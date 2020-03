Cinco series para maratonear en Netflix en tiempos de coronavirus

Ya que el sentido común llama a pasar en casa mucho más tiempo del acostumbrado, esta circunstancia puede ser aprovechada para ver algunas de las grandes series que ofrecen los diferentes servicios de vídeo por streaming, ya sea en el televisor o en nuestro smartphone o tablet. A continuación te recomendamos cinco series geniales disponibles en la plataforma de Netflix sobre encierros, apocalipsis, paranoia y enfermedades, ideales para maratonear en tiempo del coronavirus.

Mindhunter. Creada por David Fincher y basada en el libro homónimo de Mark Olshaker y John E. Douglas, Mindhunter es cine del más alto nivel, con una factura e interpretaciones dignas de la gran pantalla. La serie está ambientada en 1977 y se centra en dos agentes del FBI –interpretados por Jonathan Groff y Holt McCallany–, quienes entrevistan a asesinos en serie en prisión para desarrollar perfiles psicológicos de criminales que les ayuden a resolver casos en curso.

Orange is the New Black. Comedia dramática creada por Jenji Kohan basada en el libro autobiográfico Orange Is the New Black: Crónica de mi año en una prisión federal de mujeres de Piper Kerman, que relata sus memorias sobre la vida en la cárcel. No obstante, aunque la protagonista principal de la serie es la actriz Taylor Schilling, la serie opta por un reparto coral prestando atención a la vida en prisión de múltiples reclusas, sus relaciones y motivos por los que acabaron entre rejas. Capaz de hacerte reír a carcajadas y encogerte el corazón durante sus siete temporadas.

The rain. Seis años después de que un virus terrible arrastrado por la lluvia aniquilase casi a todos los humanos en Escandinavia, dos hermanos daneses, Simone y Rasmus, emergen de la seguridad de su búnker para encontrar los restos de la civilización caída. Pronto se unen a un grupo de supervivientes jóvenes y juntos se embarcan en una aventura llena de peligros a través de la Escandinavia abandonada, en busca de cualquier señal de vida. Liberados de su pasado colectivo y de las reglas sociales, el grupo tiene la libertad de ser quien quiere ser, pero persisten problemas de tiempos pasados.

Black Mirror. Una de las mejores series de los últimos años sobre el futuro más próximo. Cada capítulo cuenta una historia completamente diferente, son episodios independientes con un tema en común: la tecnología alterando nuestras vidas (para mal, por supuesto). Los episodios unitarios de Black mirror suelen tener en común que nos muestran una realidad muy parecida a la actual... con la pequeña diferencia que hay algún avance tecnológico que nos convierte en seres humanos un poquito peores. Perfecta para volverse conspiranoico en un contexto de coronavirus.

Pandemia. Es en medio del alerta general por la propagación del virus, Netflix lanzó la docuserie Pandemia, la cual sigue a un equipo de médicos que lucha contra los virus más peligrosos e intenta evitar a toda costa su propagación en el mundo. Producido por Zero Point Zero Productions, conocida por hacer las diversas docuseries de Anthony Bourdain, el programa está conformado por seis capítulos que cuentan la historia de distintos virus que han desencadenado enfermedades preocupantes y graves.

Debido a la naturaleza de la serie, cada episodio tiene varios directores. Desde distintos tipos de gripes, hasta virus como el Ébola se hacen presentes a lo largo de estos seis episodios, en los que además de hablar del manejo de estos brotes, también hay una crítica importante a las personas que están en contra de la vacunación, pues es claro que este método es fundamental para detener una pandemia.