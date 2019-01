Cómo es la tarjeta de casamiento de Jorge Rial y Romina Pereiro copy

Jorge Rial y Romina Pereiro ya palpitan su boda. En las últimas horas se difundió la tarjeta de casamiento que recibieron los invitados para el 20 de abril.

"Save the date", dice el texto junto a una foto en el subte de Londres donde ella lo besa en la mejilla y él sonríe. La imagen es en blanco y negro, y tiene parte de la tipografía en rojo. Además, hay un corazón con las iniciales de cada uno.

Rial le propuso el compromiso a fin de año y contó la noticia en su programa. "Lloraron todos, fue un momento muy especial, íntimo", aseguró el conductor de "Intrusos" de América.

Ella, por su parte, contó en una entrevista reciente que quiere que la fiesta sea "lo más íntima posible".

Por su parte, ella había contado: "Nos casamos en abril. Espero que sea una fiesta para amigos y familia, más allá de la repercusión que va a tener ya que él es una persona muy pública. Voy a tratar de que sea lo más íntimo posible y no lo digo de mala onda", indicó la nutricionista en diálogo con Rama Pantarotto en "Enseguida Vuelvo" de Estudio Playa.

Y luego detalló: "Él me pidió matrimonio. Eligió una forma bastante particular, aprovechó en Navidad. Se puso de acuerdo con mis hijas, las hijas de él, con mi vieja y mis hermanas. Toda la familia sabía y fue una sorpresa ese día. Me propuso casamiento delante toda la familia, fue hermoso".