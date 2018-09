Cinco mujeres que le hacen frente a los calores y sofocones con humor

Los cambios sociales y los avances en materia de Medicina han hecho que la menopausia deje de ser el "cuco" que asusta a las mujeres que están pisando los 40 y tantos. Ahora se propone como una nueva era de plenitud para las mujeres en distintos aspectos de sus vidas. Y de esto –pero con mucho humor– habla El show de la menopausia, la obra protagonizada por Divina Gloria, María Valenzuela, Claribel Medina, Ernestina Pais y Marta González.

El espectáculo, que cuenta con la dirección general de Manuel González Gil, se presentará el viernes 14 a las 21 en el Teatro Municipal 3 de Febrero.

Esta disparatada e hilarante parodia musical basada en éxitos e hitos musicales de todos los tiempos intenta recobrar el ánimo y reírse sin parar de la llegada de la tan temida menopausia. El tema llevado a un formato de comedia musical ha estado haciendo reír a millones de mujeres en todo el mundo desde hace casi dos décadas.

Con libro de Verónica Lorca y Flor Alcorta, El show de la menopausia cuenta con coreografía de Rubén Cuello, escenografía de Daniel Feijoó, arreglos musicales de Martín Bianchedi y producción general de Javier Faroni.

Este desopilante musical, cuenta la historia de cinco mujeres, que si bien no tienen nada en común entre sí, excepto el reloj biológico que las ha llevado a la década de los 50, descubrirán en el transcurso de sus confesiones, que tienen bastante más en común de lo que nunca hubieran imaginado.

"Lo que más me atrajo es el divertimento de saber que somos cinco actrices que nos hacemos reír, cantamos, bailamos, hacemos stand up. Es un show completo, lo disfrutamos y la gente lo disfruta; yo siempre digo que no son cinco, sino seis los personajes. Estamos nosotras cinco y el público, que pasa a ser un personaje más", dijo Marta González a Escenario, y añadió: "Yo hago de vieja, soy la más antigua así que todo lo que las otras están pasando yo ya lo pasé".

Las cinco actrices se burlarán de sus síntomas de cambio, de sus calores, de sus sofocos, de sus baches de memoria, de sus humores cambiantes, de sus nuevas arrugas, de los sudores nocturnos y de sus atracones de dulces en pleno insomnio.

Una unión fraternal irá creciendo, según avanza este disparate, entre las mujeres del escenario y las mujeres del público a medida que todas se van dando cuenta de que la menopausia ha dejado de ser una "palabra innombrable para padecer sola y en silencio", sino para transformarse en una nueva etapa de la vida de toda mujer, que afrontarán de la mejor manera que las mujeres saben y pueden hacerlo: hablándolo, riéndose, bailándolo contándolo y cantándolo.

"A la obra la definió perfectamente Cecilia Milone cuando la vino a ver, y dijo que es 'un infantil para adultos'. Porque la gente se mete en la obra como los chicos en el teatro que señalan y gritan 'mirá, ahí va, date vuelta que el ogro está atrás tuyo'. La gente se siente tan identificada con cada uno de los personajes que es como si estuvieran ellos arriba del escenario. Entonces una ve que se dan codazos, que los hombres se mueren de risa y las mujeres que los retan porque sienten que en vez de reírse de nosotras se están riendo de ellas. Es muy hermoso, en especial en este momento de mierda que está atravesando el país, que la gente se olvide de los problemas durante una hora y media, que se ría, que cante y baile con nosotras", manifestó la actriz.

Por último, se refirió al tema que las congrega y por las que todas han pasado en la vida real: "Hace algunos años, menopausia era como una palabra prohibida, ahora es la libertad, es hacer lo que una tenga ganas, es encauzar los proyectos que postergamos por los hijos, es hacer el amor sin temor a quedar embarazada. Hay un montón de beneficios que solamente por enroscarnos en las cosas negativas, dejamos pasar de largo sin darnos cuenta".

Las entradas están a la venta en la boletería del Teatro 3 de Febrero. Los suscriptores de Diario UNO pueden retirar una entrada sin cargo con su tarjeta Beneficios UNO en nuestras oficinas ubicadas en Perú esquina Chile, de Paraná.













Marta González, la voz de la experiencia actoral





"Estoy muy feliz de ir a Paraná, hace como 15 años que no voy y tienen un teatro que es una maravilla. Es una linda salida para ir madre e hija, con amigas o también con la pareja", comentó González. Ella es una de las actrices con más trayectoria y trascendencia en la Argentina, habiendo desarrollado una extensa carrera artística en teatro, cine y televisión. Viene de una familia del mundo artístico. Su mamá era jefa de vestuario de Canal 9 y ella hizo sus primeras apariciones siendo una niña de apenas 3 años. Con solo 9 años subió por primera vez al escenario, bajo la dirección de Armando Discépolo en la obra El último Perro. Desde entonces no se ha bajado de los escenarios; además, participó en más de 30 producciones cinematográficas. En 1975, tras una exigente selección, el director Leopoldo Torre Nilson y la escritora Beatriz Guido la eligieron para asumir el papel de "Nené" en Boquitas pintadas, donde cumplió uno de sus principales trabajos cinematográficos. Compartió elenco con grandes de la actuación nacional como Tita Merello, Libertad Lamarque, Pepe Arias, Niní Marshall, Alfredo Alcón, Luisina Brando, Leonor Manso, Héctor Alterio, Ulises Dumont y Víctor Laplace. Ahora, tras una larga ausencia en Paraná, vuelve a la capital entrerriana para presentar El show de la menopausia, obra con la que está girando por todo el país desde 2017: "Es una experiencia hermosa salir de gira. Por ejemplo, con María Valenzuela es la cuarta vez que trabajo en teatro. Y una en las giras se termina aquerenciando con las colegas, porque dormimos en distintas habitaciones pero desayunamos juntas, cenamos, estamos en el teatro prácticamente todo el día juntas. Es casi como un matrimonio", dijo.