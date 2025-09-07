Uno Entre Rios | Escenario | Diana Zapata

Diana Zapata celebra 40 años de trayectoria

"Mi esencia de cantora de pueblo va conmigo a todas partes", dijo Diana Zapata en diálogo exclusivo con UNO

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

7 de septiembre 2025 · 11:28hs
Diana Zapata

Diana Zapata
Diana Zapata

Diana Zapata

La cantante entrerriana Diana Zapata festejará sus 40 años en la música el sábado 13 de septiembre en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. Será la primera mujer de la provincia en presentarse con un espectáculo independiente en ese escenario, un hecho que considera un orgullo y también una responsabilidad.

Diana Zapata1

Diana Zapata celebra 40 años de trayectoria en Paraná

“Es un honor para mí presentar mi espectáculo en un lugar tan imponente y a la vez un gran desafío, sabiendo que no juego de local porque soy diamantina. Pero es un espacio que todos los músicos entrerrianos nos merecemos. Si sirve para que otros artistas se animen a hacer sus presentaciones independientes, me llena de orgullo”, señaló en diálogo con UNO.

Raly Barrionuevo

Raly Barrionuevo brindará un concierto en Paraná

Orgullo local: una película rodada en Concordia llegó a una gran plataforma.

Orgullo local: una película rodada en Concordia llegó a una gran plataforma

Zapata sostuvo que eligió cada canción con cuidado, con la idea de reflejar tanto la alegría como la profundidad de la música litoraleña: “Siempre trato de que mi repertorio abarque y combine el paisaje con el sentimiento. Mi esencia de cantora de pueblo va conmigo a todas partes, no puedo perderla. Elegir no es fácil, porque hay temas muy alegres y otros con letras profundas que pueden tocar lo más íntimo del corazón”.

A lo largo de su trayectoria, Diana fue consolidando un camino artístico que trascendió las fronteras provinciales. En 2019 una de sus canciones representó a la Argentina en el Festival Internacional de la Canción de Punta del Este y obtuvo el segundo lugar, una experiencia que le marcó un antes y un después. “Lograr que una chamarrita llegue a ese reconocimiento fue lo más bello que me pasó y me dio la confianza para seguir creciendo en lo profesional y en lo personal”, remarcó.

Identidad cultural entrerriana

La artista también hizo hincapié en la identidad cultural entrerriana y en la necesidad de difundirla: “Los entrerrianos somos muy valorados fuera de la provincia y tenemos raíces en países como Uruguay y Brasil, donde también se escucha la chamarrita. Es un ritmo alegre que nos pertenece y tenemos que aprender a valorarlo. Eso depende mucho de la difusión y de transmitir la identidad a las nuevas generaciones”.

Con quince discos editados, Zapata es considerada la voz femenina más representativa de la chamarrita entrerriana. Su trabajo fue reconocido en diferentes provincias y también en escenarios internacionales. Para este concierto contará con músicos invitados y un repertorio pensado para recorrer distintas etapas de su carrera, en un clima de celebración compartida con el público.

Más allá de este aniversario, la cantante adelantó que ya proyecta nuevos desafíos: “Siempre fui detrás de mis sueños, pero ahora con la madurez que me dio la carrera trato de disfrutar sin pensar demasiado en lo que viene. Los proyectos están, y estamos trabajando para que el año que viene podamos sorprender al público con algo innovador dentro de lo que están acostumbrados a escuchar de mí. Será una sorpresa”, anticipó.

El recital se realizará el sábado 13 de septiembre a las 21 en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. Las entradas pueden adquirirse en simplepass.com.ar.

LEER MÁS: Raly Barrionuevo brindará un concierto en Paraná

Diana Zapata trayectoria UNO Centro Provincial de Convenciones show
Noticias relacionadas
Stand Up Minitah

Paula, Carolina y Daniela, las mujeres detrás de Stand Up Minitah

Se viene una nueva edición de la Maratón Nacional de Lectura en el país

Se viene una nueva edición de la Maratón Nacional de Lectura en el país

Cosquín Rock 2026

Todo lo que tenés que saber del Cosquín Rock 2026

Cosquín Rock 2026: la grilla completa del festival más grande de Argentina.

