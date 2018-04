Continúa el ciclo "Cine y Arte Culinario"

Continúa el exitoso ciclo Cine y Arte Culinario en la sede del Instituto Audiovisual de Entre Ríos (IAER). La Biblioteca Popular Pedro Lemebel invita a sus socios, amigos, allegados y público en general a participar de la tercera proyección de este ciclo, donde además; luego de su culminación, habrá degustación de platos típicos. Este viernes proyectarán Cinco días sin Nora (México); la cita comenzará puntualmente a las 20.30, en el salón de calle Gregoria Matorras 861, detrás de La Vieja Usina.





"El ciclo de cine y arte culinario nace como una necesidad de la Biblioteca de difundir el séptimo arte y recaudar algunos fondos para la compra de útiles escolares y cubrir algunas necesidades del lugar. Si bien la entrada es gratuita al final se pasa la gorra; después de la proyección nos sentamos en una mesa grande con todos los asistentes y compartimos una cena" señaló a Escenario Esteban Amatti, de la Biblioteca Pedro Lemebel, que realiza un importante trabajo comunitario en el Barrio El Sol, de Paraná, ofreciendo apoyo escolar, talleres y diversas actividades de inclusión.





"Además charlamos sobre lo que se muestra en las películas, que en sí no tratan sobre gastronomía, pero siempre tiene el condimento de que en alguna escena comen o hay un casamiento con mucha comida", añadió.





El próximo 13 de abril proyectarán una producción mexicana que se llama Cinco días sin Nora, que habla sobre la colectividad judía en el país azteca. Nora ha logrado, luego de quince intentos, suicidarse. Su suicidio no ha sido repentino, sino perfectamente pensado. Ha elegido las condiciones precisas para su muerte a fin de lograr reunir a su familia. De este modo, la fiesta de Pésaj sirve de marco para contextualizar el relato. Por eso, al finalizar la proyección se podrá degustar gefilte fish, knishes y cordero. Luego, el 27 de abril proyectarán Mi gran casamiento griego, oportunidad que aprovecharán para preparar moussaka, plato típico de Grecia.





"A este ciclo lo organizamos como para dar un marco al Festival Internacional de Cine que se realizará en septiembre de este año en Paraná, y una de las salas será la de IAER. Se hace en conjunto con los organizadores del Festival Internacional de Cine de Suiza y va a tener el mismo formato", destacó.





Un año de película

El Grupo Transmedia Argentina, productora audiovisual que funciona a instancias de la Biblioteca Pedro Lemebel, sigue produciendo y difundiendo sus películas. En este sentido, Amatti –que es realizador cinematográfico– precisó que mayo viajará a Montevideo para concluir un videoclip para una legendaria banda de heavy metal uruguaya, Wizard, que está grabando su quinto disco. "Yo estoy encargado de hacer el videoclip del tema Alma sin luz, que habla sobre la personalidad borderline", indicó.

Luego se irán a Cantabria, más precisamente a Torrelavega, donde del 29 de mayo al 3 de junio se realizará un festival de cine y luego desembocarán en el festival de Balchik, en Bulgaria. "El festival se llama In the palace, y debe ser uno de los festivales más lindos del mundo, se hace en un palacio que era la casa de verano de la Reina María Victoria Alejandra. Concursamos con un corto que se llama The sunset of desire, que trata la temática de la diversidad sexual y la homofobia, dura 14 minutos y 25 segundos".

A su regreso, estrenarán el largometraje Oración en el IAER.