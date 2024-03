"Baila Conmigo" llega a Paraná y promete una noche tanguera

Baila Conmigo2.jpg

En diálogo exclusivo con UNO, María contó: “Lo que más disfruto de mi profesión es viajar y bailar por el mundo. No solo ahora que trabajo en cruceros, sino en las giras que hice con distintas compañías como la de Eleonora Cassano y Mora Godoy, que me llevaron a conocer China y bastante de Europa. También poder comunicar desde el escenario un mensaje de amor y de profesionalismo. Hasta hoy, el lugar más lindo donde me he presentado ha sido en el Obelisco. Fue en 2012, bailando Cascanueces en la despedida de Eleonora Cassano, y en 2018 en la apertura de los Juegos Olímpicos Juveniles con Mora Godoy. También el Teatro Colón en la gala del G20 o en el teatro Opera de calle Corrientes con el elenco de El fantasma de la ópera, en 2009”.

En ese sentido, María aseguró que, para ser profesional o para poder realizar un sueño, se necesita ser constante, perseverante y tomar lo soñado con la dedicación que cualquier profesión y/o trabajo necesita. “Hay que confiar en uno y en los docentes/guías que uno tenga en el camino. Durante mi carrera tuve miedo muchas veces, pero seguí intentando aunque me dijeran que no. Luché con un montón de trabas personales, pero siempre encontré en el camino a alguien que me ayudara, aunque sea con un consejo. Hoy puedo agradecer todas las puertas que Dios cerró porque me llevaron a crecer y a tener la carrera y la experiencia que tengo, y me hace muy feliz. Si tuviera que darle un consejo a mi yo del pasado, le diría que repita la misma historia. Que confíe en que todo es posible si se sueña grande y se trabaja duro”, reveló.

El show que brindarán el viernes presenta distintos estilos. “Es un poco la historia de nuestra carrera y todo lo que hemos transitado a lo largo de los años. Hacemos un homenaje a Gene Kelly y Bob Fosse, y tiene otra sección que es mucho más ‘argentina’ y también hacemos algo de ballet clásico, que tiene mucho que ver con nuestra formación. Actualmente nosotros trabajamos como artistas invitados en distintas líneas de cruceros que viajan por todo el mundo. Allí tenemos dos shows que lo fusionamos en uno solo para poder mostrarlo acá en una sola función”.

María y Juan están casados hace 9 años. Se conocieron en la compañía de Eleonora. “Él es de San Lorenzo, Santa Fe, pero hace algunos años nos instalamos en Aldea Brasilera, y cuando estamos en Argentina, vivimos ahí. Juan comenzó bailando Folklore y luego se dedicó al ballet clásico. Bailó en la compañía de Julio Bocca y fue dirigido por él en el ballet del Sodre de Uruguay”, reveló María y agregó: “La expectativa para este viernes es poder compartir nuestro arte con la gente de Paraná. Es muy raro saber que te han visto bailar muchísimas personas de todas partes del mundo, y al mismo tiempo mucha gente que me conoce de chica, tal vez, nunca me vio bailar, o hace mucho tiempo no lo hace. Es movilizante volver a tu ciudad natal, es hermoso pero no es fácil. En nuestros shows nosotros tenemos mucho diálogo con el público y yo siempre cuento dónde comencé a bailar, así que siempre nombro a Paraná. Hoy, volver a bailar acá nos llena de felicidad, y estamos ansiosos de poder compartir nuestra historia con esta hermosa ciudad”.

La talentosa pareja viajó y presentó su arte alrededor del mundo. Trabajaron para los cruceros Princess, Celebrity, Azamara, Oceania, Regent Seven Seas, Norwegian, MSC y muchos más. Además, participaron de ciclos como Madero Tango, El Querandi, Tango Porteño, Tangokinesis y formaron parte de Mora Godoy Tango Company. Con ella, tuvieron la oportunidad de realizar una gira por China. Para reservas o más información sobre el evento, comunicarse al 3434726564. La entrada tendrá un valor de 4.000 pesos.