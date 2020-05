El miércoles 29 se celebró el Día Internacional de la Danza, fecha que fuera proclamada por la Unesco en correspondencia al natalicio del bailarín y coreógrafo Jean-Georges Noverre. El objetivo del Día Internacional de la Danza es reunir a todos los que han elegido esta forma de expresión para superar todo tipo de barreras culturales, políticas y éticas y celebrar la danza y su diversidad. Desde 2014, la fecha fue aprovechada por bailarines y coreógrafos nucleados en el Movimiento Federal de Danza, para reclamar políticas para el sector. Debido a la actual situación, el reclamo tuvo que realizarse a través de las redes sociales, pero el objetivo sigue siendo el mismo.

Junto a otros actores que son parte de la actividad, los bailarines vienen luchando hace más de una década por una norma que garantice el fomento del Estado a través de un instituto. En cuatro oportunidades el proyecto llegó al Congreso y perdió estado parlamentario.

Además, el movimiento busca organizar al sector para así direccionar acciones conjuntas.

Escenario dialogó con Claudia García, comunicadora provisoria del Movimiento Federal de Danza por Entre Ríos.

–¿Cómo es la situación de los bailarines actualmente?

–La situación de los bailarines en general es complicada por diversas variables. Primero, el baile es entrenamiento, movimiento, práctica y ensayo, pero sobre todo encuentro de cuerpos para que los maestros corrijan posturas y tiempos corporales a la hora de ejecución de la danza. Segundo, no estamos preparados para que todo se dicte on line, las plataformas no están preparadas ni nosotros para este tipo de tecnología que puede ser soporte como herramienta pero no de práctica constante. Tercero y lo más complicado es la emergencia económica que supera todas las variables anteriores. Desde hace más de un mes las academias, los institutos, los espacios culturales están cerrados, fueron los primeros en caer con la pandemia, nosotros decimos que los artistas dimos positivo en la primera tanda, porque quedamos aislados y sin contención desde el día cero. Esto hace que las cuotas no se paguen, que no haya entrada de dinero, lo que genera quiebres en el sostenimiento de todos los espacios del sector de la danza. Profes que no pueden pagar el monotributo, el alquiler, los impuestos, en general los males de todos, pero en este sector agudizado por la fragilidad del trabajo que consiste en depender de las cuotas por un servicio que está suspendido sin visibilización de solución previsible a futuro.

–¿Qué es el Movimiento Federal de Danza y quiénes lo integran?

–El Movimiento Federal de Danza es un espacio de encuentro de construcción y de civilidad colectiva, sin fines de lucro y sin filiación política partidaria; que promueve la ley nacional. Es una organización horizontal y representativa de gente del sector de la danza de todo el país que se ha organizado con una estructura que simula la implementación de lo que será el Instituto Nacional de Danzas (INDA). Ocho regiones con un comunicador provisorio en cada una, y a su vez cada provincia tiene su comunicador que centraliza la info y formaliza el trabajo de cada distrito: Patagonia Norte y Sur, AMBA, Capital, Cuyo, NEA, NOA y Centro. Lo que se busca es la visibilización del sector, el reconocimiento y autorreconocimiento de la fragilidad en la que se construyen los roles de los bailarines socialmente y la lucha por ir ganando derechos dentro de las Artes Escénicas.

–¿Cuáles son las acciones más importantes que han concretado hasta el momento?

–El proyecto más importante que lleva adelante el Movimiento Nacional de Danza es lograr un relevamiento o mapeo nacional de los trabajadores de la danza, para tener y conocer números, porque cuando nos sentamos a pedir políticas culturales para la danza nos preguntan “¿y cuántos son ustedes? ¿de cuánto estamos hablando?”. Y esta es nuestra principal falencia. Nos sabemos cuántos somos, ni dónde estamos, ni qué género o estilo de danza desarrollamos. El registro puede verse en el sitio movimientofederaldedanza.com.ar.

–¿En qué consiste el proyecto de ley que promueven?

–El 12 de noviembre de 2019 se realizó la asamblea nacional de danza en CABA, donde se presentó a diferentes actores del sector de la danza de todo el país autoconvocados entre coreógrafos, bailarines, gestores culturales y todos los que de una u otra manera se relacionan con las artes del movimiento. El texto del proyecto será presentado por quinta vez en la Cámara de Diputados de la Nación para llegar a la sanción de la ley nacional. Recordemos que los cuatro proyectos anteriores cayeron perdiendo estado parlamentario. La ley busca la creación del INDA para el fomento, la difusión, el rescate, la creación de un archivo, la documentación, la organización y difusión de los circuitos de la danza a nivel país que cree y asegure más trabajo genuino al sector de la danza.

–¿Cómo están trabajando en Entre Ríos?

–En Entre Ríos nos hemos organizado en una asamblea permanente, inclusivo para todos aquellos que trabajen con el cuerpo desde la danza. No se agota en los bailarines, profes y coreógrafos, también involucra a los vestuaristas, maquilladores, sonidistas, iluminadores toda esa economía local que movemos en cada rincón de la provincia cuando organizamos nuestras muestras festivales u obras. Todos los estilos de danza están invitados e incluidos, y todos los que de una u otra manera se identifican con el arte del movimiento para unirse a los que en nuestra provincia se pueden comunicar al facebook Movimiento Entrerriano de Danza, al instagram @mfd.entrerios o al WhatsApp 3435105279. Ya están organizadas las asambleas y tienen sus comunicadores departamentales Villaguay, Gualeguay, Uruguay, Paraná, La Paz, Federación y Gualeguaychú.