Cerca de 700 gurises disfrutaron de los cortos infantiles en el Ficer

En la segunda Jornada del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos, las niñas y los niños, llenaron de vida el Centro Provincial de Convenciones de Paraná y la sala Verónica Kuttel del centro cultural La Vieja Usina.





La gran pantalla del CPC. Foto gentileza Julián Villarraza.







En la planta alta del CPC proyectaron los cortos argentinos Las Aventuras de Calá, La Asombrosa Excursión de Zamba en el Cabildo y los franceses Capitán 3 D, 5 Metros 80 y Primer Otoño.





"Fue impresionante observar las caras de los chicos cuando miraban los cortos en una pantalla tan grande, con tan buen sonido y definición", contó a UNO Julián que disfrutaba de los livings del predio junto a su hijo Fausto.





En la sala Verónica Kuttel de la Vieja Usina las proyecciones comenzaron a las 16.30 con Lantéc Chaná La película fue dirigida por Marina Zeising que es Apta para Todo Público (ATP). Antes proyectaron el corto argentino La Rifa de Eleonora Sosa Hansson.





La segunda función en la sala de La Vieja Usina arranca a las 18 con La Huella en la Niebla dirigida por el paranaense Emiliano Grieco que estará en la presentación para dialogar con los asistentes. El periodista Franco Giorda será el moderador de la charla. En la previa aparecerá en pantalla el corto Tan Hombre de Aranza Sonderegger.



Mientras que en la sala del CPC a las 19 estará la posibilidad de ver la francesa Godard Mon Amour de Michael Hazanavicius.

A las 20 la propuesta vuelve a la Kuttel con Les Souvenirs de Ivo Betti y Luis Boeykens. El corto seleccionado fue Noches de Fútbol de Guillermo Barbarov.

En "la noche de Francia" a las 21.15 en el CPC proyectarán Mis Tarde con Margueritte de Jean Becker que será precedida por el corto El último arenero de Marcelo Rivero.

El cierre de la segunda jornada comenzará con el laureado corto Big Empanada desde las 21.30 y luego aparecerá El Gurí de de Sergio Mazza.





El Primer Día





Ayer dio comienzo el 1° Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer), que fue inaugurado en la planta alta del Centro Provincial de Convenciones al que se ingresa por calle San Martín, sobre las barrancas del Parque Urquiza de Paraná. El Ficer se extenderá hasta el sábado, con proyecciones, mesas de debate y capacitaciones.





En el acto inaugural participaron autoridades provinciales y realizadores entrerrianos, además de la presencia especial de la actriz Leonor Benedetto; el director de cine Nicolás Tuozzo; el actor Nicolás Treise, que interpreta uno de los personajes en la película entrerriana El último verano de la Boyita; y Omar Brocard, el protagonista del documental entrerriano Un cine en concreto.





El Ficer es una importante oportunidad para compartir la producción audiovisual de los creadores provinciales y para dar impulso a la actividad cinematográfica. En un solo evento se concentran las historias, creatividad y talentos que ofrecen tanto los realizadores de cine de Entre Ríos, como así también, las producciones internacionales.





Esta primera edición, además de tener el acento puesto en el cine entrerriano, está dedicada a Francia y Suiza, dos de los países que tienen una importante comunidad en Entre Ríos. Por lo que la cartelera de los cuatro días tendrá películas producidas en dichos países.





En primer lugar, habló el gobernador Gustavo Bordet, quien destacó que el objetivo del Ficer es "poder mostrar todo lo que se realiza en materia audiovisual en Entre Ríos. La provincia tiene muchos creativos, muchos realizadores y necesitábamos tener un espacio para poner en valor todo lo que aquí se trabaja, como para así rescatar muchas producciones que se han realizado a lo largo del tiempo en nuestra provincia. Y por supuesto, para interactuar. Tener la posibilidad de ver buen cine en Paraná es un vínculo cultural que nos une, que hace que propongamos más y mejor cine para nuestra provincia".





Además, con respecto al realizador concordiense Danilo Lavigne, que fue homenajeado en la apertura, dijo: "Danilo fue un gran amigo mío y fue quizás el que impulsó hace muchos años este festival. Parecía una utopía, sin embargo cuando trabajamos mancomunadamente se llega a resultados. Lo poco que sé de cine lo sé por él".









A su turno, la secretaria de Turismo y Cultura, Carolina Gaillard, dijo: "Este es un evento muy importante y habla de un gobierno que apuesta a la cultura, es una decisión política. Uno de los objetivos de este festival es poder mostrar todo lo que han hecho nuestros realizadores a lo largo de estos años, por eso hay una sección de cine entrerriano. Esto habla no sólo de una industria audiovisual que genera muchos puestos de trabajo, sino que también, a través de nuestras películas, podemos mostrar nuestros paisajes y contar nuestras historias".





Además, destacó la intención de que el festival se convierta en una mesa de trabajo donde se puedan encontrar los realizadores entrerrianos, donde se trabajará la Ley de Fomento Audiovisual para la provincia.





Por último, la actriz y directora de cine paranaense, Leonor Benedetto, manifestó: "Cuando un padre elige una madrina o un padrino para su hijo, se sabe que es un honor pero también una obligación. Les pido al gobernador y los organizadores que me digan cuál va a ser mi obligación, porque quiero tenerla; quiero tener que ver en la vida y el desarrollo de este niño que hoy nace. Prometo hacer todo lo posible para que se difunda lo que esa criatura haga, simplemente por un acto de justicia. Estamos carentes de manifestaciones culturales legítimas, entonces quiero encargarme de eso, ustedes después me dirán cómo, cuándo y dónde".





Finalmente, expresó: "Yo nací aquí y quise traer a mi hijo y a mi nieta, que son los que me siguen. Aquellos de los que vengo, están presentes aquí también , aunque de otra manera. Leí una frase de San Agustín que decía 'Los muertos son seres invisibles, no ausentes'. Yo siento eso con todos los que me antecedieron, mis abuelos, tíos abuelos, mis bisabuelos a los que llegué a conocer. Son demasiados recuerdos como para no estar emocionada en este momento. Estoy aquí para devolver, no para recibir honores, en todo caso afecto. Mi ofrecimiento es estar al servicio del festival y de la gente de Entre Ríos. Quiero seguir perteneciendo".





Tras las palabras inaugurales, se realizó una foto para inmortalizar la inauguración y se dio paso a la proyección de películas.





El festival continuará hasta el sábado, desarrollándose en el Centro Cultural La Vieja Usina y el Centro Provincial de Convenciones. Para más información y consultar la agenda de actividades, ingresar a www.ficer.com.ar.









Jóvenes realizadores se capacitan en el marco del Ficer





Entre sus objetivos, el Festival se propone visibilizar y dar apoyo a nuevos trabajos. A través de este Concurso se convocó a los realizadores entrerrianos a presentar propuestas de cortometrajes. Un jurado de profesionales con larga trayectoria en el sector, realizó la selección de 11 proyectos.

Los realizadores entrerrianos cuyos proyectos fueron seleccionados contarán con la guía profesional de los tres jurados/capacitadores de la industria audiovisual: Fernanda Ribeiz, Pablo Feuillade y Paula Zyngierman.

Alejo Areguati, un joven realizador de Colón que participa de esta capacitación, dijo a UNO: "El cine es una manera de contar experiencias personales y ajenas", y destacó que junto con sus compañeros del taller que lleva adelante Ana Laura Seijas, presentaron un storyboard titulado El fantasma del parque.

Luego deberán conseguir financiación para filmar.