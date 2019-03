Con un recital extraordinario, la Asociación Mariano Moreno iniciará su temporada 2019

La Asociación Mariano Moreno dará comienzo a su temporada cultural 2019 con la presencia extraordinaria del pianista ucraniano Alexander Romanovky, quien sólo realizará dos presentaciones en la Argentina: la primera en el Teatro Colón de Buenos Aires, y la segunda en el Teatro 3 de Febrero de Paraná, donde se presentará este viernes 8, a partir de las 21.

En esta oportunidad, el intérprete ofrecerá los Tres Nocturnos Op. 9 y Doce Estudios Op. 10, de Frédéric Chopin, y la Sonata en Si menor de Franz Liszt.

Nacido en Ucrania en 1984, Romanovky estudió con su mentor, Leonid Margarius, en la Academia de Piano Imola durante quince años antes de continuar sus estudios en el Royal College of Music (Londres) con Dmitry Alexeev. A la edad de diecisiete años, ganó el Primer Premio en el prestigioso Concurso Busoni en Italia. A los 15 años, la Academia Filarmónica de Bologna decidió otorgarle el título de Académico de Honor, una distinción que a tan temprana edad solo habían concedido a Mozart y a Rossini.

Elogiado por The New York Times como "especial, no solo un técnico extraordinario con un gusto por el color y fantasía, pero también un músico sensible e intérprete lúcido", Romanovsky honra muchos de los más prestigiosos escenarios. Sus recientes actuaciones incluyen presentaciones en la sala principal de Amsterdam Concertgebouw; la sala de conciertos Tchaikovsky en Moscú y la Gran Sala del Conservatorio de Moscú; la Accademia Nazionale di Santa Cecilia y Teatro Olimpico en Roma; las salas de Asahi y Kioi de Tokio; Teatro Municipal de Chile; y Sala Verdi en el Conservatorio de Milán.

Romanovsky actúa regularmente con las principales orquestas de Europa, Asia y América, incluyendo las orquestas de la Royal Philharmonic, English Chamber, Hallé y Bournemouth Symphony del Reino Unido; la Orquesta de la Academia de Santa Cecilia de Italia en Roma y la Filarmonica della Scala de Milán; Mariinsky de Rusia y la orquesta nacional de San Petersburgo; Las orquestas sinfónicas de Tokio y NHK; y la Filarmónica de Nueva York.

Alexander se desempeña ampliamente en toda Italia, donde ha vivido desde la primera infancia. En 2007, fue invitado a dar un concierto en la residencia papal en presencia del papa Benedicto XVI en celebración del aniversario 110° del nacimiento del papa Pablo VI.

Desde 2007, ha lanzado cinco álbumes aclamados por la crítica en Decca: Beethoven: Diabelli Variations, Brahms / Schumann, Rachmaninov: Etudes-Tableaux y Corelli Variations, Rachmaninov: Sonatas para piano, y más recientemente Memorias de la infancia.

Romanovsky ha ocupado el cargo de Director Artístico del Concurso Internacional Vladimir Krainev Moscú de Piano desde 2014.





Sobre la Asociación

La Asociación Mariano Moreno es una institución cultural señera en la capital entrerriana, una entidad identificada desde siempre con la educación y la cultura. Sus agendas anuales incluyen conciertos, recitales, conferencias, cursos, exposiciones de arte, emisiones radiales y televisivas.

Fue fundada el 7 de mayo de 1945 por un grupo de profesores, estudiantes y egresados del Instituto Nacional del Profesorado Secundario, quienes decidieron consustanciarse con el ideario de Mariano Moreno y sus principios éticos y democráticos. Es la única institución con estas características y trayectoria en el país.

La Asociación, durante sus casi 74 años de existencia, ha revalorizado el quehacer cultural en sus diferentes manifestaciones, en pos de construir identidad.