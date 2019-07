Brenda Espinosa encabezará el cuarto encuentro del Ciclo Compositoras

El cuarto encuentro del Ciclo Compositoras 2019 contará con la presencia de Brenda Espinosa, cantante, guitarrista y autora de canciones. Acompañada por músicos invitados, la artista desplegará composiciones propias, tal es la propuesta que este ciclo consigna. La cita será este viernes 26, a las 21, en el Auditorio Rodolfo Walsh de la FCEdu - UNER (Buenos Aires 389, Paraná).

El proyecto Compositoras, se originó en 2018 sobre la idea de trabajar los ejes Mujer y Composición, desde la necesidad de poner en valor y poder convidar al público paranaense la heterogeneidad de miradas con que cuenta nuestra región en materia de mujeres hacedoras de cultura, sus procesos creativos y la mirada fundante que tienen algunas referentes de la música a la hora de componer. El espacio físico este año se modificó, ya que en 2018 se desarrolló en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, pero ahora se organiza en conjunto con la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER. El proyecto se ha ido expandiendo, sumando a más artistas y transformándose en un colectivo.

“Históricamente la mujeres que crearon se ponían pseudónimos de hombres para poder publicar lo suyo, para que les den bolilla; pero es algo que de a poco se ha ido transformando. Lo natural sería que de lo mismo que las canciones fueran compuestas por un hombre o una mujer, pero en esta etapa aún es necesario llamarnos compositoras, porque tenemos que valorar ese lugar de mujeres que componen, dada la historia que venimos acarreando. Actualmente es necesario hacer esa diferenciación, lo ideal sería que dentro de un tiempo no fuera necesario. Creo que este ámbito es como un trampolín para pasar a otra etapa”, manifestó Espinosa a Escenario.

El grupo es conformado por ocho compositoras de distintos géneros musicales. En 2018 compartieron sus composiciones Analía Bosque, Miriam Gutiérrez, Flopa Suksdorf, Susana Ratcliff, Emilia Cersofio, Marcia Müller, Silvia Salomone y Melisa Budini. En tanto, por la edición 2019 ya pasaron Ana Contreras, Gabi Zonis y Paola Núñez; el viernes será el turno de Espinosa. En agosto se presentará Adalgis, en septiembre Agustina Schreider, en octubre Adriana Bruselario, en noviembre Luciana Insfrán y en diciembre tocarán las ocho juntas.

Hacia la voz propia

“Como en todos los encuentros anteriores, las temáticas son nuestras composiciones originales. En mi caso compongo en el estilo canción, canciones que no responden a un género en particular, a veces son de raíz folclórica argentina, otras del folclore latinoamericano. Va a haber músicos invitados, algunos temas tocaré solo con guitarra y voz”, adelantó Espinosa.

“Me preparé como profesora de guitarra pero siempre canté; los profes de música siempre hacemos un poquito de todo, no es que pueda definirme por guitarrista o por cantante. Mi inclinación natural siempre fue por la canción, me dediqué a ella, la conocí, la aprendí e incorporé. Antes hacía arreglos de guitarra y voz sobre música de otros; y hace un par de años me empezaron a salir canciones. Así que ahora así estoy”, añadió la compositora, cuyas canciones son inspiradas en vivencias propias o de otros, hablando de búsquedas, de hallazgos, de penas, de cosas necesarias. A veces como catarsis, otras como ruegos.

Después empezó una vida de docencia y de interpretar arreglos para guitarra y voz de la música argentina. En 2013 editó Lumbre de canción, disco que abarca un repertorio que incluye a María Elena Walsh, Eduardo Falú, Aníbal Sampayo, Homero y Virgilio Expósito.

En el 2015 empezó a sentir el deseo de hacer sus propias canciones, algunas que con la colaboración de la poeta Luciana Maffioly, y otras tantas con letra y música propias.

En esta ocasión, la acompañarán Sebastian Narvaez, Martín Aquilini y Silvia Salomone. Y luego, con su grupo Limón y Miel –que se completa con Agustina Schreider en violín y acordeón, Adriel Radovisky en bajo y Juan Martín Arijón en percusión– completará el repertorio. Asimismo, hará una intervención Luciana Maffioly, su colaboradora permanente.

“Siempre, desde chica, me conecté con el canto. A los 10 años empecé a estudiar en la Escuela de Música Danza y Teatro. Hice el nivel medio, me recibí de profesora de música y guitarra, y siempre trabajé de esto. A la par, me fui abriendo camino en esta búsqueda por transformarme en intérprete, de manera solista. Hace poco tiempo que empecé a componer, y a partir de esto se fueron dando cambios personales en mi vida y así todo se fue haciendo diferente, comencé a vincularme musicalmente con otras personas”, destacó Espinosa.

Las entradas anticipadas y para estudiantes de la FCEdu tienen un valor de 150 pesos, mientras que en puerta se podrán adquirir a 200 pesos.