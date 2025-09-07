Diana Zapata celebra 40 años de trayectoria

La cantante entrerriana Diana Zapata festejará sus 40 años en la música el sábado 13 de septiembre en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná . Será la primera mujer de la provincia en presentarse con un espectáculo independiente en ese escenario, un hecho que considera un orgullo y también una responsabilidad.

“Es un honor para mí presentar mi espectáculo en un lugar tan imponente y a la vez un gran desafío, sabiendo que no juego de local porque soy diamantina. Pero es un espacio que todos los músicos entrerrianos nos merecemos. Si sirve para que otros artistas se animen a hacer sus presentaciones independientes, me llena de orgullo”, señaló en diálogo con UNO .

Zapata sostuvo que eligió cada canción con cuidado, con la idea de reflejar tanto la alegría como la profundidad de la música litoraleña: “Siempre trato de que mi repertorio abarque y combine el paisaje con el sentimiento. Mi esencia de cantora de pueblo va conmigo a todas partes, no puedo perderla. Elegir no es fácil, porque hay temas muy alegres y otros con letras profundas que pueden tocar lo más íntimo del corazón”.

A lo largo de su trayectoria, Diana fue consolidando un camino artístico que trascendió las fronteras provinciales. En 2019 una de sus canciones representó a la Argentina en el Festival Internacional de la Canción de Punta del Este y obtuvo el segundo lugar, una experiencia que le marcó un antes y un después. “Lograr que una chamarrita llegue a ese reconocimiento fue lo más bello que me pasó y me dio la confianza para seguir creciendo en lo profesional y en lo personal”, remarcó.

Identidad cultural entrerriana

La artista también hizo hincapié en la identidad cultural entrerriana y en la necesidad de difundirla: “Los entrerrianos somos muy valorados fuera de la provincia y tenemos raíces en países como Uruguay y Brasil, donde también se escucha la chamarrita. Es un ritmo alegre que nos pertenece y tenemos que aprender a valorarlo. Eso depende mucho de la difusión y de transmitir la identidad a las nuevas generaciones”.

Con quince discos editados, Zapata es considerada la voz femenina más representativa de la chamarrita entrerriana. Su trabajo fue reconocido en diferentes provincias y también en escenarios internacionales. Para este concierto contará con músicos invitados y un repertorio pensado para recorrer distintas etapas de su carrera, en un clima de celebración compartida con el público.

Más allá de este aniversario, la cantante adelantó que ya proyecta nuevos desafíos: “Siempre fui detrás de mis sueños, pero ahora con la madurez que me dio la carrera trato de disfrutar sin pensar demasiado en lo que viene. Los proyectos están, y estamos trabajando para que el año que viene podamos sorprender al público con algo innovador dentro de lo que están acostumbrados a escuchar de mí. Será una sorpresa”, anticipó.

El recital se realizará el sábado 13 de septiembre a las 21 en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. Las entradas pueden adquirirse en simplepass.com.ar.