"Barahúnda, ¿algo más para decir?", en La Hendija

De la mano de un elenco destacado de artistas entrerrianos, vuelve a presentarse en Paraná Barahúnda ¿algo más para decir?. Una obra para reír, emocionarse y reflexionar, esta propuesta plantea una interesante mirada sobre temas actuales, entre los que se destacan la cuestión de género, la diversidad, la sexualidad, feminismo y patriarcado, la educación, el rol del estado en diversas problemáticas, los estereotipos, todos atravesados por variados contextos de tiempos y entornos sociales, lo que permite un análisis multisectorial por parte de los personajes acerca de los conceptos en pugna dentro del paradigma actual.

La obra escrita y dirigida por César Román Escudero, se presentará mañana, a las 20, en la Sala 1 del Centro Cultural La Hendija (Gualeguaychú 171).

El espectáculo cuenta con las actuaciones de Lourdes Xiomara, Jessica Exner, Juan Capurro, Yasmina El Halli Obeid, Dimas Santillán y Matías Berón.

“El nombre, barahúnda, remite a ruido, a mucha gente hablando. Y en este caso la palabra hace referencia a una frase que fue puntapié para que yo comenzara a escribir este texto: ‘Yo no sé si el arte tiene una misión pero, de tenerla, me gustaría que no fuera otra que la de brindar una posibilidad de que alguien se formule preguntas nuevas sobre el aquí y el ahora de su existencia’. La frase es de Graciela Sacco, una artista plástica rosarina”, dijo César Román Escudero a Escenario.

La obra plantea un encuentro de un grupo de personas previo a una entrevista o casting. Allí Amalia, la empleada más estructurada del lugar, tendrá que coordinar a los asistentes, entre los que se encuentra Eva (una mujer mayor intersexual, ama de casa y madre separada, criada en una familia muy conservadora), Yael (un chico muy joven y algo tímido que busca aceptación), Yanina (una artista glamorosa que esconde un pasado humillante), José (un provocador y eterno rebelde), Nacho (un bohemio, indeciso) y Neve (una artista con mucha personalidad), cada uno con su talento, su experiencia, su universo personal y una gran lista de interrogantes que comenzarán a cruzar para tejer la trama de una espera que parece eterna, pero que deberá resultar liberadora.

La puesta en escena plantea un diálogo entre diferentes poéticas y estéticas teatrales no solo desde las técnicas de actuación sino también desde el tratamiento del espacio mismo, la simbología, los objetos, el vestuario y la iluminación, agregando instantes de show de determinadas épocas, que, al igual que el texto, reformulan el espacio y tiempo generando en cada personaje más preguntas sobre el aquí y el ahora, sobre la realidad misma.

“Se empiezan a cruzar todos esos universos individuales, y esos contextos de tiempo, sus historias. Y ahí empiezan las discusiones y los idas y vueltas. Es interesante que muchos de los actores y actrices tienen esa construcción del personaje en la vida real, por ejemplo, Lourdes Xiomara, es una actriz intersexo; Jessica Exner es una chica trans y Matías Berón es un chico trans. Y sus historias coinciden, en algunas trazas, con la ficción. Y hace que la obra tenga pequeños matrices del biodrama”, señaló el dramaturgo y director.

El diseño de planta de luces es de Gustavo Morales, el maquillaje está a cargo de Lucía Savogín, el vestuario del grupo, Jessica Exner, Reina Heels y Laly Mainardi.

Las entradas anticipadas pueden conseguirse a 150 pesos llamando o enviando un Whatsapp a los teléfonos 3435245714 o 3434296235.