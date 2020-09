Efraín Colombo presenta un tema con sonido entrerriano y mirada yupanquiana

El músico y compositor santafesino Efraín Colombo estrenó Me acusan a mí, una chamarra con mirada yupanquiana. En el marco del Día Mundial del Folclore, celebrado el 22 de agosto, el artista dio a conocer este tema que es el sexto anticipo de su álbum, titulado Lo que soy. La chamarra fue compuesta verso a verso junto a Mariano González (autor de Las lanzas y los pájaros, Ediciones UNL).

La canción, en Spotify y en el Youtube Oficial del artista, viaja por todos lados al igual que otras obras de Colombo que integran playlists de Jorge Rojas y Abel Pintos.

Lo que soy es su tercer trabajo discográfico grabado como solista, el que completa el triángulo. Por primera vez, el cantante santafesino participa como compositor en las 12 canciones del disco. El productor artístico de este lanzamiento es el destacado cantante y ex-Nochero, Jorge Rojas, quien junto a su productora Quilay le dio forma a este nuevo material. Escenario dialogó con Colombo sobre el nuevo corte difusión.

—“Me acusan a mí” es un guiño musical a este lado del río. ¿Qué compositores de música entrerriana te han inspirado?

—Me acusan a mí forma parte de este nuevo disco, que siento como un verdadero reflejo de lo que pienso, lo que es para mí la música y la vida. Por eso cada concepto en este disco está mimetizado con cada pasito que fui dando de a poco. Estas canciones serán el puntapié inicial del cual nacerán las futuras canciones. Los autores entrerrianos que me han marcado y que fui conociendo son primero que nada Linares Cardozo, después los Hermanos Cuestas, Jorge Méndez. Son poetas que si bien no conozco su obra en profundidad me han trazado un camino de la canción folclórica, son los referentes que a mi me marcaron porque sonaban en el patio de la casa de mis viejos. Jorge Méndez llegó un poco más tarde, de la mano de Orlando Veracruz, que si bien es santafesino, el primer pago que le dijo que si fue Entre Ríos. Al Litoral lo fui conociendo de su mano, tanto en lo musical, como en su tradición, su vegetación y geografía, y fue ensanchando lo que uno entiende por identidad. Tampoco deberíamos olvidarnos de los nuevos, como Rubén Giménez, Francisco Cuestas, Los del Gualeyán, Marcos Pereyra que son personas que trabajan mucho y cuyos nombres han trascendido la frontera provinciana. Pocho Gaitán es otro letrista importante que tiene Entre Ríos.

—Al final de la canción concluis con la frase “me acusan a mí, porque yo estoy vivo”. No pude dejar de pensar en algo que, en mi opinión, pasa en el folclore: la mayoría de los intérpretes y también el público, se quedan en el repertorio de los años 40 al 60 y no es tarea fácil instalar nuevos temas en el cancionero. ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva?

—No creo que sea difícil instalar temas nuevos, lo que pasa es que no hay una difusión necesaria, por eso el folclore se queda en esos años. Y me parece que hoy ponemos tanto en evidencia lo de ayer que nos olvidamos de los autores del presente, por eso creo que el folclore se queda en el tiempo. Me acusan a mí pone en evidencia un pensamiento que surgió en una mesa familiar, de algo que dijo mi viejo ‘me acusan a mí, pero yo no he sido’, y con Mariano González no pudimos dejar de hilvanar esa frase con lo que pasaba con Yupanqui. Hoy decimos ‘que grande sos, Yupanqui’ y en sus tiempos le decían ‘se hace el gaucho y vive en Francia’; sin embargo pasó a ser uno de los grandes referentes del folclore. Por eso, la pregunta que se plantea Me acusan a mí es si no estaremos haciendo lo mismo con los poetas y letristas de hoy. De hecho, Lo que soy, es un disco enteramente integrado por canciones nuevas y trata de abonar el cancionero folclórico argentino, ser un mojón. Cada artista, cada canción son mojones que van marcando el camino de nuestro folclore. Es imposible ser folclorista si uno no conoce la obra de los que vinieron antes; uno va gestando su obra a partir del conocimiento de los anteriores.

—¿Cómo estás transitando este tiempo de pandemia? ¿Te ha resultado provechoso a nivel creativo?

—Esta pandemia me ha llamado a la reflexión, estoy haciendo algo que tenía pensado en el 2019, que es exponer los temas que trabajamos a fin de año. Estamos aprovechando las posibilidades maravillosas que nos dan las plataformas digitales, mi canal de Youtube, Spotify, y luego vendrán las actuaciones. Además han ido surgiendo nuevas canciones, nuevas letras, porque la mirada introspectiva en estos tiempos es muy avasalladora, está muy presente. Al menos para mi, que tengo la posibilidad y el privilegio de poder quedarme en casa y cuidar a mi familia.

—¿Cómo te llevás con el público entrerriano? ¿Algún festival en el que te gustaría presentarte o volver a actuar?

—Las veces que tuve posibilidad de presentarme en Entre Ríos, me llevé muy bien con el público, recuerdo cuando me presenté en La Vieja Usina; también el Atlético Echagüe Club, cuando me presenté junto a Horacio Guarany; el tremendo festival de Doma y Folclore de Diamante, donde conocí a Abel Pintos y después terminé grabando una canción con él. Es además un lazo muy directo con el Uruguay, porque tienen mucho en común con ese otro país que ha dicho que sí a muchas de mis canciones a partir de que un cantante uruguayo, Carlos Malo, las grabó. Entre Ríos tiene tremendos festivales, como la Fiesta Nacional del Mate, en la que alguna vez me gustaría actuar, o el Festival del Chamamé de Federal, donde también quisiera estar. Y hay tantos otros muy hermosos, como el de la Fiesta del Asado con Cuero en Viale. No quiero dejar de mencionar algo muy importante como lo es el festival Galas del Río que se hace en La Paz, donde pude conocer a muchas personas que forman parte de mi generación, en particular a un poeta que se llama Abel Yedro, un gran escritor entrerriano.