que quise transmitirle a los oyentes. También estuvieron otros cantantes como Luciano Pereyra, Abel Pintos y tantos otros”.

Asimismo, el envío suele tener secciones especiales junto a invitados. “Si nos dejan comparte Amores de Época, historias de amor contadas desde otra perspectiva, en la voz de la historiadora María Rosa Peña, amiga del programa, y Roberto Romani. Hemos compartido amores de Belgrano, San Martín, Merceditas, Sarmiento. Amores de carnaval, amores de la Revolución de Mayo, es otra faceta que gusta mucho y nos transportan a épocas donde el tiempo y la distancia jugaban un papel muy diferente a la hora de sostener una relación. Una carta demoraba meses en llegar, y sin embargo, el amor seguía existiendo”, contó la conductora.

Por último, manifestó: “Estamos agradecidos con nuestros oyentes y los esperamos siempre con canciones y buenas historias”.

El programa puede sintonizarse de lunes a viernes a través de AM 1260 de LT 14 Radio General Urquiza - Nacional Paraná; también on line a través del sitio digital www.nacionalparana.com.ar.