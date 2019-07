BASES Y CONDICIONES PREMIOS ESCENARIO 2019

A- Del objetivo:

Con el propósito de distinguir y difundir la actividad cultural que se lleva a cabo en la Provincia, destacando a los Artistas en todas sus facetas, formas, especialidades, reconociendo su idoneidad, esfuerzo, dedicación y apostando al talento local con proyección al mundo, UNO de Entre Ríos organiza la 15° edición de los Premios Escenario.

B- De la convocatoria:

I) A los Artistas mayores de 15 años de edad que sean nacidos en Entre Ríos o que residan en la provincia y desarrollen su actividad artística en Entre Ríos. En caso de participar menores de 18 y resultar seleccionados, se les solicitará presentar una autorización escrita firmada por los padres, tutores o encargados.

II) El período de inscripción de las propuestas se extiende del 22 de julio de 2019 al 4 de octubre inclusive. El período de selección de los ganadores por parte del jurado será del 12 al 15 de octubre. El domingo 20 de octubre se dará a conocer a los ganadores de cada rubro a través del sitio digital www.unoentrerios.com.ar,la edición impresa de Diario UNO de Entre Ríos, Radio La Red Paraná, LT15 de Concordia y LT 39 de Victoria, como así también sus redes sociales Instagram, Twitter y Facebook.

C- De los Rubros:

Podrán inscribirse y participar quienes se desempeñen en los siguientes rubros: 1.Teatro (comedia, drama, infantil, experimental); 2. Comedia Stand Up; 3. Danzas (folclóricas, jazz, contemporánea, clásica; grupal, pareja o individual); 4. Música (folclore, rock, pop, tropical, clásico); 5. Arte Urbano (rap, beatbox, trap, breakdance); 6. Artes plásticas (pintura, dibujo y escultura en pequeño y mediano formato); 7. Letras (poesía y cuentos breves); 8. Fotografía (fotografía artística y fotoperiodismo, no fotografía social); 9. Cine (cortos y videoclips); 10. Artesanía (en pequeño y mediano formato).

D- De la inscripción:

Deberán inscribirse presentando sus propuestas artísticas ( inéditas o no ) ÚNICAMENTE al correo electrónico premiosescenario@uno.com.ar . No se recibirá material físico. Las propuestas que no adjunten el material solicitado serán descartadas.

Deben adjuntar:

I) Obligatoriamente:

-Ficha de inscripción completa con los datos requeridos. La ficha se puede descargar del enlace

-Foto del DNI del artista o responsable de la inscripción del grupo.

-Breves antecedentes del artista, y/o grupo participante;

II) Según cada rubro: (*)

-Reseña de la propuesta (en el caso de los rubros Teatro, Stand Up, Danza y Cine)

-Material audiovisual (sólo obligatorio en el caso de los rubros Danza, Stand Up, Teatro y Cine; y opcional en el rubro Música); pueden ser enlaces de Youtube, Vimeo, Facebook, Instagram o plataformas similares;

-Reproducción textual en formato PDF o Word de los cuentos y/o poesías (en el caso del rubro Letras)

-Material de audio (sólo obligatorio en el rubro Música, excepto que adjunten material audiovisual con buena calidad de sonido)

-Fotografías (sólo obligatorio en el caso de los rubros Fotografía, Artes Plásticas y Artesanía)

(*) Importante: VER ANEXO con requisitos detallados por rubro

E- De la participación:

I) Cada jurado seleccionará hasta 4 (CUATRO) propuestas artísticas en cada rubro. Las propuestas seleccionadas participarán de una de las cuatro veladas artísticas que se desarrollarán en distintas jornadas en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, sita en Carbó y 9 de Julio de la ciudad de Paraná, ante el público general.

