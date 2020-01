Cuatro y Pico - Cuerdas Argentinas participará en el Festival de Laborde

El quinteto paranaense Cuatro y Pico - Cuerdas Argentinas, tocará el miércoles en el escenario mayor del Festival Nacional del Malambo de Laborde, Córdoba, que este año celebrará su 53ª edición. La participación del grupo se podrá seguir en vivo por Youtube y Facebook, en los canales oficiales del Festival Nacional del Malambo.

El grupo, encabezado por el guitarrista Hernando Pico Rubio, participará como artistas especialmente invitados: “Desde 2001 voy al festival, y que yo recuerde, no ha ido ningún grupo de artistas de Paraná en calidad de invitado, así que es un honor, estamos muy contentos porque ese festival significa mucho para nosotros. Vamos a tratar de dar lo mejor”, señaló Rubio, quien fue jurado en los Premios Escenario 2019 - La Peña.

“En 2001 fui con Dappen Trío a participar del certamen y ganamos en la categoría Mejor Conjunto Instrumental. En 2002 fui con Gustavo Rocha y Lidia Cerro y también ganamos en esa categoría. Después yo seguí yendo como público, porque me gustaba el festival. En 2015 me volví a presentar al concurso y gané como Mejor Solista Instrumental. Y todos estos años he acompañado como guitarrista a varios malambistas argentinos. Pero este año se dio la oportunidad de ir con mi grupo como invitados, no a concursar”, añadió.

El Festival Nacional del Malambo es uno de los festivales folclóricos más importantes de la Argentina. Se realiza anualmente en la segunda semana de enero durante siete noches consecutivas en la localidad cordobesa de Laborde y es uno de los más prestigiosos.

“Es el mejor festival folclórico; siempre he tenido una experiencia maravillosa allá. Es que se sigue manteniendo la esencia de los festivales de antes, que son más un encuentro. Al ser Laborde una localidad chiquita todos se conocen, te integran y uno puede compartir con los campeones, con los artistas. No hay ese hermetismo que hay en otros festivales grandes, donde se ha perdido la esencia. Además, es genial que los artistas de cada región tienen que llevar su sello, sus géneros musicales característicos, entonces uno puede apreciar la variedad de nuestro folclore argentino. Nosotros, obviamente vamos a llevar música del Litoral. Es muy impresionante la variedad de músicos y bailarines que uno puede apreciar en el transcurso de una semana y eso te enriquece mucho”, comentó.

Este reconocido músico de Paraná se inició en la música en el ámbito familiar, junto a sus tíos interpretando música folclórica y tango. A los 14 años conforma junto Adrián y Cristian Dappen el Dappen Trío, con el cual comienza a recorrer diversos escenarios de la región.

Sobre el repertorio que interpretarán, destacó: “Hay varios temas de mi autoría y otros de grandes compositores, los cuales adaptamos para un cuarteto de guitarras. Hacemos temas de autores de Paraná, como Edmundo Pérez, o de compositores correntinos. Parte de nuestro repertorio pasa por la música más histórica. Básicamente, la protagonista es la guitarra”.

El grupo está integrado por Pico Rubio, Abelardo Coronel Osuna (guitarra), Joaquin Dappen (guitarrón), Arito Cardoso (contrabajo) y Marino Frezetti (voz). Recientemente grabaron su primer disco.

“Nosotros pretendemos mantener la esencia de la música, ya sea que estamos haciendo un tema para acordeón adaptado a la guitarra, o uno compuesto específicamente para nuestro instrumento, o un tango para orquesta. Yo siempre he sido muy observador y siempre me he juntado con guitarristas que se abocan a distintas técnicas y trato de tomar lo mejor de cada cual. Tratamos de tocar con los dedos y mantener una limpieza sonora, si bien eso es más directo con la púa, tratamos de mantenerlo bien artesanal”, concluyó el intérprete.