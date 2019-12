Camila Cabello se disculpó por comentarios racistas

La cantante Camila Cabello, que saltó a la fama internacional por el single Havana, se disculpó por actitudes y palabras racistas que llegó a utilizar hace unos años y que recientemente salieron a la luz por medio de Twitter.

A través de un hilo en esta red social, una usuaria expuso la cuenta de Tumblr de la cantante nacida en Cuba. En una serie de fotografías, la usuaria publicó lo que Cabello solía compartir en redes sociales, principalmente estereotipos de la comunidad afroamericana, aunque también se grabó a sí misma haciendo un acento asiático exagerado.

La cantante escribió en su cuenta de Twitter que lo sentía desde el fondo de su corazón y compartió unos párrafos en los que extendía su disculpa. “Cuando era joven usé lenguaje del que me avergüenzo y del que me arrepentiré haber usado para siempre. Era ignorante y no estaba educada, pero cuando aprendí de la historia, el peso y el verdadero significado detrás de ese horrible e hiriente lenguaje, me avergoncé de haberlo usado”, comenzó con su explicación.

“Me disculpé entonces, y me disculpo ahora. Nunca lastimaría intencionalmente a nadie y lamento desde el fondo de mi corazón. Por mucho que quisiera, no puedo retroceder en el tiempo y cambiar las cosas que dije en el pasado. Pero una vez que sabes mejor, haces lo mejor y eso es todo lo que puedo hacer”, agregó.

La cubana agregó que ahora que es una adulta se ha hecho más consciente y ha aprendido de sus errores, pero eso no significa que lo que dijo en su adolescencia reflejara su sentir con las diferentes comunidades que existen en su país.

“Tengo 22 años, soy una adulta y he crecido, aprendido, y soy consciente de la historia y el dolor que conlleva de una manera que antes no entendí. Esos errores no representan a la persona que soy ni a la persona que era. Siempre he defendido el amor y la inclusión, y mi corazón nunca, ni siquiera entonces, ha tenido una pizca de odio o división”, expresó.

“La verdad es que fui vergonzosamente ignorante e inconsciente. Hoy utilizo mi plataforma para hablar sobre la injusticia y la desigualdad y continuaré haciéndolo. No puedo decir lo suficiente lo triste y avergonzado que me siento, y me disculpo desde el fondo de mi corazón”, reiteró.

Presuntamente, Camila Cabello tenía 15 años cuando publicó esas imágenes en su cuenta. Aunque esta es la primera vez que Cabello se ha referido públicamente a las acusaciones de racismo, hubo un fuerte rumor de que cuando formó parte del grupo Fifth Harmony, se llegó a referir a su compañera Normani con palabras despectivas.

No es la única

Pero Cabello no es la única que tiene acusaciones de expresiones racistas en su contra, puesto que el intérprete de Señorita y su novio, Shawn Mendes, también enfrentó acusaciones de esa índole a mediados de año.

En agosto de este año, una fan cuestionó a Mendes acerca de unos viejos tuits que consideraba insensibles, y el por qué el cantante nunca se disculpó por ellos. “En el pasado han habido varios tuits ignorantes, creo que así se pueden llamar. ¿Por qué nunca lo has reconocido o has dicho algo al respecto? Solo queremos saber porque muchas de nosotras recibimos mucho odio por apoyarte, porque sabemos de tu pasado”, dijo la fan afroamericana.

La respuesta del cantante de 21 años fue muy criticada, ya que se escudó en su edad y no le dio tanta importancia a sus acciones. “Hay muchas cosas que hay que superar, pero también creo que las cosas que tú viste fueron de cuando yo tenía amigos de 14 años de edad que tomaban mi teléfono o posteaban cosas en línea porque pensaban que era gracioso que yo tuviera 2.000 seguidores y eso era algo muy grande, se tomaban fotos de ellos mismos y yo ni siquiera le daba importancia a eso” contestó la estrella canadiense.

“Yo no tenía ni idea de que iba a tener 50 millones de seguidores, lo cual no lo hace mejor, pero sí, totalmente me disculpo por todo lo insensible que dije en el pasado; con eso dicho, yo creo que esa no es mi personalidad para nada”, concluyó.