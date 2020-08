Cine: El nuevo corto de Almodóvar llega al Festival de Venecia

El cortometraje The Human Voice del director español Pedro Almodóvar, realizado en tiempo récord en medio de la pandemia, será presentado fuera de concurso en la próxima edición de la Mostra del Cine de Venecia, que tendrá lugar entre el 2 y el 12 de septiembre.

Junto con la película de Almodóvar, “que ha sido grabada y editada en un tiempo récord inmediatamente después del final del cierre por el coronavirus”, explicaron los organizadores, también se agregará al programa del certamen la película One Night in Miami con la actriz premio Oscar Regina King, informó la agencia de noticias EFE. “Estoy muy emocionado por poder regresar a Venecia en este año especial con el Covid-19 como invitado involuntario. Todo será diferente y no veo el momento de descubrirlo por mí mismo”, declaró Almodóvar.

The Human Voice, con una duración de 30 minutos, “es una adaptación gratuita de la pieza teatral original de Jean Cocteau con la que Pedro Almodóvar “ha soñado durante décadas”, explican desde la Mostra de Venecia, que cuenta la historia de una mujer desesperada (Tilda Swinton), que espera la llamada telefónica de su amante que le acaba de abandonar.

La actriz británica Tilda Swinton es la protagonista de este corto dirigido por el cineasta español y su primera cinta en inglés, basada en la obra homónima del poeta y dramaturgo francés Jean Cocteau, y además recibirá en Venecia junto con la cineasta hongkonesa Ann Hui el León de Oro por sus trayectorias.

El director español agregó que “es un honor apoyar a Tilda en un año en el que recibirá un merecido premio” y explicó que la cinta: “es en realidad un festival de Tilda, una revisión de sus infinitos y variados registros como actriz. Fue un espectáculo dirigirla”. Para el director de la Mostra, Alverto Barbera, “es un placer extraordinario y un gran honor dar la bienvenida a Pedro Almodóvar nuevamente en Venecia, un año después de haberle otorgado el León de Oro por su trayectoria”. “Es una circunstancia excepcional, en un año fuera de lo común: la forma más bella de celebrar juntos el deseo de volver al cine en compañía de uno de los más grandes directores contemporáneos”, agregó.