arandú.jpg Con "Como un león", Arandú vuelve a abrir sus puertas al público

Se trata de una versión libre del cuento del destacado docente y escritor de la generación del 60, que narra la historia de un niño criado en una villa miseria del Gran Buenos Aires. Gustavo Bendersky, quien además de hacer la adaptación del cuento es quien da vida a los personajes, dijo a Escenario: “El cuento de Conti, y por ende el espectáculo, aborda de un modo muy frontal y crudo la realidad de la pobreza, la vida cotidiana en un barrio humilde de cualquier punto de nuestro país. Y por eso es que una de las primeras disposiciones que tomé fue enviarle el cuento a Sebastián Vázquez, actor y gestor cultural de la ciudad de Viedma con quien compartimos uno de los proyectos teatrales que justamente están a la espera de poder regresar a los escenarios. Sebastián es asistente social y actor, y ese cruce en su formación y práctica profesional me hacía intuir que encontraría en él una voz lúcida que me proveyese de directrices o señalamientos para entrar en un terreno que me era algo desconocido. Sebastián fue –es– mucho más que “una voz”, y es por eso que se puede apreciar en la ficha técnica del espectáculo es el Asistente de Dirección. La colaboración, el intercambio de ideas y la confrontación de posibilidades poéticas, procedimentales, dramatúrgicas y de contenido constituyó un entramado sobre el que se sustenta un espectáculo que está dirigido “desde adentro” de la escena, pero que ancla su búsqueda en pilares sólidos que aportan los otros integrantes del equipo, por supuesto: Agustina Schreider en la asistencia musical y sonora y Lucas Mercado en la asistencia escenográfica y visual”.

Como un león es un espectáculo que surge a partir de adaptar en forma libre, escénica y creativa el cuento que Haroldo Conti publicó en 1967. El autor logra hacer percibir y vibrar en primera persona un día en la vida de un pre adolescente de un barrio marginal. A través de su relato nos asomamos a sus condiciones de vida, aquellas marcadas por la pobreza estructural que caracteriza a nuestra región y que no ha hecho más que consolidarse en los 53 años que separan aquel registro literario del presente. A través de la voz del niño, nos asomamos al problema de las viviendas precarias, la falta de insumos básicos como el agua potable, la violencia, el abuso policial y en general la acechanza de un mundo adulto hostil y peligroso que caracteriza la infancia en contextos de vulnerabilidad.

“Para este proceso de reactualización hemos utilizado numerosas referencias artísticas, políticas y sociales. Por nombrar sólo algunas y a modo de acotación, hemos trabajado sobre la estética musical y la propuesta letrística de la cumbia villera, el standapero Damián Quilici, conocido como El Freud de la villa, el libro clásico de Hugo Rattier Villeros y villa miseria, las proclamas de la organización La garganta poderosa, las novelas de Gabriela Camarón Cabeza, el desarrollo de los bordados de Feliciano Centurión en la primavera democrática, las propuestas kitsch de Marcelo Pombo, el mundo que emerge en Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, de Cristian Alarcon, la filmografía de César González así como numerosas referencias que permanentemente emergen de la cultura villera y popular, tanto artística como cultural en general”, destacó Bendersky.