II) Las propuestas seleccionadas se distribuirán POR SORTEO entre las cuatro jornadas que se desarrollarán los jueves 7, 14 y 21 de noviembre de 2019 y martes 26 de noviembre de 2019 en la Casa de la Cultura de Entre Ríos. Al finalizar su presentación, cada participante o grupo recibirá un diploma-mención por su participación. Además, todos los seleccionados/ganadores tendrán derecho a la difusión permanente de sus actividades artísticas a través de notas o entrevistas en UNO de Entre Ríos, el sitio www.unoentrerios.com.ar y sus redes sociales; como así también al auspicio de sus actividades artísticas durante el año 2020.

III) Cualquiera de los rubros podrá ser declarado desierto si no se llegara a cubrir el cupo mínimo de dos propuestas inscriptas. Asimismo, el jurado asignado a ese rubro tendrá la facultad de declararlo desierto si así lo considera.

F- Del premio Escenario de Oro:

Al finalizar el ciclo de cuatro presentaciones, el Comité Organizador elegirá –entre los seleccionados que participaron de las jornadas– al Premio Escenario de Oro, que se dará a conocer a través del sitio digital www.unoentrerios.com.ar y la edición impresa de Diario UNO de Entre Ríos, Radio La Red Paraná, LT15 de Concordia y LT 39 de Victoria, como así también sus redes sociales Instagram, Twitter y Facebook, durante la segunda semana de diciembre. El premio será entregado a fines de diciembre en la ciudad de Paraná.

G-Del jurado:

El jurado estará conformado por 10 referentes del quehacer artístico, 1 (UNO) en representación de cada rubro, que seleccionará a las propuestas ganadoras que participarán en cada jornada.

H- Aceptación de términos:

La participación en la Convocatoria Premios Escenario implica el íntegro conocimiento y aceptación de las presentes Bases y su Anexo por parte de los Participantes, el Jurado y Público General, así como de las decisiones que adopte UNO de Entre Ríos y/o el Jurado sobre cualquier cuestión no prevista en las mismas. Tanto los miembros del Jurado como UNO de Entre Ríos, en su carácter de Organizador, tendrá el derecho a definir, establecer e interpretar aquellas situaciones o circunstancias que no estén expresamente previstas en las presentes Bases, sin afectar la esencia de la presente, decisiones que serán inapelables e incuestionables y los participantes no tendrán derecho a reclamo alguno. UNO de Entre Ríos se reserva el derecho a hacer uso de las imágenes y el contenido que se produzca durante las cuatro jornadas del Premio Escenario 2019.

ANEXO

Aquí se detallan las características que deberán tener las propuestas artísticas, de acuerdo al rubro al que pertenezcan.

1) TEATRO (comedia, drama, infantil, experimental, musical, etc.)

Las puestas podrán ser inéditas o no. Tampoco es obligación que estén en cartel al momento de la inscripción ni de la participación en los Premios Escenario.

Podrán ser obras unipersonales o tener un elenco integrado por hasta 5 actores/actrices.

Su extensión no podrá exceder los 60 (SESENTA) minutos de duración.

Es importante que la obra no requiera de escenografía. El vestuario y elementos escénicos (como instrumentos musicales, máscaras, objetos) correrán por cuenta de los artistas inscriptos. Desde la organización se podrá aportar sillas o mesas si la puesta así lo requiriera.

La iluminación y el sonido correrán por cuenta de los técnicos de la Casa de la Cultura. Al momento de la inscripción, en la Reseña de la propuesta, los participantes podrán especificar los requerimientos técnicos de la puesta y, en el caso de requerir musicalización, deberán acercarla en un pendrive el día de de su presentación.

Al momento de la inscripción se deberá adjuntar un fragmento filmado de la obra.

2) COMEDIA STAND UP

Podrá ser un show inédito o no. Tampoco es obligación que esté en cartel al momento de la inscripción ni de la participación en los Premios Escenario.

Su extensión no podrá exceder los 30 (TREINTA) minutos de duración.

