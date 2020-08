Cine. Guillermo Pfening protagoniza Matar al dragón, un filme en el que el reencuentro de su personaje con su hermana secuestrada 15 años después trae alegrías, miedos y una macabra historia detrás, y que se estrenó por Cine.ar TV en medio de una pandemia que mantiene sin actividad al sector y que, según dijo el actor, los encuentra “al límite psíquico y físico”.

“Tanta gente llevando la pandemia de la mejor manera consumiendo ficción, pero los actores y todas las personas de la industria fueron olvidadas. Es muy injusto eso. Apoyo al Gobierno en casi todo, pero no sé, no nos alcanza. Ya no podemos aguantar más sin trabajar y tampoco podemos acceder a las ayudas”, dijo Pfening al mencionar la situación del sector.

Si bien aclaró que su reclamo no era por su situación particular, porque ha tenido mucho trabajo antes de la parálisis de actividades y eso lo armó de un colchón que le permite resistir, el intérprete habla también “por otros compañeros”.

Matar al dragón, tercer largometraje de Jimena Monteoliva que podrá verse mañana por televisión en Cine.ar y desde hoy gratis por una semana en la plataforma Cine.ar Play, se basa en una pesadilla que tuvo el guionista Diego Fleischer y esto, justamente, fue una de las cosas que más le llamó la atención al actor “desde un principio”.

“Mi personaje intenta rescatar a su hermana de los seres del inframundo. A la vez, ella tiene un virus. Como yo soy médico la intento curar. En contra de lo que marca la ley y lo que dice mi esposa la llevo a recuperarse a mi casa, poniendo en riesgo a mis hijas y a mi esposa. Ese es uno de los conflictos principales que desarrolla la película. Con todo lo que sucede con el Covid-19, esta película es muy actual. En parte, se trata de cómo cuidar sin infectarnos o infectar a otros”, sintetizó el actor.

Justina Bustos encarna a Elena, la hermana de Facundo (Pfening), a quien encuentran enferma, tirada en un bosque. A medida que Elena se va incorporando a la familia, por medio de flashbacks se va dando a conocer qué fue de su paradero, mientras una energía oscura va envolviendo el ambiente.

Pfening

“Creo que en momentos así, en los que existe una tensión entre la familia primaria y la que uno formó, uno se maneja desde el corazón. Al menos en mi personaje, es muy fuerte el vínculo de hermandad que retrata la película”, comentó el actor, cuya ópera prima, Caito, justamente fue sobre su hermano.

—Utilizando el cine de género, la película es una alegoría, también, del secuestro y abuso de menores. ¿Creés que este tipo de películas puede llevar un poco de conciencia a ese tipo de hechos?

—Ojalá que sí. Creo que una sola película es difícil que lo logre a nivel masivo; debería ser un cuerpo de películas. Yo creo en el cine como una herramienta para generar conciencia, pero lamentablemente hoy en día generan más conciencia o inconsciencia los noticieros por ejemplo. O determinados personajes de la televisión que ni periodistas son.

—Por otro lado, se acaba de fundar la Asociación Civil de Trabajadores del Arte (Acta). ¿Cómo creés que se podría aggiornar, como piden desde la asociación, la actividad, si es que creés que hace falta, para las plataformas?

—Creo que en la pospandemia habrá mucho trabajo. Las plataformas ganaron mucho dinero y necesitan nuevos contenidos. Festejo Acta, creo que deberíamos entre todos generar nuevos estatutos laborales, cuidando lo máximo posible los derechos de los trabajadores. Entre la Asociación de Actores, Sagai, Acta y todos llegan juntos a un encuentro.

—¿En qué estado está “Alice”, la película sobre tu madre que protagonizará Cecilia Roth?

—Está en proceso de búsqueda de financiación. Estoy trabajando con Mad Love (Colombia) y GualichoCine (Córdoba), son dos empresas productoras que están poniendo todo para poder filmar a finales del 2021. El guión lo escribí con Carolina Stegmayer, con la que también escribí Caito. Y lo codirigiré con ella. Ganamos el Mafiz Málaga Festival Industry Zone del Festival de Málaga, en mayo, lo que nos dio un gran impulso. Estamos muy entusiasmados con contar con Cecilia. Creo que será un gran proyecto, que invita a reflexionar por qué no toleramos el paso del tiempo y cómo esta sociedad en la que vivimos oprime e intenta moldear el cuerpo de las mujeres.