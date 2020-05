Cumplió 200 años la Banda de Música de la Policía

La Banda de Música de la Policía de Entre Ríos General Francisco Ramírez cumplió 200 años el jueves, sin embargo, por razones de público conocimiento, tuvo que dejar en suspenso los festejos, que incluían un gran concierto en el Centro Cultural de Convenciones y una serie de actividades mancomunadas con otros organismos oficiales.

Su historia se remonta al prócer entrerriano que le legó el nombre, el Supremo Francisco Ramírez, quien luego del triunfo de la batalla de Cepeda y su posterior entrada victoriosa en Buenos Aires, decidió crear una banda de música para animar a su ejército. Hecho que concretó el 30 de abril de 1820, cuando creó la Banda del Estado, inicialmente integrada por 10 músicos y dirigida por el mayor Antonio Guerrero.

Este primer cuerpo de músicos estuvo presente en todos los avatares de las luchas federales, pero también en los festejos religiosos e institucionales de la provincia, forjando un fuerte lazo con toda la ciudadanía entrerriana durante generaciones, ya que desde aquel histórico año de 1820, no ha dejado de tocar junto a las primitivas milicias que luego pasarían a ser la Policía de Entre Ríos.

Escenario dialogó con el actual director, comisario inspector Jorge Orlando Martínez: “En diciembre, dada la trascendencia de los 200 años del organismo, el gobernador dispuso formar una comisión de festejo para realizar actividades culturales durante todo el 2020, pero por obvias razones no hemos podido concretar los planes. También el Consejo General de Educación estaba por lanzar un concurso a nivel provincial para que todos los gurises conozcan la historia de nuestra banda; el Instituto Audiovisual de Entre Ríos iba a hacer un material fílmico para registrar el acontecimiento de estos 200 años. La Editorial de Entre Ríos iba a hacer un libro. Pero, Dios mediante, esperemos que pase lo más pronto posible esta pandemia y podamos concretar estos planes en los meses próximos”.

Además de los festejos en la provincia, tenían programado un concierto en Capital Federal. Vale destacar que a lo largo de su historia se ha presentado en importantes escenarios, como el Teatro Colón, el Centro Cultural Kirchner, el Festival de Cosquín, entre otros. Al respecto, Martínez destacó una anécdota: “Somos muy amigos de la gente que integra la Banda de Música de la Policía Federal Argentina, cuyo director es de Villaguay. Cuando estuvimos en Buenos Aires nos acompañaron a diversos lugares y fuimos a cenar todos juntos. Y al final de la cena, él nos dedicó unas palabras: ‘Como entrerriano me siento halagado de que ustedes hayan podido tocar en el Teatro Colón y una envidia sana, porque la Banda de Música de la Policía Federal fue creada en Buenos Aires y, sin embargo, no hemos tenido la oportunidad de siquiera interpretar el Himno Nacional en ese coliseo’”.

Actualmente la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos es considerada una de las más prestigiosas del país y cuenta con 60 integrantes, incluyendo a los dos choferes.

“Cuando hace dos años el jefe de la Policía me puso en función frente a este organismo me pidió que trabaje en equipo. Y tratamos de consensuar con la banda los detalles artísticos, el repertorio. Yo me considero uno más del grupo y escucho las sugerencias de mis compañeros; por ahí alguno se acerca y me dice ‘mirá que está sonando este tema’ y, si es posible, hacemos los arreglos musicales y lo incorporamos al repertorio. La banda es pueblo y por eso hacemos la música que le gusta a la gente”, remarcó el director.

Además de contar con los clásicos instrumentos de viento y tambores que caracterizan a una banda de música, esta ha incorporado percusión, guitarra, bajo eléctrico, canto, teclados y acordeón, ampliando el abanico musical, que va de la música clásica a las marchas militares y llega a la música contemporánea más popular, tocando géneros como el rock, el pop y la música tropical.

Por otra parte, destacó que en noviembre –siempre y cuando se den las condiciones sanitarias– piensan hacer un gran recital popular en el Parque Urquiza, que contará con la participación de la Banda de Policía de Corrientes y la de Misiones, que eran las provincias que integraban la vieja República de Entre Ríos.

Siendo la cara más amable de la fuerza policial, una de las funciones de la Banda es extender lazos fraternos entre la Policía y la comunidad. Es así que viaja a cada rincón de la provincia donde sea requerida, y los músicos tocan con la misma pasión en el teatro o en una escuelita de campo, convocando a gran número de público.

En el marco de su bicentenario fue declarada Patrimonio Histórico Cultural de los Entrerrianos.