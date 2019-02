De tocar en la peatonal, a abrirse camino en el mundo de la música

Deuce, en inglés, significa "iguales" o algo que se hace "de a dos". Es el nombre que Julián Ferreyra y Matías Gareis decidieron darle al dúo acústico que conformaron oficialmente hace menos de un mes.

Ambos son de Paraná y se conocieron en 2016 en el Instituto Cristo Redentor, donde cursaron sus estudios secundarios. "Íbamos a la misma escuela, él de tarde y yo de mañana. Coincidimos en un par de eventos del colegio, además tenemos un amigo en común y nos presentó. Nos dimos cuenta de que teníamos gustos musicales bastante parecidos y al tiempo empezamos a ir a tocar a la peatonal", contó Matías a Escenario.









Hace un tiempo atrás, un productor los escuchó tocando en la calle y los contactó. Ahora están haciendo un recorrido por diferentes medios radiales y televisivos; y se encuentran trabajando más intensamente en la difusión de sus canciones en Instagram, Youtube y Facebook.

En su repertorio se pueden escuchar versiones de Ed Sheeran o One Direction, entre otros artistas: "Cuando íbamos a tocar a la peatonal elegíamos canciones un poco más comerciales, más que nada en inglés, One Direction o Justin Bieber; también temas de los 80 y 90, como de Extreme o The Police. Pero también hacemos temas de Airbag", señaló Julián y contó que están trabajando en el lanzamiento de un single original compuesto por ambos: "Tenemos varias canciones en carpeta, pero tenemos que trabajarlas un poco más, por ahora vamos a largar un single".

Julián comenzó a tocar la guitarra desde niño con un profesor particular, luego se fue abriendo camino de manera autodidacta; por otra parte, ambos están perfeccionándose en canto y técnica vocal con Julián Calveyra.

"Creo que nuestra propuesta es ideal para escuchar en bares, porque es música tranquila. Ahora estamos trabajando en algunos temas en vistas a subirlos a Spotify. Pero esto recién empieza", expresó Julián.

"Estamos poniéndole mucha garra, y esperamos que cada vez más gente nos conozca, nos escuche y les guste lo que hacemos", concluyó Matías.

Para conocer más de la banda y escuchar sus temas, seguir a la cuenta Instagram, deuce.oficial.