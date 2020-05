Con una charla sobre museos y géneros continúa la propuesta del Bellas Artes

Con una charla de la investigadora y curadora de arte Kekena Corvalán continúa la propuesta Museo Próximo del Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Pedro E. Martínez. Mañana, a las 19.30, el organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de la Provincia presentará un nuevo encuentro virtual en vivo, en el marco de su propuesta a través del canal de Youtube Museo de Bellas Artes Entre Ríos.

Esta vez será el turno de la reconocida investigadora y curadora de arte Kekena Corvalán, quien abordará el tema de la gestión de museos desde la perspectiva de género.

Volver a temblar. Museo y géneros es el título con el que Corvalán ha aceptado sumarse a la propuesta. Sobre el particular, la docente y activista feminista explica que “volver a temblar, es volver al museo desde el desafío incluyente de todos los deseos. La reflexión de género en las historias del arte, las museografías, las curadurías y las prácticas artísticas son una posibilidad de pensarnos y sentirnos comunidad viva, que ahora, más que nunca, se interroga y diseña entre y para todes”.

Corvalán sostiene que la curaduría en la práctica artística es un ejercicio de escucha. “A mí me interesan cuatro ejes: un eje tiene que ver con la factura, con cómo están hechas, desde dónde están hechas, todo lo que tiene que ver con lo material, con los soportes, con los lenguajes, con los grados o niveles de experimentación, con las rupturas formales. Pero sobre todo me interesa la poética, es decir, esos yo, que esos nosotras y nosotres que enuncian qué quieren decir, qué opacidades, qué espesuras engloban en sus prácticas. Y también la estética que es llegarle al otro y cómo llegarle al otre, y desde dónde porque no somos nada sin les otres, y también el concepto”.

Este segundo encuentro se permitirá la interacción y el diálogo del público con la conferencista. Museo Próximo. Arte y cultura de cercanía es una experiencia exploratoria colectiva con la que el Museo Provincial de Bellas Artes se propone sostener y recrear los espacios de encuentro entre la institución y la comunidad en el actual contexto de aislamiento social.

Sobre Kekena Corvalán

Nacida en Buenos Aires en 1964, Kekena Corvalán es investigadora, docente, escritora y curadora feminista. Profesora de Arte Latinoamericano y Teoría Cultural en la Universidad del Museo Social Argentino y en Middlebury College.

Ha realizado numerosas narrativas curatoriales para exposiciones y festivales de las ciudades de Río Gallegos, Neuquén, Bahía Blanca, Santiago del Estero, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Caracas, Lima y Montevideo. Jurado en festivales de cine y en premios de artes visuales y fotografía. Codirige el portal cultural www.leedor.com.

Desde el hashtag #paratodestode, integra y promueve las “cuarencharlas” diarias en Cultura Viral Federal. Codiseña la “plenaria artivista cama Redonda/cama Grande, de estallido transfeminista, indisciplinar y federal”.

Lleva adelante, además, el programa Escuela de Maestras para artistas mujeres mayores de 40 años.