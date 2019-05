Comienza un taller de comedia stand up en Tierra Bomba

A partir del 7 de mayo y hasta agosto, Litoral Stand Up Comedy propone un taller de stand up comedy, destinado a personas con y sin experiencia. Teoría y práctica del género en un nivel inicial, el espacio se propondrá que cada integrante genere sus propios materiales.

El mismo será dictado por Nacho Koornstra y Belisario Ruiz, y tendrá lugar los martes de 18.30 a 20.30, en Tierra Bomba (Urquiza 1214 Paraná).

Si bien Ruiz y Koornstra serán los docentes, la idea es sumar la colaboración del resto del staff de Litoral Stand Up Comedy: "Nosotros tenemos una visión de grupo bastante asimilada, a pesar de que la comedia es algo súper individual. La idea es que se sumen todos los integrantes, en la medida de lo posible, para ir haciendo más compleja la mirada. Seguramente se van a sumar a una instancia de coacheo y de hacer devoluciones a los participantes", dijo Ruiz a Escenario.

El taller está pensado para comenzar de cero y está destinado a actores, comediantes, animadores, locutores, profesionales y todo aquel que quiera realizar una rutina cómica, o incorporar recursos humorísticos para ser aprovechados en cualquier ámbito.

"Es de cero, para personas con o sin experiencia. Nosotros pretendemos hacer el taller desde lo básico, primero definiendo qué es el stand up, qué es lo que aprendimos. Hay ideas preconcebidas de lo que es este género, sobre todo porque la primera impresión es que es un tipo hablando y diciendo pavadas. Pero nosotros lo vamos a definir desde cero, tanto en la teoría como en la doble práctica de escritura de chistes y la práctica escénica", comentó Koornstra.

Sobre la propuesta, Ruiz destacó que la idea es ayudar a los participantes a encontrar su humor propio: "Hay algo innato, por supuesto, pero más que ser o no gracioso, lo que se tiene o no son las ganas de subirse a un escenario y contar algo. Lo otro se trabaja y en base al trabajo se pule. La idea del taller es dar herramientas para mejorar en la performance, en la actividad como comediante".

Todavía hay tiempo para inscribirse y, después del inicio del taller, se dejará abierta la convocatoria durante un par de semanas. "Después de transcurrido un tiempo cerraremos la convocatoria porque hay consignas que vamos a empezar a trabajar y son acumulativas. Y también vamos a intentar ser el disparador de comediantes nuevos, tal es así que vamos a hacer un trabajo de dirección y coacheo, como así también labor de producción, para que se entienda que hacer comedia no es simplemente agarrar un micrófono y subirse a un escenario. Apuntamos a hacer una muestra, pero quien no quiera completar esa última etapa, no está obligado a hacerlo", aclaró Koornstra.

Sobre el límite de edades, Ruiz explicó: "Por su puesto que no es para niños, pero jóvenes a partir de 16 o 17 años quizás ya pueden sumarse y podemos trabajar con ellos, siempre que haya un poco de interés por la comedia. Nosotros vamos a trabajar desde los mecanismos de la comicidad que se pueden adaptar en distintos ámbitos".

Por más información e inscripción, contactarse a los WhatsApp (0343) 154711428 o 155336779.