Daniela Rudel revela el detrás de las telas y sus hiladas

Con una herencia fuerte, marcada por madre y abuela costureras Daniela disfruta y crece entre sus hiladas. “Hace 10 años que soy diseñadora de indumentaria y diseñadora textil. Cuando estudie estas carreras mis objetivos eran tener una marca de ropa, no sucedió, no lo descarto pero hoy por hoy no me parece lo más divertido”, mencionó.

daniela rudel.jpg Daniela Rudel Diseñadora de Indumentaria y diseño textil.

En 2020 comenzó a realizar prendas teatrales colaborando con personas puntuales en obras. “Llegué a realizar prendas teatrales porque me convocaron. Yo ya veía teatro y espectáculos de otras ramas. Había colaborado con vestuarios pero trabajando para otras personas. Hasta que me animé a ponerle nombre y apellido a un vestuario y mostrar, acá estoy yo, esto es lo que hago” enfatizó.

Consultada por las posibilidades que le brinda la realización del vestuario para obras de teatro, dijo: “Disfruto mucho los procesos creativos que tiene el teatro. La persona y el personaje se vuelven uno cuando están juntos dentro del vestido y eso es mágico”. “Cada obra es distinta, a veces hay una idea predeterminada y soy hacedora, con mi impronta claro”.

“Las ideas y los diseños siempre son una extensión de una. De lo que hay adentro de una. Por más específicos que sean o temáticos siempre hay rasgos de la personalidad de quien lo diseñó.

En las obras de teatro muchas veces pasa que termino siendo parte no solo del vestuario sino también de algunos detalles de la puesta en escena”, relata con gran pasión.

“He tenido intervención en algunas de las obras para las que trabajé. Y la escenografía es algo que me pica el bicho un poco. Siento que es algo en lo que me gustaría formarme”. De manera graciosa cuenta cómo ha logrado resultados alentadores, y menciona: “He participado de eso sin formación, me salió bien. Suerte de cararrota le llamo”

La diseñadora ha tenido la oportunidad de trabajar vistiendo bandas: “Cuando trabajo para bandas por ejemplo, investigo sobre el género musical. Escucho y veo bandas similares. Y siempre es una negociación entre lo que traen y lo que propongo”

La luna y el peregrino. Espectáculo infantil.jpg La Luna y el Peregrino. Espectáculo infantil.

Además de crear y producir prendas a medida, Daniela enseña el oficio de la costura, “Las posibilidades de enseñar, fueron propuestas de amigas. Primero arranqué con infancias, hace 10 años. Una amiga me ofreció la posibilidad de tomar su puesto en Stars bye AS, la tomé y lo disfruté mucho, luego me pasé a La Cacerola y trabajé con infancias

hasta 2021. Con adultos arranqué en 2018, una amiga de ese momento me llamó y me dijo: ‘en tal lugar necesitan una persona que se haga cargo de unos cursos, creo que sos la persona ideal’, fui y todo lo demás fue llegando”.

“Los talleres que doy son variados. Yo comparto mis conocimientos, quien llega a mis clases elige después en que lo aplica. Disfruto muchísimo dar clases, en todos los espacios donde estoy, y me ha tocado acompañar búsquedas re personales y distintas. Hay gente que entró en búsqueda de un cable a tierra y hoy tiene un emprendimiento. Otras terminaron generando obras en arte textil”.

“Es hermoso, la versatilidad del universo de las telas es inmensa. En el textil yo me siento cómoda, es infinito y todo está para hacerse”, explica entre soñadora y apasionada.

Consultada sobre si se siente una artista, la diseñadora, responde: “No me siento artista. Me gusta más la definición de creadora. Persona creativa. Artista es una palabra que siento, todavía me queda grande. Soy diseñadora, y me encanta sacar chapa de eso”.

Actualmente se encuentra desarrollando cursos en Serafina, espacio de talleres y producciones creativas que se encuentra en Sebastián Vázquez 115 de Paraná.

El sábado 14 a las 15 tendrán un nuevo encuentro con el hacer textil con una propuesta eco print, la dinámica que se llevará a cabo será para estampar con plantas y flores. Se practicarán dos formas, una por reserva y otra por cocción.

Referido a la impronta de los talleres, dijo: “Los venimos haciendo una vez al mes, son exclusivamente de intervención de telas u otros textiles. La estampa, el teñido son mundos tan maravillosos, hay tanto para aprender ahí. Me gusta hacerlo, y me gusta que la gente se cope a experimentar y animarse a intervenir sus propias prendas”.

Rudel contó que en sus tiempos de ocio disfruta de publicar en sus redes sociales. “Hago algo muy divertido en las redes que se llama Una data que nadie me pidió, y la gente se re prende, y le gusta. Una vez por semana o cada 15 días cuento la historia de alguna prenda, movimiento de moda, o algo que tenga que ver con lo textil. Hago el texto y lo

ilustro con un collage. Nada! Es algo que me divierte hacer. Como un rato de color, porque la gente no sabe por lo general la historia del vestido (vestido en términos de vestirse, no del vestido en sí)”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de DANI RUDEL DISEÑADORA (@dani_rudel)

Recorrido

Recibida de diseñadora textil durante 2012, en 2013 se recibió de diseñadora de Indumentaria. Desde 2014 hasta la actualidad dicta talleres y clases en diversos lugares de la ciudad, tanto en el ámbito privado como en complejos comunitarios. De manera solidaria brinda capacitaciones en vecinales. Durante 2021 armó un taller en su casa para compartir el oficio de coser y brindar clases de costura y estampado.

Desde 2019 a la actualidad se ha dedicado a la realización de vestuario de diferentes obras teatrales como: Vagones transportan humo, El Rastro , La luna y el peregrino, Suite Criolla, La noche ha caído, Al borde del andamio, Las Noras y Charlando de modas, entre otras.

También ha participado diseñando y vistiendo grupos y bandas musicales como Gildas bailanta Su participación incluye colaboraciones para solistas, algunos espacios culturales y eventos sociales