La iluminación y el sonido correrán por cuenta de los técnicos de la Casa de la Cultura. Al momento de la inscripción, en la Reseña de la propuesta, los participantes deberán especificar los requerimientos técnicos de la puesta.

Al momento de la inscripción se deberá adjuntar un reel audiovisual del artista o un fragmento filmado del espectáculo.

3) DANZAS (folclóricas, jazz, contemporánea, clásica, orientales, tango, etc.)

La propuesta podrá ser unipersonal, en parejas o en grupo. En el caso de grupos, no podrán superar la cantidad de 10 bailarines/as.

La extensión de la presentación no podrá exceder los 30 (TREINTA) minutos de duración.

El vestuario y maquillaje correrán por cuenta de los bailarines.

La iluminación y el sonido correrán por cuenta de los técnicos de la Casa de la Cultura. Al momento de la inscripción, en la Reseña de la propuesta, los participantes deberán especificar los requerimientos técnicos de la puesta (iluminación, cantidad de temas que bailarán, etc.). El día de su presentación, deberán llevar un pendrive con la música que bailarán.

4) MÚSICA (folclore, rock, pop, tropical, clásico, murga, tango, etc.)

El repertorio deberá estar integrado mayormente por temas propios. Podrán incluir 1 (UNA) versión de otros artistas.

La extensión de la presentación no podrá ser menor a 10 (DIEZ) minutos ni exceder los 30 (TREINTA) minutos de duración.

Al momento de la inscripción deberán adjuntar una canción interpretada por el artista o grupo en archivo de audio en formato MP3 o un link de SoundCloud, Deezer, Spotify o alguna plataforma similar. Será igualmente válido un link a un video de Youtube, Vimeo, Facebook, Instagram y plataformas similares, siempre y cuando la calidad del audio sea buena.

La iluminación y el sonido correrán por cuenta de los técnicos de la Casa de la Cultura. Al momento de la inscripción, en la Reseña de la propuesta, el solista o grupo deberán especificar los requerimientos técnicos de la puesta (micrófonos, plugins, etc.).

5) ARTE URBANO (rap, beatbox, trap, breakdance, Dj)

Al momento de la inscripción deberán adjuntar un tema/rima interpretado por el artista o grupo en archivo de audio en formato MP3 o un link de SoundCloud, Deezer, Spotify o alguna plataforma similar. Será igualmente válido un link a un video de Youtube, Vimeo, Facebook, Instagram o plataformas similares, siempre y cuando la calidad del audio sea buena.

En el caso del breakdance deberán adjuntar un video o link a un video de Youtube, Vimeo, Facebook, Instagram o plataformas similares en el que se vea al artista o grupo bailando.

La extensión de la presentación no podrá exceder los 20 (VEINTE) minutos de duración.

En la presentación podrán invitar a un artista (rapero, bailarín o dj) que lo acompañe en el escenario, lo cual deberá ser comunicado a los organizadores con anticipación.

Al momento de la inscripción, en la Reseña de la propuesta, el solista o grupo deberán especificar los requerimientos técnicos de la puesta (micrófonos, plugins, etc.).

6) ARTES PLÁSTICAS (pintura, dibujo y escultura en pequeño y mediano formato)

Los artistas podrán participar con pinturas, dibujos y/o esculturas (en una sola, dos o las tres especialidades). Las obras podrán ser realizadas con diferentes materiales y técnicas.

Deberán inscribirse con un mínimo de 1 (UNA) y un máximo de 3 (TRES) obras. Al momento de la inscripción se deberá adjuntar fotografías (de hasta 20 megas) de las obras con las que se participa.

Las dimensiones de las obras, en el caso de dibujos y pinturas no podrán superar el tamaño de 60 x 80 cm. En el caso de las esculturas, las mismas no podrán exceder los 80 cm de alto, por 60 cm de ancho, por 60 cm de profundidad.

El traslado de las obras correrá por cuenta de los artistas.

