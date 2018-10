Cruzando el charco, habrá una "Revolución Beatle"

Este sábado en Santa Fe, habrá una Revolución Beatle: Diego Souto & The Revolvers (Ganadores de la 17° Semana Beatle de Latinoamérica, luego de participar en la International Beatle Week en Liverpool, UK) y Submarino Amarillo (tributo a The Beatles de Santa Fe, presentando nuevo espectáculo) se presentarán desde las 21 en el Teatro Municipal 1° de Mayo.

The Revolvers se formó en 2015, como banda de apoyo para el lanzamiento del primer disco solista de Diego Souto, Alone & Beatle, el cual presentó con mucho éxito en Paraná. Además de Souto en voz, bajo y guitarra, están Adrián Clar (guitarra y voz), Lucas Luparia (batería) y Matías Trunzo (voz, guitarra, bajo y dirección musical).

Los cuatro son grandes fans de The Beatles, y cubren 60 años de música Beatle, desde The Quarrymen hasta los nuevos lanzamientos de Paul y Ringo. Sus otras influencias hacen que su interpretación de las canciones de The Beatles sea mas rocker. En sus propias palabras, "canciones de los 60 con espíritu de los 70 y sonido actual".

En 2017 se presentaron por primera vez en La Semana Beatle de Latinoamérica, en donde el propietario de The Cavern Liverpool, Bill Heckle, los eligió como banda ganadora del concurso.

En agosto pasado, se presentaron por primera vez en la International Beatle Week de Liverpool, Inglaterra, junto a 70 bandas de 20 países, y sus 10 conciertos contaron con gran repercusión entre los asistentes.

Actualmente se encuentran realizando un nuevo tramo de su gira Nacional, que ya los llevó a recorrer Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, Entre Ríos y Mendoza entre otras ciudades y provincias. En el marco de esta gira, se presentan por primera vez en Santa Fe, con el espectáculo Revolución Beatles co-producido y realizado con la banda santafesina Submarino Amarillo.

Submarino Amarillo Beat Band es una banda tributo a Los Beatles que nació en 2013, a partir de la unión de músicos de Santa Fe y Esperanza que acreditan diversas trayectorias: Federico Di Pasquale, en voz, guitarra, y armónica; Leonardo viña, en voz y guitarra; Gerardo Sanguineti, en voz, guitarra y piano; Alejandro Leonhardt, en bajo y coros; Lucas Brossio, en batería y Lautaro Leonhardt en guitarra.