Cosquín Rock 2026: la grilla completa del festival más grande de Argentina

Ver comentarios

Lo último

Patronato apunta a meterse bien arriba

Patronato apunta a meterse bien arriba

Franco Colapinto no pudo avanzar y terminó en el puesto 17 el Gran Premio de Italia de Fórmula 1

Franco Colapinto no pudo avanzar y terminó en el puesto 17 el Gran Premio de Italia de Fórmula 1

Diana Zapata celebra 40 años de trayectoria

Diana Zapata celebra 40 años de trayectoria

Ultimo Momento
Patronato apunta a meterse bien arriba

Patronato apunta a meterse bien arriba

Franco Colapinto no pudo avanzar y terminó en el puesto 17 el Gran Premio de Italia de Fórmula 1

Franco Colapinto no pudo avanzar y terminó en el puesto 17 el Gran Premio de Italia de Fórmula 1

Diana Zapata celebra 40 años de trayectoria

Diana Zapata celebra 40 años de trayectoria

Concordia: en el corto plazo se implementará el boleto gratuito a estudiantes

Concordia: en el corto plazo se implementará el boleto gratuito a estudiantes

Raly Barrionuevo brindará un concierto en Paraná

Raly Barrionuevo brindará un concierto en Paraná

Policiales
Entre Ríos impulsa una ambiciosa reforma del Código Procesal Penal para mejorar el servicio de justicia

Entre Ríos impulsa una ambiciosa reforma del Código Procesal Penal para mejorar el servicio de justicia

Tragedia en Autovía 19: en un accidente falleció un joven de 18 años jugador de Santa Fe Rugby

Tragedia en Autovía 19: en un accidente falleció un joven de 18 años jugador de Santa Fe Rugby

Vuelco en Aldea María Luisa: un menor resultó con graves heridas

Vuelco en Aldea María Luisa: un menor resultó con graves heridas

Tragedia en Ruta 12: identificaron a las personas fallecidas

Tragedia en Ruta 12: identificaron a las personas fallecidas

Concordia: condenaron a un patovica por abuso sexual en un boliche de La Criolla

Concordia: condenaron a un patovica por abuso sexual en un boliche de La Criolla

Ovación
Franco Colapinto no pudo avanzar y terminó en el puesto 17 el Gran Premio de Italia de Fórmula 1

Franco Colapinto no pudo avanzar y terminó en el puesto 17 el Gran Premio de Italia de Fórmula 1

Entre Ríos dirá presente en los Juegos Jadar con 107 atletas

Entre Ríos dirá presente en los Juegos Jadar con 107 atletas

Vélez venció a Central Córdoba y se consagró campeón de la Supercopa Argentina

Vélez venció a Central Córdoba y se consagró campeón de la Supercopa Argentina

Estudiantes de Paraná le dio una paliza a Jockey Club de Venado Tuerto por 71-27

Estudiantes de Paraná le dio una paliza a Jockey Club de Venado Tuerto por 71-27

Antonino García, invitado y poleman en la Clase 3 del Turismo Nacional

Antonino García, invitado y poleman en la Clase 3 del Turismo Nacional

La provincia
Concordia: en el corto plazo se implementará el boleto gratuito a estudiantes

Concordia: en el corto plazo se implementará el boleto gratuito a estudiantes

En Chajarí practicaron una inédita intervención quirúrgica

En Chajarí practicaron una inédita intervención quirúrgica

Los 102 años de doña Queta se festejaron en Los Conquistadores

Los 102 años de doña Queta se festejaron en Los Conquistadores

Gualeguaychú: Fuerza Entre Ríos realizó el tercer encuentro de mujeres

Gualeguaychú: Fuerza Entre Ríos realizó el tercer encuentro de mujeres

El Cemener se acerca a los 200.000 pacientes atendidos y proyecta su ampliación

El Cemener se acerca a los 200.000 pacientes atendidos y proyecta su ampliación

Dejanos tu comentario