Carla Peterson besó a Nancy Dupláay antes del discurso verde

En la noche de los Martín Fierro 2019, Carla Peterson se llevó el premio en la categoría mejor actriz de ficción diaria, por su papel en la novela "100 días para enamorarse". En la misma categoría estaba nominada Nancy Dupláa.

Durante las grabaciones de "100 días", la artista que se puso en la piel de Laura Contempomi profundizó una fuerte amistad con Nancy Dupláa (en la ficción, Antonia). El vínculo nació hace más de dos décadas, cuando comenzaron a trabajar en "Montaña Rusa". Y en la novela de Underground, Carla y Nancy interpretaban a dos mejores amigas, justamente. En su discurso pidió por el aborto legal.

Este año Aptra las había nominado en la misma categoría, con Gimena Accardi completando la terna. Y luego de que Marley anunciara que finalmente Peterson era la ganadora de la estatuilla, las dos amigas se besaron en la boca con mucha pasión. Luego hubo un profundo abrazo, y la ganadora le dijo a su amiga: "¡Te amo!".

En su discurso, la mujer de Martín Lousteau reveló que tenía la esperanza de que el premio fuera compartido con Nancy, pero no pudo ser así. No obstante, gran parte de sus palabras fueron dedicadas a su amiga y compañera, reconociendo el duro trabajo que hicieron juntas. Tanto habló de Nancy que se olvidó de dedicarle el premio a su hijo Gaspar, algo que luego subsanó cuando ganó al mejor programa y regresó al atril.

"Qué difícil recibir un premio, porque de verdad no siento que sea justo… No hubiera podido haber hecho lo que hice sin vos. Todos sabemos lo que sos", dijo. "Te amamos, sos una maestra. Yo la he visto hacer magia con las escenas", describió Peterson a Dupláa.

"La verdad que pensé que nos iban a dar uno a las dos -insistió-. Nancy: gracias este premio es de las dos. No hubiesen existido ni Laura ni Antonia, vos sos mágica, tenes estrella. Tu alegría de todos los días , nos guió. Sos el sol. Te amamos . Todos los que hicimos 100 días sabemos que este premio es de las dos", y finalizó su discurso -que también incluyó un emotivo pedido por el aborto legal– preguntándole al público: "¿Se nota que la amo, no?".

No es la primera vez que Carla y Dupláa reflejaron su amistad con un beso, ya que también lo hicieron durante el rodaje de "100 días". En el último episodio de la novela celebraron su amor con un beso.

Luego Peterson dedicó palabras para pedir por el aborto legal. "Acá dejo de ser la tierna Carlita y tengo que levantar este pañuelo, agradecer a las mujeres que salieron a la calle y hablar de algo que sólo a las mujeres pone en peligro. Es una realidad aunque no nos guste".

"A mí no me gusta hablar del aborto, ninguna mujer quiere atravesarlo, pero es una realidad. Pónganse de acuerdo, lleguemos a un acuerdo para que las mujeres no sigan muriendo. Gracias actrices argentinas, por su trabajo colectivo", subrayó, mientras levantaba el pañuelo verde que simboliza la lucha por la legalización del aborto.