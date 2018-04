Desde Villaguay, La Banda Líder pone a bailar a Entre Ríos y el país

Desde Villaguay, La Banda Líder hace bailar a Entre Ríos, poniéndole ritmo a cada fiesta popular a la que es invitada. Con poco menos de un año de formación, la banda está por lanzar su primer disco, Marcando la diferencia.





El grupo está conformado por nueve integrantes de los cuales siete formaron parte de otro grupo –Capelina– por más de 20 años, del cual decidieron abrirse e iniciar un nuevo proyecto. En pocos meses se han presentado en distintos escenarios y en canales nacionales y provinciales.





"Venimos de una agrupación que estuvo tocando durante más de 20 años y ahora se renovó, se cambió el estilo, y a fines de abril vamos a estar sacando nuestro primer trabajo discográfico", señaló a Escenario Leonardo Rodríguez, tecladista de La Banda Líder





Marcando la diferencia, editado bajo el sello colo Music, cuenta con la participación como invitados de Gerardo Farías y Uriel Lozano. "Son 15 canciones, algunas de nuestra autoría y el resto de otros compositores, pero siempre adaptadas a nuestro estilo", comentó Rodríguez, quien además está al frente de los estudios El Trino, de Villaguay, donde se grabó el disco.





Actualmente, el grupo está preparando además un videoclip de la canción Caramelo que ya está definida como corte de difusión y es una de las más pedidas de la banda. "Tenemos un estilo particular, hay una fusión de ritmos así que no se nos puede clasificar como cumbia santafesina ni como cumbia norteña. Buscamos hacer algo diferente, que no sea copia de otros grupos", destacó.





La banda es bien recibida donde quiera que se presenta: Colón, Concepción del Uruguay, Villa Elisa, Gualeguay, Concordia, San José y otras localidades ya han bailado al ritmo de su música. Ahora están planeando tocar en Coronda, Santa Fe Capital y Maldonado (República Oriental del Uruguay).





Además de Rodríguez, la banda está integrada por Jonathan Dunaysky (voz), Hugo Robín (bajo), Pedro Segovia (timbaletas), Darío Robín (batería), Emmanuel Meichtry (güiro), Alejandro Mandieta (tumbadoras), Marcelo Giménez (guitarra) y Gerardo Evangelista (animación).