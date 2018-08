Con una puesta fresca y renovada, vuelve "El Music Hall de Paraná"

El director y productor paranaense Gerardo Romero vuelve a presentar su show, El Music Hall de Paraná, espectáculo que marcó un éxito rotundo con dos funciones a pleno el año pasado. La cita será mañana, a las 21, en el Teatro Municipal 3 de Febrero.





Esta entretenida propuesta ofrece vistosos números musicales, cantantes en vivo y el humor de actores locales que se pondrán en la piel de diferentes personajes para conformar divertidos sketchs.





El Music Hall de Paraná promete ser un espectáculo imperdible para disfrutar, divertirse y pasar un buen momento. Escenario habló con el productor sobre esta puesta, que vuelve renovada: "El año pasado nos fue muy bien, en una de las funciones lo tuvimos al gran Aníbal Pachano como invitado; pero quedamos con las ganas de añadir una nueva función con nuevos sketches, nuevos invitados y nuevos musicales".





El género del music hall es una forma particular de espectáculo con una mezcla de canción popular, comedia y baile, que encuentra paralelismos con el vaudeville americano y la revista española, presentando canciones entusiastas y actos cómicos.





"Acá abrimos con una canción en vivo con Nicolás Albornoz y Estefi Curá, a los que después se le suma el cuerpo de baile. Después se suceden sketches cómicos que se dan en las entradas del Cielo y el Infierno; hay otro donde aparece Cleopatra; y otro que se conjuga con el canto con una historia de enredos que le hace un guiño al público", adelantó.





El Music Hall de Paraná se estrenó en 2017 y fue la primera apuesta a la producción de ese género por parte de Romero. Sin embargo, contó con la participación de un referente nacional del music hall como lo es Aníbal Pachano. "Tengo muchos artistas conocidos que querían participar de un espectáculo mío, pero no solo en la actuación, sino en el baile y el canto, por eso decidí probar con el music hall. Y a la vez se me ocurrió invitarlo a Aníbal para que el estreno sea a lo grande. Me contacté con el manager de él y después nos encontramos en su casa; desde siempre fue muy amable. Si bien él era el principal, se comportó como uno más, es muy profesional, llegó y se maquilló él mismo, trajo su vestuario, compartimos camarín, me contó anécdotas, me dio consejos. Fue una experiencia inolvidable", destacó el entrevistado.









Apostar a lo hecho en Paraná

Romero comenzó su trayecto artístico en su adolescencia. Fue en el año 2000, participando como actor en espectáculos infantiles de otros productores paranaenses. "Desde chico me gustaba actuar, cantar, bailar, pero me daba vergüenza. Hasta que un día me animé y desde entonces mi vida ha sido esta, nunca me bajé de un escenario".





En 2013 armó su productora, GR Producciones, y ahí se inclinó fundamentalmente por la actuación. Ese año estrenó su primera obra y llenó el Centro Cultural Juan L. Ortiz, haciendo dos fechas a sala repleta. Desde entonces, no paró de producir comedias.





Pero ahora se animó a otro género. "Decidí ponerle El Music Hall de Paraná porque siempre quise trabajar en mi ciudad. Cuando terminé el Secundario mis padres me ofrecieron ir a estudiar a Buenos Aires, pero yo preferí quedarme acá. Quería que el teatro se mueva en Paraná, así que mientras trabajaba, me hacía algún tiempo para ir a capacitaciones, a talleres. Así que el año pasado, cuando tuve la oportunidad, bauticé mi show con el nombre de mi ciudad, para homenajear al público al que le estoy súper agradecido, que siempre me acompañó y lo sigue haciendo, a pesar que hoy la situación económica está complicada".





Actuarán Gerardo Romero, Estefanía Curá, Emanuel Cancio, Araceli Ramírez, Nicolás Albornoz, Maguis Obaid, Nahuel Portillo, Natalia Sanchez, Sergio Montenegro, Luli Martínez, Yamil Rivasseau, Laura Blanco, Gonzalo Montero, Belu Paolin, Nati Dechanzi, Gisel Benedetich, Candela Moreno, Stefi Barrios Palacios, Micaela Albornoz, Mariano Ledesma, Fabri Villagra, Joaquín Bustamante, Federico Folmer, Sebastián Romero.





También habrá un desfile a cargo de la escuela Beto Zanetti, donde estará parte de staff de modelos: Belén Luna, Joel Acosta, Florencia Duratte, Josefina De Santiago, Koki Rollero, Loana Busto, Lucila Cavigioli, Axel Godoy, Joselina Bello, Antonella Mena, Rodrigo Ramírez, Nair Palacios, Melanie Mazzoni, Jonathan Acosta, Arai Abraham. Y presentando el desfile estará el periodista Gabriel Bianchi.