Los dibujos, pinturas y esculturas seleccionados serán expuestos a lo largo de las cuatro jornadas del Premio Escenario 2019

Los artistas tendrán la opción de presentarse durante una o varias de las jornadas, si así lo desearan, y conversar con el público presente.

7) LETRAS (poesía y cuentos breves)

Los escritores/as podrán participar con cuentos breves y/o poemas (en una sola o ambas especialidades). Deberán ser inéditos en ambos casos.

Podrán inscribirse con un mínimo de 1 (UN) texto y un máximo de 3 (TRES) textos.

En el caso de los cuentos, éstos no podrán exceder las 900 palabras. En el caso de los poemas, no podrán exceder las dos carillas de word en formato A4.

Las obras serán impresas por los organizadores en formato A3, y expuestas durante las cuatro jornadas del Premio Escenario 2019.

Los escritores tendrán la opción de presentarse durante una de las jornadas, si así lo desearan, leer sus textos y conversar con el público presente. Si desean participar de una de las jornadas, deberán comunicarlo a la organización con una anticipación no menor a 7 (SIETE) días.

8) FOTOGRAFÍA (fotografía artística y fotoperiodismo)

Cada fotógrafo podrá participar con un mínimo de 1 (UNA) y un máximo de 3 (TRES) fotografías, a color o blanco y negro.

Al momento de la inscripción se deberán adjuntar digitalizadas las fotografías con las que se participa. Cada archivo no deberá superar los 20 Megas de tamaño.

La organización se comunicará con los fotógrafos cuyas imágenes sean seleccionadas y se les solicitará que las reenvíen en alta resolución (vía WeTransfer o similar; o con un CD entregado a la redacción de UNO).

Las fotografías seleccionadas serán impresas por la organización en formato A3 y serán expuestas durante las cuatro jornadas del Premio Escenario 2019.

Los fotógrafos cuyas fotos sean seleccionadas tendrán la opción de presentarse durante una de las jornadas, si así lo desearan, y conversar con el público presente. Si desean participar de una de las jornadas, deberán comunicarlo a la organización con una anticipación no menor a 7 (SIETE) días.

9) CINE (cortos y videoclips)

Cada realizador/a podrá participar con 1 (UN) cortometraje o videoclip. La extensión las producciones no deberá exceder los 30 (TREINTA) minutos de duración.

La temática será libre y la producción podrá inscribirse dentro de cualquier género cinematográfico.

Al momento de la inscripción, deberá reseñarse un link de Youtube, Vimeo o cualquier otra plataforma donde se pueda ver online; o donde se pueda descargar el corto o videoclip con el que se participa.

El realizador/a podrá estar presente durante la proyección de su obra y conversar con el público presente. Si desean participar de una de las jornadas, deberán comunicarlo a la organización con una anticipación no menor a 7 (SIETE) días.

10) ARTESANÍA (en pequeño y mediano formato)

En el Premio Escenario 2019, se considera artesanía a un objeto o producto de identidad cultural comunitaria, hecho por procesos manuales auxiliados por implementos rudimentarios y algunos de función mecánica. Podrán ser objetos trabajados con diferentes materias primas y técnicas.

Cada artesano/a podrá participar con un mínimo de 1 (UN) y un máximo de 3 (TRES) objetos de su propia producción.

Al momento de la inscripción se deberá adjuntar 1 (UNA) fotografía por cada obra con la que se participa. Las fotos deberán tener un tamaño máximo de 20 megas.

Las dimensiones de los objetos no podrán exceder los 80 cm de alto, por 60 cm de ancho, por 60 cm de profundidad.

El traslado de los objetos correrá por cuenta del participante.

Las artesanías seleccionadas serán expuestas a lo largo de las cuatro jornadas del Premio Escenario 2019.

Los artesanos tendrán la opción de presentarse durante una o varias de las jornadas, si así lo desearan, y conversar con el público presente.