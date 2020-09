Es probable que ya estemos un tanto saturados de la virtualidad y las pantallas, pero por el momento la pandemia no da tregua y la reapertura de los shows con público o las salas de cine parece estar en un horizonte lejano. En ese contexto, la buena noticia es que se viene un septiembre con muchos estrenos interesantes en las distintas plataformas y canales premium.

Netflix, la plataforma de streaming más popular, recargó las pilas y tiene previsto el estreno de dos producciones originales con serias chances de sumar nominaciones a los Oscar o los Globos de Oro. La primera es Pienso en el final (que llega el próximo viernes), la nueva película de Charlie Kaufman, el genial guionista de Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Enigmática y extraña ya desde el trailer, Pienso en el final es un thriller de terror psicológico protagonizado por la gran Toni Collette (Pequeña Miss Sunshine) y la joven actriz Jessie Buckley (Chernobyl).

El segundo estreno original de Netflix es El diablo a todas horas (miércoles 16), con un súper elenco encabezado por Tom Holland y Robert Pattinson. Dirigido por el realizador y guionista norteamericano Antonio Campos (Christine), este thriller psicológico está ambientado en los años 60, en un pueblito de Ohio, y cuenta la historia de varios personajes perturbados por los daños de la posguerra.

Enola Holmes (miércoles 23) es otra producción de la N roja que también será un éxito asegurado, sobre todo entre los adolescentes. La película está protagonizada por Millie Bobby Brown, la famosa Eleven de Stranger Things, y explora lo que hubiera sido de Sherlock Holmes si hubiera tenido una hermana menor, y con su mismo ingenio. El director es Harry Bradbeer (Killing Eve, Fleabag), el guión es de Jack Thorne (His Dark Materials) y en el elenco figuran Henry Cavill y Helena Bonham Carter.

En la grilla de Netflix figuran además Corazón loco (miércoles 9), la comedia protagonizada por Adrián Suar que no pudo llegar a los cines en marzo por la pandemia, y el premiado filme Guapis (se estrena el mismo 9), que días atrás generó polémica en las redes sociales. Esta película de la cineasta francesa Maimouna Doucouré fue criticada porque su afiche “sexualizaba a niñas de 11 años”. Netflix entonces decidió retirar el afiche en cuestión y aclaró que el filme “refleja el viaje de una chica en el descubrimiento de su feminidad”.

Familias enfrentadas

Septiembre también trae muchas novedades en cuanto a series. HBO se anota con tres miniseries potentes. La más esperada es Patria (domingo 27), la superproducción que se aplazó por el coronavirus y que ahora se va a dar en simultáneo en más de 60 países de Latinoamérica y Europa. La historia transcurre durante tres décadas en el País Vasco, a través de los ojos de dos familias divididas por el conflicto separatista y las amenazas de ETA.

El director Luca Guadagnino (nominado al Oscar por Llámame por tu nombre) desembarca en HBO con We Are Who We Are (lunes 14), su primera creación para televisión. Esta miniserie de ocho capítulos explora temas como la amistad, el primer amor y la identidad con la historia de dos adolescentes norteamericanos que viven en una base militar en Venecia. El mismo día se estrena en esa cadena The Third Day, un oscuro thriller de seis capítulos que se desarrolla en una isla en las afueras de la costa británica. El trailer promete terror y suspenso y el elenco es de lujo: Jude Law, Naomie Harris y Emily Watson.

Villana de antología

Netflix, por su parte, se reserva dos platos fuertes: las series Lejos (viernes 4) y Ratched (viernes 18). En Lejos la gran Hilary Swank (Million Dollar Baby) interpreta a una austronauta que se pone al frente de una tripulación en la primera misión a Marte, y Ratched rastrea los orígenes de una villana de antología, Mildred Ratched, la enfermera que torturaba a Jack Nicholson en Atrapado sin salida (1975). El creador es Ryan Murphy (Hollywood, Glee) y la protagonista es Sarah Paulson (American Horror Story). En el reparto aparecen Cynthia Nixon, Judy Davis y Sharon Stone.

Entre los documentales se destacan Fernando (Amazon, viernes 25), una docuserie de cinco episodios que retrata al campeón de Fórmula 1 Fernando Alonso, y Echo In The Canyon (HBO, martes 8), una mirada a la mítica escena musical de Laurel Canyon, en Los Angeles, con testimonios de Tom Petty, Brian Wilson, Eric Clapton y Beck, entre otros grandes, además de las canciones de los Byrds, los Beach Boys y The Mamas and the Papas.

“Parasite” y otras joyitas

El mes próximo Netflix subirá un puñado de películas excelentes que hace poco pasaron por los cines, y todas tuvieron nominaciones a los Oscar. Este martes entrará a la plataforma nada menos que Parasite, la película surcoreana que arrasó en la última entrega de los Oscar y se convirtió en un éxito de taquilla.

El 8 de septiembre subirá The Post: los oscuros secretos del Pentágono, el filme más reciente de Steven Spielberg, con Meryl Streep y Tom Hanks. Y el 22 llegan El hilo fantasma, de Paul Thomas Anderson, con otra actuación increíble de Daniel Day-Lewis, y Lady Bird, el imperdible debut como directora de Greta Gerwig. Es una suerte de minifestival de cine en la pantalla chica.

En la grilla de septiembre también figuran Django sin cadenas, Escuela de rock, Belleza americana, Dallas Buyers Club: El club de los desahuciados y Orgullo y prejuicio.