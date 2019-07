Cherutti se defendió y dio su versión tras la denuncia de abuso sexual copy copy copy

Miguel Angel Cherutti rompió el silencio luego de que se hiciera pública la denuncia por abuso sexual que inició en su contra la bailarina Melissa Brikman por un hecho ocurrido en el 2003, cuando el humorista la contrató para un show en El Calafate.

"No tengo mucho para decir, ya hablé con el abogado y se van a iniciar las acciones correspondientes en lo legal, esto hay que aclararlo en la Justicia. Es como una pesadilla, es rarísimo y la verdad es que lo único que puedo decir es que tengo que estar tranquilo porque es una mentira total", dijo Cherutti en una entrevista al sitio de espectáculos Teleshow.

"Hay que actuar dentro de lo legal como corresponde, para ir hasta las últimas consecuencias porque no se puede ensuciar así livianamente a una persona, y más cuando tenés una familia, una trayectoria, y se está hablando de una mentira total", dijo.

"Nunca ejercí violencia en mi trabajo, ni en lo personal, ni forcé a nadie a nada. Pero bueno, ya con el abogado estuvimos reunidos y esto no se puede esconder, hay que aclararlo", agregó.

La bailarina Melissa Brikman aseguró la semana pasada en un programa radial que, cuando tenía 18 años, el humorista le hizo un casting previo a un show: "Me dice: 'Para estar seguro de tu cuerpo tengo que verte en corpiño y que bailes un poco'. Después me llevó a una habitación y me dijo: 'Vení, chupamela', y la sacó. Me hizo hacer el baile, me dijo que le encantaba cómo bailaba y que estaba contratada".

Brikman siguió su relato: "Cuando llegamos al Calafate, me toca la puerta en la habitación del hotel y me dice: 'Vení, que tengo que hablar algo… la plata'. Me lleva a la habitación supuestamente para hablar de trabajo, y ahí me la muestra y me dice: 'Vas a tener que hacer esto, te tenés que acostar conmigo, si no te volvés sola'. Mi reacción fue: '¿Qué pasa acá?'. Tenía 18 años, pero no eran los 18 de ahora, era otra época. Yo estaba de novia, le dije que no iba a acceder, que no tenía obligación de hacer nada. Pero tuve que tener relaciones con él. Accedí por miedo. No me podía volver, no tenía plata, era la plata que él me tenía que pagar para poder volverme. Desgraciadamente fue así. Me hubiese gustado tener la cabeza que tengo hoy para manejarme de otra manera. Fue una violación, yo no quería, ¿qué me importaba que era Miguel Ángel Cherutti?".

La denuncia formal fue realizada el lunes, tras la repercusión que tomó su testimonio.