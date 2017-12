Cine con contenido, hecho en Paraná para el resto del mundo

Grupo Transmedia Argentina es una productora de cine independiente nacida en Paraná, a instancias del taller de cine de la Biblioteca Popular Pedro Lemebel, de Barrio El Sol. El pasado 15 de diciembre cumplió un año, pero ya cuenta con varias producciones en su haber: cortos documentales y dos largometrajes: Oración y Magaly.

El cineasta Esteban Amatti es el corazón de la productora, tiene 10 años de trayectoria en el rubro, pero también tiene un importante background artístico –como pintor, escultor, músico y luthier–, deportivo –como boxeador y árbitro, hijo del gran Luciano Amatti, un ícono del pugilismo local–, y militante –es miembro fundador y participa activamente de las actividades de la Biblioteca Pedro Lemebel, una institución que desarrolla una importante labor social en Barrio El Sol y Giachino. Todo esto le otorga una especial sensibilidad y conocimiento a la hora de abocarse al séptimo arte, donde –según cuenta– encontró su nicho. Sin embargo bromea: "Yo siempre digo que no soy un completo inútil, por lo menos sirvo de mal ejemplo".

En Grupo Transmedia Argentina Amatti cuenta con la ayuda de Tadeo Mansilla, quien se encarga de la animación y es discípulo de Ricardo Jaimo Jaimovich; del cineasta paranaense Cristian Gutierrez; de Nora Aracil, como productora ejecutiva; y del actor y productor Marcelo Atelman. Además, vecinos de Barrio El Sol y de la Comisión Directiva de la Biblioteca Pedro Lemebel, que colaboran desinteresadamente con cada proyecto

Para Amatti, se puede hacer cine en cualquier parte y con un presupuesto mínimo. "Hacer cine cuesta si uno es pretencioso. Hay que tener una cámara, una idea y ponerse a filmar. Eso de que necesitás 20 millones de pesos del Incaa es mentira, es más, el año que viene el Incaa no va a dar más un peso a nadie. Y los financiamientos de este año quedaron colgados. Pero ya lo dijeron Coppola y Tarantino, hacer cine es agarrar una cámara y ponerse a filmar. Uno necesita recursos, pero hay que valorar más la creatividad y tener conocimientos de cómo hacer un plano. Por ejemplo, para hacer Magaly gastamos 5.000 pesos y usamos una cámara que teníamos acá y otra que nos mandaron de España, nada más. Por supuesto que no vamos a participar en Cannes, pero sin embargo obtuvimos 12 palmas en nuestro afiche. Y nos vio un millón de personas. Con eso ya nos sentimos ganadores".

Producir sin parar

A pesar de ser nueva, independiente y contar con escasos recursos, a productora que encabeza Esteban Amatti le sigue el ritmo a su director. Tras arrancar con varios cortometrajes, el Grupo Transmedia Argentina dio un salto y produjo dos largometrajes: el filme de terror Oración, que se filmó en el Arzobispado de Paraná y que cuenta una historia de espíritus y poseídos; y Magaly, un filme con perspectiva de género que le trajo premios, reconocimientos internacionales y muchas satisfacciones.

"Con Magaly nos fue bastante bien y estamos sorprendidos, no pensábamos que iba a tener esta repercusión. El día que murió mi papá (hace apenas una semana) nos avisaron desde Festhome, una plataforma de festivales de cine internacionales, que a la película la había visto un millón de personas. Así que tuve una noticia muy triste y otra muy alegre en un mismo día. A la película la presentamos en 270 festivales, y ganamos varios premios y menciones. Eso es lo bueno de la Internet, no necesitás viajar para poder participar de un festival en Canadá o Francia. Simplemente subimos un producto a una plataforma, y llega a montones de gente que lo ve y lo comparte", contó el realizador a Escenario.

La historia está basada en hechos reales, en situaciones que vivieron personas que Amatti conoció: "La historia comienza en los años 90 y trata de dos adolescentes que estaban enamoradas. Pensá que hoy, con todas las leyes sobre matrimonio igualitario e identidad de género, ver dos personas del mismo sexo besándose o caminando de la mano genera rechazo en parte de la sociedad. En los años 91 o 92 era algo impensable, era un tabú. Ellas tuvieron que vivir dos décadas en medio de prejuicios, cuidándose de sus familias, en el club, en la escuela. Magaly, presionada por su madre, se pone de novia con un chico. Y la mujer llegó a prohibirle que se vea con la chica que era su verdadera pareja".

La historia hace una elipsis hasta la actualidad, retratando –paralelamente– distintos momentos y personajes históricos a nivel nacional y mundial a lo largo de 25 años.

Magaly les llevó casi seis meses de rodaje, ya que el 90 por ciento del elenco estaba conformado por actores vocacionales. "Nos interesa trabajar con actores vocacionales y profesionales, mezclar. Los dos ambientes tienen sus lados positivos", comentó.

Con Magaly ganaron en el Canon Cinema Festival de París como mejor banda sonora, en Canadá obtuvieron una mención en el Canadian Diversity Film Festival y estuvo en la selección oficial del Festival Internacional de Arte Drag en Chile, entre otros.

Pero Amatti no se duerme en los laureles y ya tiene tres proyectos más en marcha: "Hace dos años que venimos trabajando en un documental sobre una mega estrella que tenemos acá en Paraná, Ciro Martínez, un bailarín que forma parte de la compañía de Julio Bocca, el BNS Sodre, ballet nacional del Uruguay. Hoy mismo nos vamos a ir a Montevideo para filmar con él, en un viaje que también va a comprender Punta del Este, Londres, Viena y Stuttgart. Venimos siguiendo su carrera desde hace dos años por Tailandia, España, México, Cuba, Alemania, Francia e Israel. Es un documental bastante extenso sobre la vida de esta mega estrella que tenemos en Paraná y que nadie la conoce".

Y eso no es todo: el pasado 20 de diciembre realizaron un casting para otra película que tiene en carpeta, una biopic sobre Silvana La Pantera Almada, la primera boxeadora que dio la capital entrerriana: "Ya tenemos el personaje principal y nos faltan un par más. Es la historia de una antiheroína, si bien no tuvo ningún logro deportivo como boxeadora, su logro fue haber sido la primera mujer de Paraná en animarse a subir a un ring. Es una campeona de la vida, que por distintas circunstancias terminó un tiempo en la cárcel, justo antes de poder participar en un campeonato argentino. Si bien estuvo sólo unos meses hasta que se esclareció el hecho, por el reglamento, la Federación Argentina de Box no le renovó la licencia para seguir combatiendo y eso arruinó su carrera".

La idea es contar la vida de esta deportista, desde el primer día en que se subió a un ring hasta el día que salió de la cárcel. Actualmente, Silvana tiene su trabajo, su familia y dirige un equipo de rugby femenino infantil en Barrio Giachino.

"Pasamos de filmar en el Arzobispado a filmar por las calles de Paraná una historia con perspectiva de género, para después subirnos a un ring y para seguir a una estrella internacional del ballet. Ahora también estamos con ganas de hacer una biopic musical, sobre la vida de Oscar Alemán, el mejor guitarrista de jazz que ha dado el país; hablamos con su nieta para pedirle permiso y nos dio el visto bueno. Creo que este oficio es de todo, menos monótono", concluyó.